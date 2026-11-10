Le propriétaire de Betclic va s’implanter dans les casinos physiques. Le rachat de JOA, deuxième opérateur français avec 33 établissements, vient d’obtenir l’aval de l’Autorité de la concurrence, confrontée à un dossier d’un genre nouveau.
C'est dans une certaine discrétion, au vu de l'ampleur du dossier, que le rachat des casinos JOA par le propriétaire de Betclic a reçu le feu vert de l'Autorité de la concurrence. Le deuxième réseau de casinos français s'apprête à rejoindre un groupe qui, dans l'Hexagone, ne connaissait jusqu'ici les jeux d'argent qu'à travers un écran. La décision, rendue publique le 4 novembre 2026, concerne 33 casinos, plus de 2 000 salariés et environ 430 millions d’euros de chiffre d’affaires brut l'an dernier. Elle éclaire aussi la façon dont l’institution envisage le poker et le casino en ligne, dont la légalisation lui paraît encore trop incertaine.
Betclic pose ses jetons dans le monde réel
L'affaire s'est à l'origine nouée le 6 juillet dernier, quand Banijay Gaming s'est engagé à racheter 100 % de JOA aux fonds Blackstone et Kings Park Capital. Le prix reste sous le tapis, Banijay ne le dévoile pas et évoque seulement un financement mêlant dette et capitaux propres. Notifié le 7 octobre, le dossier a été bouclé en moins d'un mois, sans le moindre engagement réclamé à l'acheteur.
Le groupe JOA, basé à Lyon et présent uniquement en France, est tout simplement le deuxième opérateur de casinos du pays par le nombre d’établissements. Il accueille plus de 4,6 millions de visiteurs par an. L’essentiel de cette somme vient des casinos eux-mêmes, exploités en délégation de service public, c'est-à-dire que la commune confie leur gestion à JOA par contrat. Le reste provient notamment des restaurants, bars et hôtels installés sur place. Son président, Laurent Lassiaz, restera à la tête du groupe après le rachat.
En face, son acheteur a pris du volume. Filiale de Banijay Group, dans le giron de Lov Group, Banijay Gaming n'était présent en France qu'en ligne, avec les paris sportifs, le poker et les paris hippiques de Betclic. Depuis avril, il coiffe aussi Tipico, poids lourd des paris en Allemagne et en Autriche, et la marque Admiral. Lors de l'annonce, la finalisation, prévue au second semestre 2026, était aussi suspendue à la consultation du personnel de JOA et aux autorisations propres aux casinos.
Bientôt des deux côtés de la table
Pour la première fois, l'Autorité de la concurrence devait se prononcer sur un opérateur actif à la fois sur internet et en dur, et c'est le poker qui a retenu son attention. Aucune activité ne se chevauche, mais le poker en ligne et les tables de casino peuvent être considérés comme connexes, autrement dit voisins. Malgré des manières de jouer différentes, l'enquête auprès des concurrents et de l'Autorité nationale des jeux fait ressortir une clientèle en partie commune, que le rajeunissement du public des casinos resserre encore, d'autant plus que cette clientèle est prête à passer de la salle à l'écran, ou l'inverse.
On imagine que le groupe réfléchit à une stratégie omnicanale, avec des offres commerciales associant les deux activités, au risque qu'un groupe s'appuie sur un marché pour peser sur son voisin. L'Autorité a étudié ce scénario sans y voir de danger pour la concurrence, au vu des parts de marché des parties, de la présence de concurrents importants et du faible poids du poker dans l'activité des casinos JOA.
Il faut toutefois comprendre que le casino en ligne, interdit en France, n'entre pas dans l'équation. Sa légalisation, débattue depuis des années, paraît encore trop incertaine à l'Autorité. Fin octobre 2024, le gouvernement avait retiré un amendement au budget 2025 qui devait l'autoriser, sur fond de tribune de plus d'une centaine de maires chiffrant à 15 000 les emplois menacés. Si la porte s'ouvrait, Banijay aurait un pied de chaque côté de la table, à la fois chez les opérateurs en ligne qui la réclament, et chez les casinos physiques qui la redoutent.