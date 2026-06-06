C'est là que la mission ExoMars entre en scène. Le rover Rosalind Franklin dispose d'un arsenal scientifique assez conséquent pour l'occasion, avec une foreuse capable de creuser jusqu'à deux mètres sous la surface martienne, là où la matière organique est protégée des rayonnements, mais aussi des spectromètres pour analyser la composition des roches, un radar pour sonder le sous-sol, et un laboratoire embarqué pour traiter les échantillons sur place. Tout cela pour tenter de répondre à la question qui obsède les scientifiques depuis des décennies. Comme le formule Elliot Sefton-Nash, chercheur adjoint du projet ExoMars, « chaleur et nutriments dans un fond marin martien primitif auraient pu offrir des habitats à la vie primitive. »