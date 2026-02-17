Le débat scientifique sur le climat martien du Noachien (période comprise entre -4,1 et -3,7 milliards d'années) a débuté dès les années 1970. Deux camps s'opposaient alors : d'une part, ceux qui soutenaient que Mars a été froide et glacée, et que son eau liquide ne résultait que d'épisodes de fontes transitoires et localisées. D'autre part, les contradicteurs étaient persuadés qu'elle avait été d'une planète chaude et humide, grâce à cycle hydrologique stable, assez proche du nôtre.

Lors du Noachien, le Soleil était un astre bien moins lumineux qu'aujourd'hui et sa puissance radiative était environ 30 % moins forte. Si l'on applique les lois de la thermodynamique en tenant compte de ce facteur, la température moyenne de Mars devait être située aux alentours des - 50 C ° et l'eau n'aurait pu exister que sous forme de permafrost ou de calottes polaires.

Un passé qui vient complètement en contradiction avec sa géomorphologie actuelle, puisqu'on sait désormais que la planète est parcourue de longs réseaux de vallées fluviales et de deltas ramifiés. Sans apports importants d'eau liquide, ces structures géologiques ne pourraient pas exister.

Les chercheurs qui pensaient que Mars était une planète froide expliquaient ce profil géomorphologique par des mécanismes de réchauffement transitoire. Selon ce modèle, l'eau liquide n'était qu'un sous-produit de catastrophes naturelles : l'énergie colossale dégagée par les impacts météoritiques du Grand Bombardement Tardif ou des éruptions volcaniques qui auraient fait fondre le permafrost. L'eau se serait alors écoulé alors sous forme de crues torrentielles, sculptant les vallées en quelques décennies avant que la planète ne retombe irrémédiablement sous le point de congélation.

Mars aurait alors été vivante par accident, pourrait-on dire, une vision que cette nouvelle étude de l'Université de l'Oregon vient contredire. Ce, grâce à l'analyse de fragments de kaolinite identifiées par le rover Perseverance dans le cratère de Jezero. Ce sont des argiles très riches en aluminium qui se forment lorsque des pluies régulières et tièdes s'infiltrent dans la roche mère basaltique, en dissolvant le fer et le magnésium pour ne laisser qu'une structure résiduelle d'aluminium et de titane.

Selon les résultats d'analyse de l'instrument SuperCam du rover, ces argiles ont été lessivées et nettoyées de leurs composants ferreux par les pluie martiennes. Un processus qui s'est déroulé durant plusieurs millions d'années sous des températures douces. Une preuve qui invalide entièrement l'idée que Mars n'était qu'un caillou glacé lors du Noachien.

Si l'eau n'avait été qu'une réaction éphémère à un choc météoritique, elle aurait agi comme un solvant : en s'infiltrant sous terre, cette eau chauffée par l'énergie de l'impact se serait chargé en métaux issus de la roche mère, sans pouvoir les évacuer. On aurait alors observé des argiles dites smectites, riches en fer et en magnésium.

Puisque ces argiles sont de la kaolinite, elles se sont obligatoirement formés par lessivage, par l'action d'eau en provenance du ciel : de la pluie, donc. Selon les auteurs de l'étude, Mars aurait été très proche de la Terre lors de ses anciens épisodes de réchauffement ; comme ceux observés au début de l'Éocène (il y a environ 50 millions d'années). Durant ces périodes des températures élevées et des précipitations avaient transformé de vastes zones en milieux tropicaux, produisant des signatures géologiques identiques à celles que Perseverance vient de découvrir dans le cratère Jezero.