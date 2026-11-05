Adoptée le 30 octobre, cette taxe sur les données transmises aux internautes français devait faire payer aux fournisseurs de contenus 0,055 euro pour chaque gigaoctet envoyé. Streaming vidéo, téléchargements de jeux ou réseaux sociaux auraient notamment été concernés.

Le dispositif ne prévoyait pas de prélèvement direct sur la facture Internet des particuliers. Ce sont les entreprises distribuant les contenus qui auraient dû s’acquitter de cette contribution. L’inquiétude concernait plutôt leur réaction : absorber le coût, modifier leurs offres ou augmenter leurs prix pour le reporter sur leurs clients.

Pour un téléchargement de 100 Go, le calcul représentait ainsi 5,50 euros de taxe pour le fournisseur, avant application des plafonnements prévus. Cela ne signifiait pas que le joueur aurait automatiquement payé son jeu 5,50 euros plus cher. La distinction reste essentielle, même si la proposition s’éloigne désormais.

Défendu par le député socialiste Laurent Lhardit, l’amendement avait été adopté par onze voix contre dix, avant que deux députés LFI expliquent s’être trompés de bouton lors du scrutin. Ces erreurs déclarées n’avaient toutefois pas annulé son adoption.

La proposition avait aussi déclenché la colère de Xavier Niel, qui avait qualifié les députés favorables d’« ignares incompétents ». Orange, SFR et Bouygues Telecom la contestaient également, leur fédération redoutant une « usine à gaz » pour comptabiliser les données taxées.