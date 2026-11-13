D'ici là, beaucoup de choses peuvent encore changer. La CRE publiera sa proposition à la mi-janvier. Papernest envisage une hausse limitée à 1,8 % si les prix de gros reculent d'ici fin décembre et que les rattrapages restent faibles. Elle pourrait atteindre 7,4 % si l'hiver s'annonce très cher et que les coûts commerciaux grimpent. Le tarif d'utilisation des réseaux électriques, lui, ne bougera pas avant août 2027. Quant à la TVA à 5,5 % votée par les députés le 2 novembre, elle est tombée avec le rejet de la partie recettes du budget, deux jours plus tard. Les sénateurs peuvent encore la réintroduire lors de leur examen, du 23 au 28 novembre. Enfin, précisons que ces chiffres viennent d'une plateforme qui permet de souscrire des offres de fournisseurs concurrents d'EDF, dont la sienne, papernest énergie. Son estimation ne tient compte ni du gel ni d'une baisse de TVA, avec une marge d'erreur de plus ou moins 1,4 point. Une projection, donc, pas un barème.