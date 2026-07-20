Sur le montant, le tribunal n'a retenu ni le calcul du restaurant, ni celui d'EDF. Il s'est appuyé sur un tableau détaillé produit par la cliente, qui recense 12 400,9 euros prélevés à tort. EDF n'ayant pu prouver avoir remboursé que 8 163,82 euros, il reste un solde dû de 4 237,08 euros, le montant finalement retenu par les juges. Au passage, ces derniers ont écarté l'argument d'EDF selon lequel les factures de septembre et novembre 2023, dues au titre du nouveau contrat, auraient déjà été soustraites de ce trop-perçu. La demanderesse, comme on dit dans le jargon, a démontré au contraire que ces deux factures ont bien été prélevées séparément sur son compte, les 2 octobre et 4 décembre 2023. L'astreinte, elle, est rejetée, puisque le litige porte sur une obligation de payer une somme d'argent, et non sur une obligation de faire, ce qui rend cette sanction juridiquement inadaptée.