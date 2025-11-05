La campagne d'envoi du chèque énergie 2025 a démarré le 3 novembre. Près de 4 millions de foyers recevront automatiquement, mais pas en même temps, cette aide pouvant atteindre 277 euros pour leurs factures d'énergie.
Cette année, ce sont 3,8 millions de Français qui vont recevoir un chèque énergie. Les premières enveloppes commencent à garnir les boîtes aux lettres depuis lundi. Pour de nombreux ménages modestes, ce rectangle de papier représente un vrai ballon d'oxygène face à des factures énergétiques toujours très élevées. Cette année, le dispositif fait peau neuve, avec une attribution repensée, un format numérique disponible ainsi qu'un calendrier d'envoi ultra-précis étalé sur tout le mois de novembre.
Le calendrier d'envoi du chèque énergie étalé sur trois semaines, et une version numérique possible
Le ballet postal du chèque énergie bat son plein. Sur la semaine du lundi 3 au vendredi 7 novembre, les DOM-TOM, la Seine-Saint-Denis, plusieurs territoires du Grand Est comme les Ardennes ou la Haute-Marne, ainsi que le Nord et le Pas-de-Calais reçoivent leurs chèques. La semaine prochaine (du 10 au 14 novembre), ce sera au tour de la Charente, la Corrèze ou encore l'Hérault. Fin novembre, Paris, la Gironde et la Haute-Garonne boucleront cette distribution nationale qui mobilise La Poste jusqu'au 21 novembre, alors qu'habituellement, le chèque était distribué en avril.
En ce qui concerne le montant, l'enveloppe varie du simple au double, selon votre situation. La moyenne tourne autour de 150 euros, mais les foyers aux revenus les plus modestes et les plus nombreux peuvent décrocher jusqu'à 277 euros. Une somme non négligeable, quand on sait que l'énergie représente souvent le deuxième poste de dépenses après le loyer pour beaucoup de ménages français.
Il y a une petite révolution cette année à soulever, puisque vous pouvez troquer le chèque énergie papier contre sa version numérique. En optant pour l'e-chèque depuis votre compte bénéficiaire en ligne, vous recevez votre aide instantanément, sans attendre la missive remise par le facteur à telle ou telle date. Pratique, pour ceux qui veulent régler leurs factures sans délai, et c'est un choix plus écologique aussi, qui appartient à chacun d'ailleurs.
Le portail de demande reste ouvert pour les bénéficiaires qui n'ont encore pas été identifiés
Cette année, le chèque énergie a adopté un nouveau mode d'attribution. Le fisc ne travaille plus seul, puisqu'il collabore avec Enedis et les fournisseurs d'électricité pour identifier les bénéficiaires. Le principe ? Votre compteur électrique est lié à un numéro unique, qu'on croise avec vos revenus déclarés. Ce système automatisé permet de repérer davantage de foyers éligibles sans qu'ils aient besoin de faire une démarche. Les personnes identifiées ont ainsi été prévenues par message ou courrier dès le mois d'octobre.
Et si vous n'avez pas de nouvelle de votre chèque alors que vous cocheriez toutes les cases, sachez que le portail de demande reste ouvert jusqu'au 28 février prochain. On vous conseille tout de même d'agir vite, car les requêtes les plus rapides pourront être honorées dès le 19 novembre, avec réception sous 2 à 4 jours. Les demandes ultérieures seront traitées au fur et à mesure. Si l'informatique vous rebute, alors direction votre maison France Services la plus proche.
Enfin, le gouvernement encourage chacun à se méfier comme de la peste des appels et messages douteux. Des escrocs se font régulièrement passer pour Bercy ou l'administration fiscale pour vous soutirer vos coordonnées bancaires. Marquez-le au fer rouge : seul chequeenergie.gouv.fr est officiel, et jamais, au grand jamais, on ne vous demandera votre RIB pour ce dispositif.