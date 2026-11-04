Alors qui est concerné ? La réforme vise les créneaux qui tombent sur les périodes de forte demande, à savoir 7h-11h et 17h-21h en hiver, 7h-10h et 18h-23h en été. Selon Connaissance des énergies, quelque 8,8 millions de foyers n'ont que des heures creuses de nuit, réparties entre 20h et 8h. Mais la nuit n'est pas un sanctuaire. Une plage qui démarre à 21h, par exemple, sera déplacée l'été. Les abonnés Tempo, la Corse et les outre-mer sont épargnés. Et autant vous prévenir tout de suite : il est inutile d'en vouloir à votre fournisseur, car c'est le gestionnaire du réseau, Enedis dans la plupart des communes, qui attribue les plages, volontairement différentes d'une zone à l'autre pour que tous les appareils ne démarrent pas en même temps. Un déménagement peut d'ailleurs vous valoir de nouveaux horaires.