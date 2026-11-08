Spécialiste des échantillons planétaires au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, Yang Liu a failli refuser d’examiner la pierre, qu’elle prenait pour une shergottite de plus. Au microscope, elle a finalement repéré des textures et des minéraux inconnus pour elle, dont de minuscules cristaux de zircon. Les géologues utilisent ces cristaux pour dater les roches avec précision, car l’uranium qu’ils contiennent se transforme en plomb à un rythme connu. « C’est en l’examinant de près que nous avons compris que cette météorite était vraiment unique », souligne Yang Liu, autrice principale de l’étude publiée le 29 octobre dans la revue Science.

Avec cette méthode, son équipe a obtenu un âge d’environ 4,11 milliards d’années. Pour confirmer le résultat, le laboratoire de François Tissot, géochimiste formé à l’École nationale supérieure de géologie de Nancy et professeur au California Institute of Technology (Caltech), a mesuré le rubidium et le strontium grain par grain, sur un fragment plus petit que votre ongle. Le reste de la météorite est ainsi intact pour de futures analyses. Avec cette seconde méthode, moins précise, les chercheurs arrivent à environ 4,24 milliards d’années. Comme l’explique François Tissot, « nous sommes aujourd’hui l’un des très rares laboratoires au monde capables de réaliser ce type de datation ».