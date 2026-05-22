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De quel « effet d’annonce » vous parlez ? C’est bien réel et le non recours en France est important. On peut contester la mesure, c’est l’un des innombrables débats stériles qui occupent les personnes qui n’ont rien d’autre à faire que de palabrer. Mais concrètement, 3 millions de personnes sont éligibles à une aide de 100€, qu’elles doivent réclamer à partir du 27 mai, et cet article les en informe. C’est tout.

Toutefois, alors que cette information doit être relayée un peu partout, il est fort probable que beaucoup de personnes éligibles ne réclameront pas cette aide.