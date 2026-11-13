Le prix de l'électricité au tarif réglementé pourrait augmenter d'environ 4 % au 1er février 2027, selon une estimation de Papernest. Le gouvernement promet pourtant un gel cet hiver, qui pourrait surtout repousser la hausse.
La facture d'électricité des quelque 20 millions de foyers au tarif réglementé pourrait augmenter d'environ 4 % au 1er février 2027. C'est l'estimation publiée par Papernest jeudi, qui s'appuie sur la méthode de calcul de la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Elle tombe alors que le gouvernement et EDF promettent des tarifs stables jusqu'à la fin de l'hiver, une promesse qui pourrait reporter la hausse sans la faire disparaître.
Les abonnés Tempo d’EDF pourraient voir leur facture d’électricité grimper de 9 % en février 2027
Concrètement, si aucun gel ne vient s'en mêler, la facture TTC des abonnés au tarif Bleu d'EDF pourrait grimper de 4 % en moyenne au 1er février 2027. Abonnement compris, le kWh reviendrait en moyenne à 25,4 centimes, contre 24,4 aujourd'hui. Un foyer en option Base 6 kVA qui consomme 4 800 kWh par an paierait ainsi environ 46 euros de plus, soit un peu moins de 4 euros par mois. En heures pleines et heures creuses, la hausse serait quasi identique à consommation égale. Elle atteindrait 88 euros pour un foyer en 9 kVA qui consomme 10 000 kWh par an. Si toute la hausse portait sur la consommation, le kWh en option Base passerait d'environ 20 à 20,8 centimes. Il resterait loin du record de 25,16 centimes de février 2024.
Qui seraient les plus touchés ? Les abonnés Tempo, probablement. Car avec cette option, le prix du kWh change selon la couleur du jour, bleu, blanc ou rouge. Elle grimperait d'environ 9 %, soit 92 euros par an pour un foyer en 6 kVA qui consomme 4 800 kWh. La CRE poursuit en effet le rattrapage du prix de Tempo, entamé en février 2026. Environ 900 000 clients sont concernés.
Et tout ça, ce n'est pas d'abord la faute des prix de gros. Début novembre, l'électricité livrée en 2027 s'échangeait autour de 113 euros le MWh sur les marchés à terme, où l'on achète aujourd'hui l'électricité qui sera livrée plus tard. Mais la CRE fait la moyenne de deux années d'achats, ce qui ramène le prix retenu à environ 66 euros, à peine plus que les 63,9 euros de 2026. La hausse vient surtout de l'hiver, la saison où l'on consomme le plus. Cette année, l'électricité livrée de janvier à mars 2027 s'est échangée en moyenne 65 % plus cher que celle livrée sur toute l'année, contre 37 % un an plus tôt.
Ce surcoût explique à lui seul plus de 40 % de la hausse. Le reste vient de corrections sur les coûts des années passées, de la fin d'un coup de pouce qui allégeait le tarif depuis février 2026, et de la part de l'ancien mécanisme de capacité pas encore facturée. C'est ce dispositif qui finance les moyens de production disponibles lors des pics de consommation.
Un gel du prix de l'électricité, et après ?
Sur le papier, les ménages n'ont pourtant rien à craindre cet hiver. Car le 7 octobre, Sébastien Lecornu a été clair : le prix de l'électricité ne doit pas augmenter. Dès le lendemain, la ministre déléguée chargée de l'Énergie, Maud Bregeon, en a fait « un engagement ». Un mois plus tard, le PDG d'EDF, Bernard Fontana, a dit s'attendre à des tarifs stables jusqu'à la fin de l'hiver. Il a toutefois rappelé que la décision revient au gouvernement, qui fixe le tarif par arrêté. En 2026, le tarif avait déjà bougé deux fois, de -0,83 % en février, puis +2,5 % en août.
Sauf qu'un gel ne fait pas disparaître les coûts, il les met, pour rester dans le jargon, au congélateur. En 2019, certain se souviennent peut-être que l'État avait déjà bloqué une hausse pendant l'hiver, et la note avait été présentée au 1er juin. Tant que le gel dure, il ferait économiser environ 3,80 euros par mois à un foyer en option Base 6 kVA, et 7,30 euros à un foyer en heures pleines / heures creuses 9 kVA. Ensuite, un rattrapage reste possible.
D'ici là, beaucoup de choses peuvent encore changer. La CRE publiera sa proposition à la mi-janvier. Papernest envisage une hausse limitée à 1,8 % si les prix de gros reculent d'ici fin décembre et que les rattrapages restent faibles. Elle pourrait atteindre 7,4 % si l'hiver s'annonce très cher et que les coûts commerciaux grimpent. Le tarif d'utilisation des réseaux électriques, lui, ne bougera pas avant août 2027. Quant à la TVA à 5,5 % votée par les députés le 2 novembre, elle est tombée avec le rejet de la partie recettes du budget, deux jours plus tard. Les sénateurs peuvent encore la réintroduire lors de leur examen, du 23 au 28 novembre. Enfin, précisons que ces chiffres viennent d'une plateforme qui permet de souscrire des offres de fournisseurs concurrents d'EDF, dont la sienne, papernest énergie. Son estimation ne tient compte ni du gel ni d'une baisse de TVA, avec une marge d'erreur de plus ou moins 1,4 point. Une projection, donc, pas un barème.
En clair, si l'État tient parole, la facture des abonnés au tarif réglementé ne bougera pas cet hiver, mais la hausse pourrait n'être que décalée de quelques mois.