MattS32

Kurton: Kurton: Peut être que toutes les marques de VE ont connu un bond de 25% non pas à cause de leurs qualités intrinsèques mais tout simplement à cause du prix du carburant…

En France en mai 2026 on est proche du +100% par rapport à mai 2025 (et +55% sur les 5 premiers mois de 2026 par rapport aux 5 premiers mois de 2025) pour les ventes de VE.

Donc oui clairement, il y a un mouvement global en faveur des VE, et il faudrait donc voir la croissance de chaque constructeur pour voir si Tesla croit plus ou moins que la moyenne.

Faut aussi garder à l’esprit que le 2ème trimestre de l’an dernier était en nette baisse par rapport à l’année d’avant, alors que les ventes globales étaient en hausse. Donc un rebond, même un peu plus élevé que la moyenne (mais pas sûr que ça soit effectivement le cas), ça n’efface pas forcément complètement la baisse de part de marché… Au 2ème trimestre 2024 les ventes de Tesla étaient déjà proches des 450 000, donc les 480 000 ce trimestre font à peine ~7% de croissance sur deux ans…