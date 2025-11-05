Le ballet postal du chèque énergie bat son plein. Sur la semaine du lundi 3 au vendredi 7 novembre, les DOM-TOM, la Seine-Saint-Denis, plusieurs territoires du Grand Est comme les Ardennes ou la Haute-Marne, ainsi que le Nord et le Pas-de-Calais reçoivent leurs chèques. La semaine prochaine (du 10 au 14 novembre), ce sera au tour de la Charente, la Corrèze ou encore l'Hérault. Fin novembre, Paris, la Gironde et la Haute-Garonne boucleront cette distribution nationale qui mobilise La Poste jusqu'au 21 novembre, alors qu'habituellement, le chèque était distribué en avril.