Le géant des voitures électriques va mieux dernièrement. La preuve avec la vente de ses véhicules, qui a enregistré un bond inattendu lors du deuxième trimestre 2026.
Ces derniers temps, il est de bon ton de s'inquiéter de la montée en puissance des constructeurs chinois de voitures électriques, qui, à l'instar de BYD, ont désormais l'Europe dans leur viseur. Il faut dire que la marque historique de ce secteur, Tesla, semblait avoir mangé son pain blanc, et devait dorénavant faire face à des turbulences, en partie due à son patron Elon Musk. Mais les problèmes pourraient n'avoir été que passagers, quand on voit ces nouveaux chiffres.
Tesla voit ses ventes croître de 25% lors du deuxième trimestre 2026
Oui, tout se passe bien chez Tesla. Ou plutôt, tout se passe mieux, comme nous l'indiquent ces chiffres de vente que Tesla vient de dévoiler le jeudi 2 juillet. Le constructeur américain a en effet durant le deuxième trimestre 2026 écoulé à travers la planète un total de 480 126 voitures - ce qui correspond tout simplement à une croissance de près de 25% par rapport à la même période l'an dernier.
Le chiffre étonne, puisqu'il dépasse tous les pronostics. Que ce soit celui des analystes de Factset, qui voyaient Tesla vendre 401 000 unités durant cette période, ou même le groupe américain lui-même, qui tablait plutôt sur un chiffre de 406 024 unités.
L'Europe, nouvelle bouée de sauvetage de Tesla
Et le moteur de cette reprise ne serait pas du tout à trouver du côté des États-Unis. La marque doit en effet faire avec la suppression par Donald Trump de plusieurs incitations financières gouvernementales destinées à l'acquisition de véhicules électriques (sans compter la mauvaise image d'Elon Musk dans ce pays très polarisé).
Selon la Deutsche Bank, Tesla aurait ainsi enregistré des ventes en recul de 21% sur le continent nord-américain. Au contraire, toujours d'après la même source, les ventes auraient crû durant la même période de +3% en Chine, et surtout de +40% du côté de l'Europe. Le Vieux Continent, sauveur de Tesla ?