Pour envoyer les données agrégées vers le système central d'Enedis, le concentrateur utilise le réseau GPRS d'Orange (souvenez-vous, la 2G - PDF), sur la fréquence 900 MHz. Le concentrateur est équipé d'un modem GSM intégré (PDF). Vos données de consommation électrique transitent donc par le réseau téléphonique mobile d'un opérateur privé coté en Bourse, dont l'État français détient environ 23% du capital.

Les concentrateurs sont fabriqués par deux sociétés : Cahors et Landis+Gyr. Les compteurs eux-mêmes sont produits par Sagemcom, Itron, Landis+Gyr, ZIV, Cahors et Elster.