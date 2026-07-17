wave91

Personne n’a parlé de l’Iran?

ça fait juste des mois qu’on parle du prix du pétrole, qu’on s’en plaint, et l’AIE alerte sur de très gros risques de manque de disponibilité des produits pétroliers, y compris le gaz.

Or tout le monde ou presque produit une partie de son électricité à partir de gaz et/ou de pétrole.

Donc à moins de penser la France en autarcie électrique, d’ignorer tout le gaz qu’on vient de cramer pour faire tourner les clim la nuit, et tout celui qu’on cramera encore pour produire l’électricité de chauffage l’hiver prochain, l’Iran est forcément un sujet majeur.

La hausse du 1er oût ne concerne pas le coût de fourniture de l’électricité parce que le prix du marché était à la baisse avant la crise « Iranienne » et que de les tarifs réglementés sont basés sur une moyenne pendant une durée trop longue pour être encore fortement impactée par la situation actuelle.

Mais si jamais ça ne fait pas grimper le prix de fourniture en février prochain, ça signifiera que ça l’a empêché de baisser autant qu’on aurait pu l’espérer.

Après, bien que la politique Allemande et Européenne soient très critiquables, justement elles influent surtout sur le coût de fourniture, celui qui n’a pas encore augmenté.