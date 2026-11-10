Pour la première fois, l'Autorité de la concurrence devait se prononcer sur un opérateur actif à la fois sur internet et en dur, et c'est le poker qui a retenu son attention. Aucune activité ne se chevauche, mais le poker en ligne et les tables de casino peuvent être considérés comme connexes, autrement dit voisins. Malgré des manières de jouer différentes, l'enquête auprès des concurrents et de l'Autorité nationale des jeux fait ressortir une clientèle en partie commune, que le rajeunissement du public des casinos resserre encore, d'autant plus que cette clientèle est prête à passer de la salle à l'écran, ou l'inverse.