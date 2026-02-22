Le chèque énergie 2025, aide de l'État destinée aux foyers modestes pour payer leurs factures d'énergie, peut encore être réclamé jusqu'au 28 février 2026. Nous entrons donc dans l'ultime semaine.
Les ménages éligibles qui n'ont pas reçu automatiquement leur chèque énergie 2025 ont jusqu'au 28 février 2026 pour déposer une demande, en ligne ou par courrier. Le dispositif peut atteindre 277 euros selon les revenus et la composition du foyer. Certains foyers éligibles n'en profitent tout simplement pas, faute de l'avoir demandé à temps. Cette fois, la fenêtre se referme dans quelques jours. Voici ce qu'il faut savoir, vite, pour ne pas louper la possibilité d'alléger ses factures d'énergie.
Ce que le chèque énergie est vraiment, et qui peut en bénéficier
Le chèque énergie, c'est cette somme d'argent versée par l'État, sous forme de chèque papier ou numérique, pour aider à payer ses factures d'énergie à la maison. Électricité, gaz, fioul, bois de chauffage, réseaux de chaleur : tout ce qui chauffe ou éclaire votre logement est concerné. En revanche, impossible de l'utiliser pour faire le plein de votre voiture, ni de l'encaisser en banque comme un chèque classique. Ce n'est pas la même chose.
Pour en bénéficier, deux conditions doivent être réunies. La première consiste à être titulaire d'un contrat d'électricité à son nom. La seconde concerne les revenus. Le revenu fiscal de référence du foyer, divisé par le nombre de personnes qui le composent, ne doit pas dépasser 11 000 euros. Ce calcul tient compte du poids de chaque membre. La première personne compte pour 1, la deuxième pour 0,5, et chaque personne supplémentaire pour 0,3.
Le montant du chèque varie entre 48 et 277 euros, selon les revenus et la taille du foyer. Pour donner un exemple concret : une personne seule avec un revenu fiscal de référence inférieur à 5 700 euros par unité de consommation reçoit 194 euros. Un foyer de quatre personnes ou plus dans la tranche la plus modeste peut, lui, toucher jusqu'à 277 euros. Des sommes qui, appliquées directement sur une facture d'électricité ou de gaz, allègent vraiment la note.
La nouvelle mécanique du chèque énergie expliquée
Jusqu'ici, la liste des bénéficiaires du chèque énergie était établie à partir de la taxe d'habitation. Mais cette taxe a été supprimée sur les résidences principales en 2023, ce qui rendait alors l'ancien système inutilisable. L'État a donc dû repenser entièrement sa méthode pour identifier les foyers éligibles, et la campagne 2025 est la première à fonctionner avec ces nouvelles règles.
Concrètement, le nouveau système fonctionne comme une enquête à trois, avec l'administration fiscale, les gestionnaires de réseaux électriques et les fournisseurs d'énergie qui croisent leurs données pour identifier les foyers éligibles. Le point de départ de tout ça, c'est le numéro de compteur électrique du logement (appelé PDL ou PRM) couplé au numéro fiscal du titulaire du contrat d'électricité. C'est ce duo qui détermine si vous avez droit au chèque, rien d'autre.
Bonne nouvelle pour la majorité des foyers éligibles, le chèque est arrivé tout seul dans la boîte aux lettres, sans aucune démarche à faire. Les envois ont démarré en novembre 2025, au rythme d'un calendrier progressif par département. Attention toutefois aux escrocs qui profitent du dispositif pour usurper l'identité de l'administration et réclamer des coordonnées bancaires par téléphone, mail ou SMS. L'État ne vous demandera jamais ces informations. Si ça arrive, c'est que « c'est une arnaque », comme dirait un certain Julien Courbet.
Le compte à rebours est lancé pour le chèque énergie !
Vous n'avez pas reçu de chèque énergie cet automne, alors que vous pensez y avoir droit ? Il est encore temps de le réclamer, mais sachez que la marge est étroite. La date limite est fixée au 28 février 2026, soit dans tout juste une semaine, et cette fois c'est définitif, car aucune demande déposée après cette date ne sera prise en compte pour la campagne 2025.
Pour faire sa demande, direction le site officiel du chèque énergie, rubrique espace bénéficiaire. On s'y connecte avec son numéro fiscal ou via France Connect+, et une confirmation par SMS sécuritaire finalise la création du compte. Une demande par courrier postal reste également possible. Dans les deux cas, munissez-vous de votre avis d'imposition, c'est le document clé pour prouver votre éligibilité. Dernier point crucial : avoir déclaré ses revenus à l'administration fiscale est obligatoire, même si vos revenus sont faibles ou nuls. Sans déclaration, il n'y aura pas de chèque.
Et si vous avez bien reçu votre chèque énergie cette année, sachez que vous pouvez profiter de la pré-affectation. En activant cette option, votre chèque des années suivantes sera automatiquement déduit de vos factures d'énergie, sans aucune démarche à refaire. Vous pouvez bénéficier du e-Chèque énergie, ensuite. Contrairement au chèque papier qui doit être utilisé en une seule fois, la version numérique permet de l'utiliser en plusieurs fois sur différentes factures. Pratique et malin.