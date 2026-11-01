Sur cent voitures neuves immatriculées en France en octobre, quarante et une roulaient uniquement à l’électricité, et une seule au gazole. Les ventes progressent de 7 % sur un an, avec 149 341 voitures particulières écoulées.
Même pas mal ! Les concessionnaires ont eu un jour ouvré de moins qu’en octobre 2025 pour livrer leurs clients. À nombre de jours égal, la hausse des immatriculations serait de 11,9 %, d’après la Plateforme automobile (PFA). Depuis janvier, les constructeurs ont immatriculé 1 384 293 voitures neuves en France, soit 4,4 % de plus que sur les dix premiers mois de 2025. Le mois dernier, les acheteurs ont choisi une hybride dans 44 % des cas et une électrique dans 41 %, et ceux qui paient leur plein de plus en plus cher délaissent le gazole mois après mois.
Deux fois moins de diesel et deux fois plus d’électrique en dix mois
« Octobre 2026 confirme une nouvelle fois la transformation profonde du mix énergétique automobile », souligne Marie-Laure Nivot, responsable de l’analyse du marché automobile chez AAA Data. Les voitures essence ne pèsent plus que 10 % des ventes du mois, et les diesels 1 %, contre 2 % en septembre.
Les conducteurs d’hybrides passent toujours à la pompe . La PFA classe dans cette catégorie toute voiture qui associe un carburant à une batterie, y compris les modèles à prolongateur d’autonomie. En additionnant hybrides, essence et diesel, plus d’un acheteur sur deux a choisi en octobre une voiture qui roule encore à l’essence ou au gazole.
Sur les dix premiers mois de l’année, les concessionnaires ont immatriculé 31 159 voitures diesel, moitié moins qu’un an plus tôt (64 713). Leur part de marché passe ainsi de 4,9 % à 2,3 %, et celle de l’essence recule de 22 % à 13,3 %. Ils ont aussi immatriculé 449 303 voitures électriques sur la période. La part de l’électrique s’établit à 32,5 % du marché, contre 18,9 % l’an dernier, et à 38 % avec les hybrides rechargeables. Les acheteurs ont même immatriculé davantage de voitures au GPL (47 451) que de diesels sur la période.
En octobre, les acheteurs de voitures électriques ont choisi la Twingo de Renault à 4 747 reprises et la Renault 5 à 4 666 reprises. La Peugeot 208 électrique est troisième, avec 3 221 immatriculations. Les voitures neuves vendues ce mois-ci émettent en moyenne 62,7 grammes de CO2 par kilomètre en cycle WLTP, contre 82,5 grammes un an plus tôt.
Pour franchir le pas, les ménages modestes peuvent compter sur le coup de pouce financé par les certificats d’économies d’énergie (CEE), jusqu’à 5 700 euros pour les foyers les plus précaires, ou sur le leasing social relancé le 16 juillet avec 50 000 voitures à la clé, pour un loyer plafonné à 200 euros par mois. Ce dispositif pourrait caler avant les 50 000 contrats prévus, d’après Les Échos. Submergés de commandes pour leurs modèles électriques, les constructeurs privilégient les ventes les plus rentables, au détriment des modèles d’entrée de gamme proposés à loyer réduit.
Renault progresse, Dacia perd près d’un quart de ses ventes
Stellantis garde la tête du classement des groupes, avec 36 901 voitures particulières immatriculées en octobre, 2,8 % de plus qu’un an plus tôt. Citroën gagne 11,4 % et Fiat 28,8 %, alors que Peugeot recule de 2 %.
Deuxième, le groupe Renault perd 4,1 % de ses ventes, à 34 730 voitures, à cause de Dacia. Les immatriculations de la marque low cost reculent de 23,8 %, à 8 338 voitures, quand la marque Renault progresse de 4,2 %, avec 25 936 immatriculations.
Les deux groupes français totalisent 48 % des immatriculations du mois, et les marques étrangères se partagent les 52 % restants. Hors Toyota, ces dernières ont immatriculé 68 083 voitures, soit 18,3 % de plus qu’en octobre 2025. Le groupe Volkswagen, troisième, recule de près de 15 %, à 19 370 voitures, d’après les données d’AAA Data relayées par Les Échos. Toyota perd 2,3 % avec 9 627 voitures, tandis que BMW progresse de 16,3 % avec 7 921 immatriculations.
Tesla a vendu 2 410 voitures en France en octobre, 35,2 % de plus qu’un an plus tôt. En septembre, ses ventes avaient augmenté de 61,8 %. Du côté des professionnels, les immatriculations d’utilitaires légers reculent de 13 %, à 27 823 véhicules.