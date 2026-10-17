Avec l’option heures pleines/heures creuses, votre journée compte 16 heures pleines et 8 heures creuses, pendant lesquelles vous payez le kilowattheure moins cher. Ce découpage date des années 1960, quand les centrales nucléaires produisaient la nuit une électricité peu demandée. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a décidé d’en déplacer une partie vers l’après-midi, au moment où les panneaux solaires produisent le plus.

Toute l’année, vous garderez au moins cinq heures creuses consécutives la nuit, entre 23 h et 7 h, de quoi faire chauffer le ballon d’eau chaude ou recharger une voiture électrique. Les trois autres heures sont réparties selon la saison. L’été, soit entre le 1er avril et le 31 octobre, Enedis peut en placer une partie en début d’après-midi. EDF évoque, dans son guide consacré aux nouvelles heures creuses, « 2 ou 3 heures creuses entre 11h et 17h » à titre d’exemple.

L’hiver, entre le 1er novembre et le 31 mars, les panneaux solaires produisent moins et les foyers consomment davantage. Enedis pourra alors regrouper vos huit heures creuses la nuit, entre 23 h et 7 h par exemple, sans exclure quelques heures l’après-midi dans certains cas.

Ni vous ni EDF ne choisissez ces créneaux. Enedis les attribue à chaque compteur « en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau », indique le gestionnaire de réseau. Deux voisins peuvent donc recevoir des plages différentes, et si vous changez de fournisseur, vous conservez en principe vos horaires.