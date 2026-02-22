Pour faire sa demande, direction le site officiel du chèque énergie, rubrique espace bénéficiaire. On s'y connecte avec son numéro fiscal ou via France Connect+, et une confirmation par SMS sécuritaire finalise la création du compte. Une demande par courrier postal reste également possible. Dans les deux cas, munissez-vous de votre avis d'imposition, c'est le document clé pour prouver votre éligibilité. Dernier point crucial : avoir déclaré ses revenus à l'administration fiscale est obligatoire, même si vos revenus sont faibles ou nuls. Sans déclaration, il n'y aura pas de chèque.