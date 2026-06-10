On connaissait les Superchargeurs de Tesla, qui se retrouvent un peu partout dans le monde, et en Europe, et auxquelles peuvent se connecter de nombreuses marques concurrentes. BYD va suivre le chemin de Tesla, et va développer son propre réseau de recharge ultra rapide.

Celles-ci seront équipées de sa nouvelle technologie Flash Charging, capable de recharger une batterie de 10 à 80% en 4 minutes (et atteindre les 97% en moins de 9 minutes), et pouvant encaisser une puissance de 1,5 kW. Et l'installation de ces stations a commencé en Europe, avec l'inauguration d'une première en Allemagne.