Le géant de l'automobile électrique BYD continue son implantation en profondeur en Europe. Ce qui va passer par la construction de son propre réseau de stations de recharge.
On le sait, les entreprises chinoises de véhicules électriques ont dorénavant l'Europe dans leur ligne de mire. Parmi ces entreprises, la plus notable est évidemment BYD, qui parie sur l'explosion de l'électrique dans le Vieux Continent, et voit ses véhicules être de plus en plus populaires parmi la population européenne. Et pour couronner le tout, le géant commence à construire ses propres stations de recharge en Europe !
BYD s'est dotée d'une première station de charge ultra rapide en Allemagne
On connaissait les Superchargeurs de Tesla, qui se retrouvent un peu partout dans le monde, et en Europe, et auxquelles peuvent se connecter de nombreuses marques concurrentes. BYD va suivre le chemin de Tesla, et va développer son propre réseau de recharge ultra rapide.
Celles-ci seront équipées de sa nouvelle technologie Flash Charging, capable de recharger une batterie de 10 à 80% en 4 minutes (et atteindre les 97% en moins de 9 minutes), et pouvant encaisser une puissance de 1,5 kW. Et l'installation de ces stations a commencé en Europe, avec l'inauguration d'une première en Allemagne.
La création de 3000 stations de recharge BYD en Europe au programme pour 2026
Et même si l'on est déjà au mois de juin, BYD a des ambitions démesurées pour ses stations de recharge. Le groupe chinois souhaite en effet en installer quelque 3 000 à travers notre continent d'ici à la fin de l'année. Des ambitions dont on peut se demander si elles pourront être réalisées - on ne peut construire aussi vite en Chine qu'au sein de l'Union européenne.
Il faudrait aussi voir le calendrier de commercialisation par BYD des modèles compatibles avec ces stations de recharge. Le premier modèle à l'être et disponible chez nous est le Denza Z9. Du côté de la Chine, on peut par contre déjà compter à la fin du mois de mai plus de 6 100 stations Flash Charging en activité, réparties sur plus de 300 villes.