À noter que le recours au gaz devient légion chez les géants de l'IA, qui semblent avoir fait l’impasse sur leurs engagements environnementaux. Mais reste à voir s’ils pourront continuer de croître de la même manière, alors que les électeurs américains ont clairement voté contre la prolifération de data centers dans le pays lors des élections de mi-mandat. Au Texas, la future gouverneure Gina Hinojosa a d’ailleurs fait campagne sur la promesse d’encadrer leur construction.