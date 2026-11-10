Décidément, l’appétit d’Elon Musk ne connaît aucune limite. SpaceX prévoit désormais de bâtir une centrale à gaz et un centre de calcul à Starbase, le complexe dédié, du moins jusqu’à maintenant, à Starship.
Il fallait peut-être s’en douter, alors que le géant spatial grignote doucement des terres aux abords de son complexe industriel texan. D’autant qu’en amont, Elon Musk multiplie les paris sur le gaz : turbines autour du supercalculateur Colossus, rachat du fournisseur APR Energy, centrale à gaz pour alimenter l’usine de puces Terafab… Et il ne compte visiblement pas s’arrêter là.
Starbase sera métamorphosée
Dans un avis d’audience publique, publié sur le site de la ville de Starbase, SpaceX présente en effet son ambition de construire et exploiter une centrale à gaz et un » centre de supercalcul », comprenez un data center géant, sur le site. Un projet titanesque estimé à 24 milliards de dollars dans ses premières phases, le chiffre pourrait donc grimper encore.
Selon Reuters, ce serait l’un des plus gros investissements privés jamais réalisés dans la vallée du Rio Grande, avec un chantier qui s’étendrait sur environ 180 hectares. Pas sûr que les riverains apprécient, alors que les plaintes se multiplient face à l’impact des lancements de Starship.
Mais cette nouvelle initiative témoigne des ambitions d’Elon Musk : alors que le réseau électrique est de plus en plus tendu outre-Atlantique, l’homme le plus riche du monde veut outrepasser les barrières réglementaires pour tout contrôler lui-même. Cela comprend, évidemment la chaîne du gaz.
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Musk fonce sur le gaz
Car c’est désormais acté : Musk fonce sur les énergies fossiles. La tendance est telle que SpaceX prépare déjà Starpipe, un gazoduc d’environ 13 kilomètres attendu en janvier 2027. Celui-ci alimentera une usine de méthane liquide pour ses fusées Starship. En septembre, la société a aussi proposé un autre gazoduc à Cap Canaveral, en Floride, et recrute même des négociants en gaz à Starbase et en Floride pour ne plus dépendre de prestataires extérieurs.
Et l’entreprise peut se permettre de telles dépenses, elle qui a vu ses revenus bondir de 161 % au troisième trimestre. L'entreprise s’est également endettée de 40 milliards de dollars uniquement pour mettre la main sur de nouvelles puces NVIDIA, et vise la construction de 10 gigawatts de data centers rien qu’en 2027.
À noter que le recours au gaz devient légion chez les géants de l'IA, qui semblent avoir fait l’impasse sur leurs engagements environnementaux. Mais reste à voir s’ils pourront continuer de croître de la même manière, alors que les électeurs américains ont clairement voté contre la prolifération de data centers dans le pays lors des élections de mi-mandat. Au Texas, la future gouverneure Gina Hinojosa a d’ailleurs fait campagne sur la promesse d’encadrer leur construction.