Depuis ce mercredi, EDF commence à modifier les heures creuses des clients qui n'avaient pas encore changé d'horaires. La bascule, pilotée par Enedis, s'étalera jusqu'au 30 novembre 2027, sans toucher au prix du kWh.
Les nouvelles heures creuses d'EDF commencent à arriver ce 4 novembre chez les abonnés restés sur leurs anciens horaires, et le programmateur du lave-linge va devoir suivre le mouvement. D'ici le 30 novembre 2027, les plages mal placées le matin et en soirée vont glisser vers la nuit et, aux beaux jours, vers le début d'après-midi, au rythme de la production solaire. Petite consolation tout de même, la réforme déplace les heures, sans toucher au tarif. On vous donne les détails.
Pourquoi EDF déplace vos heures creuses vers l’après-midi
Pour comprendre ce grand chambardement, faisons un petit bond dans le passé, jusque dans les années 1960. Les heures creuses naissent alors avec les premières centrales nucléaires, pour lisser la consommation en poussant les foyers à consommer quand la demande est faible. Soixante ans plus tard, le décor a changé, vous l'aurez sans doute remarqué. L'été, les panneaux solaires gonflent la production en plein après-midi. Dans son tarif de réseau baptisé TURPE 7, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a donc acté le rapprochement des heures bon marché et de ces pics de production. Lancée en novembre 2025, la bascule entre aujourd'hui dans une nouvelle phase.
Le principe des heures creuses ne bouge pas vraiment. On reste sur 8 heures par jour à prix réduit, 16 au tarif plein. C'est en fait leur emplacement qui change. Au moins 5 heures consécutives restent nocturnes, entre 23h et 7h, et les autres, 3 au maximum, peuvent se glisser entre 11h et 17h. Le calendrier suit les saisons. De novembre à mars, quand le solaire produit peu, les 8 heures peuvent toutes se regrouper la nuit, par exemple de 23h à 7h. D'avril à octobre, l'après-midi s'invite dans le planning. Prenons un foyer qui disposait de ses heureuses creuses de 2h à 8h et de 13h à 1h. Son créneau de nuit sera avancé et raccourci d'une demi-heure, ramené à 1h30-7h, et celui de la journée sera décalé plus tard. Ceux qui profitent déjà d'heures creuses en journée en garderont au moins deux l'été.
Alors qui est concerné ? La réforme vise les créneaux qui tombent sur les périodes de forte demande, à savoir 7h-11h et 17h-21h en hiver, 7h-10h et 18h-23h en été. Selon Connaissance des énergies, quelque 8,8 millions de foyers n'ont que des heures creuses de nuit, réparties entre 20h et 8h. Mais la nuit n'est pas un sanctuaire. Une plage qui démarre à 21h, par exemple, sera déplacée l'été. Les abonnés Tempo, la Corse et les outre-mer sont épargnés. Et autant vous prévenir tout de suite : il est inutile d'en vouloir à votre fournisseur, car c'est le gestionnaire du réseau, Enedis dans la plupart des communes, qui attribue les plages, volontairement différentes d'une zone à l'autre pour que tous les appareils ne démarrent pas en même temps. Un déménagement peut d'ailleurs vous valoir de nouveaux horaires.
Heures creuses et facture : le calcul qui change tout
Parlons du porte-monnaie, car c'est bien là l'essentiel en ce moment. Sachez que la réforme ne touche pas au prix de l'électricité. Depuis le 1er août 2026, le Tarif Bleu d'EDF facture le kilowattheure 0,1589 euro en heures creuses contre 0,2142 euro en heures pleines, quelle que soit la puissance du compteur. L'écart, 5,5 centimes, représente près de 26 % de remise. Pour une voiture électrique, une recharge de 40 kWh coûte 6,36 euros en heures creuses, contre 8,57 euros en heures pleines. À raison de deux recharges par semaine, la différence avoisine les 230 euros par an.
Pas de paperasse en vue non plus. Enedis transmet les nouveaux horaires aux fournisseurs six mois à l'avance, et ceux-ci doivent vous prévenir au moins un mois avant le changement. Vos plages figurent ensuite sur votre facture et dans votre espace client. Reste à reprogrammer au meilleur des moments le lave-vaisselle, le lave-linge ou la borne de recharge. Si votre chauffe-eau est piloté par le compteur, auquel cas il s'adaptera tout seul.
Le mouvement des heures creuses ne s'arrêtera pas là. Depuis le 6 octobre, les nouveaux souscripteurs de l'option heures creuses chez EDF reçoivent d'emblée des horaires saisonnalisés, et la grille du Tarif Bleu propose désormais cette option dès 3 kVA. EDF teste même une modulation horaire du prix auprès d'un échantillon de clients en option base. Une fois le déploiement bouclé, fin 2027, la CRE étudiera la possibilité d'ajouter des heures creuses l'été. Le soleil n'a pas fini de régler la montre de nos appareils.