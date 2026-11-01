« Octobre 2026 confirme une nouvelle fois la transformation profonde du mix énergétique automobile », souligne Marie-Laure Nivot, responsable de l’analyse du marché automobile chez AAA Data. Les voitures essence ne pèsent plus que 10 % des ventes du mois, et les diesels 1 %, contre 2 % en septembre.

Les conducteurs d’hybrides passent toujours à la pompe . La PFA classe dans cette catégorie toute voiture qui associe un carburant à une batterie, y compris les modèles à prolongateur d’autonomie. En additionnant hybrides, essence et diesel, plus d’un acheteur sur deux a choisi en octobre une voiture qui roule encore à l’essence ou au gazole.

Sur les dix premiers mois de l’année, les concessionnaires ont immatriculé 31 159 voitures diesel, moitié moins qu’un an plus tôt (64 713). Leur part de marché passe ainsi de 4,9 % à 2,3 %, et celle de l’essence recule de 22 % à 13,3 %. Ils ont aussi immatriculé 449 303 voitures électriques sur la période. La part de l’électrique s’établit à 32,5 % du marché, contre 18,9 % l’an dernier, et à 38 % avec les hybrides rechargeables. Les acheteurs ont même immatriculé davantage de voitures au GPL (47 451) que de diesels sur la période.

En octobre, les acheteurs de voitures électriques ont choisi la Twingo de Renault à 4 747 reprises et la Renault 5 à 4 666 reprises. La Peugeot 208 électrique est troisième, avec 3 221 immatriculations. Les voitures neuves vendues ce mois-ci émettent en moyenne 62,7 grammes de CO2 par kilomètre en cycle WLTP, contre 82,5 grammes un an plus tôt.

Pour franchir le pas, les ménages modestes peuvent compter sur le coup de pouce financé par les certificats d’économies d’énergie (CEE), jusqu’à 5 700 euros pour les foyers les plus précaires, ou sur le leasing social relancé le 16 juillet avec 50 000 voitures à la clé, pour un loyer plafonné à 200 euros par mois. Ce dispositif pourrait caler avant les 50 000 contrats prévus, d’après Les Échos. Submergés de commandes pour leurs modèles électriques, les constructeurs privilégient les ventes les plus rentables, au détriment des modèles d’entrée de gamme proposés à loyer réduit.