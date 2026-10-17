EDF commence à prévenir ses clients des changements de plages horaires liés à la réforme des heures creuses. Le déploiement s’étendra du 4 novembre 2026 au 30 novembre 2027. Voici comment connaître les nouveaux horaires et savoir si votre contrat est concerné.
Entre les heures pleines et creuses, on y perd souvent son latin, d'autant que ça change non seulement souvent, mais en plus, en fonction de nos habitudes de consommation et de la période de l'année. On vous expliquait presque jour pour jour l'an dernier ce qui changeait vraiment avec la réforme des heures creuses, au lancement d’une première vague de modifications. Un an plus tard, EDF envoie les avis de changement d’horaires à une nouvelle série de clients, par courrier et par e-mail, depuis ce 13 octobre, rapporte L'Energeek. D’après la presse régionale, qui a repris l’information, les premiers clients basculeront sur leurs nouveaux créneaux à partir du 4 novembre, et les derniers à la fin novembre 2027. Si Enedis n’a pas modifié vos heures creuses depuis un an, vous faites probablement partie des foyers de cette deuxième phase, et les dates de bascule ne sont pas tout à fait les mêmes chez EDF et chez Enedis.
Heures creuses EDF : ce qui va changer entre l’été et l’hiver
Avec l’option heures pleines/heures creuses, votre journée compte 16 heures pleines et 8 heures creuses, pendant lesquelles vous payez le kilowattheure moins cher. Ce découpage date des années 1960, quand les centrales nucléaires produisaient la nuit une électricité peu demandée. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a décidé d’en déplacer une partie vers l’après-midi, au moment où les panneaux solaires produisent le plus.
Toute l’année, vous garderez au moins cinq heures creuses consécutives la nuit, entre 23 h et 7 h, de quoi faire chauffer le ballon d’eau chaude ou recharger une voiture électrique. Les trois autres heures sont réparties selon la saison. L’été, soit entre le 1er avril et le 31 octobre, Enedis peut en placer une partie en début d’après-midi. EDF évoque, dans son guide consacré aux nouvelles heures creuses, « 2 ou 3 heures creuses entre 11h et 17h » à titre d’exemple.
L’hiver, entre le 1er novembre et le 31 mars, les panneaux solaires produisent moins et les foyers consomment davantage. Enedis pourra alors regrouper vos huit heures creuses la nuit, entre 23 h et 7 h par exemple, sans exclure quelques heures l’après-midi dans certains cas.
Ni vous ni EDF ne choisissez ces créneaux. Enedis les attribue à chaque compteur « en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau », indique le gestionnaire de réseau. Deux voisins peuvent donc recevoir des plages différentes, et si vous changez de fournisseur, vous conservez en principe vos horaires.
- La possibilité de consulter les offres en détail et de souscrire un contrat.
- La personnalisation du suivi pour identifier les équipements qui consomment le plus.
- La facilité de gestion des démarches de gestion d'un contrat.
Comment savoir si vos heures creuses vont changer ?
EDF annonce ses bascules entre le 4 novembre 2026 et le 30 novembre 2027, alors qu’Enedis prévoit cette deuxième phase entre décembre 2026 et octobre 2027, sur la page qu’il consacre à la réforme. Le gestionnaire de réseau compte 9,3 millions de clients dans cette phase. Les 11 millions de foyers annoncés au lancement de la réforme incluent aussi les 1,7 million de clients de la première phase, terminée en juin 2026. EDF doit prévenir chaque client concerné au moins un mois avant le changement, et attribue des plages saisonnalisées à tout nouveau souscripteur de l’option depuis le 6 octobre.
Connectez-vous à votre espace client EDF ou ouvrez votre dernière facture, où figurent vos plages actuelles. D’après le fournisseur, vos heures creuses seront modifiées si elles incluent un créneau entre 7 h et 11 h ou entre 17 h et 23 h. Dans le détail, la CRE retire des heures creuses les plages entre 7 h et 11 h et entre 17 h et 21 h l’hiver, puis celles entre 7 h et 10 h et entre 18 h et 23 h l’été, en vertu de sa délibération du 4 février 2026. Si vos heures creuses commencent à 21 h, Enedis ne les déplacera donc que l’été.
Si EDF vous a attribué de nouveaux créneaux entre le 1er novembre 2025 et le 31 mai 2026, vous les gardez tels quels, sans forcément de différence entre l’été et l’hiver. Les clients de l’option Tempo ne sont pas concernés, pas plus que les foyers de Corse et d’outre-mer, précise EDF.
Le jour de la bascule, un chauffe-eau relié au compteur Linky suivra seul les nouveaux horaires. Avant de programmer le départ différé de votre lave-linge ou la recharge de votre voiture électrique, vérifiez les horaires d’été et d’hiver indiqués pour votre contrat.
- Suivi de consommation par heure et par jour.
- Informations et suivi de coupure de courant.
- Conseils pour réduire sa consommation.