NTP a été conçu en 1985 par David Mills, chercheur à l'Université du Delaware. Son rôle est relativement simple ; il permet à n'importe quelle machine de connaître l'heure exacte en interrogeant un serveur de référence via Internet. Ce mécanisme fonctionne en couches, appelées "strates".

Imaginez une pyramide. Au sommet, la strate 0, on retrouve une horloge atomique au césium ou un récepteur GPS, capable de mesurer le temps à la nanoseconde. Cet appareil n'est pas directement relié à Internet. Il est branché en local à un serveur de strate 1, lequel en lit l'heure et la diffuse sur le réseau. Ce serveur de strate 1 est la première source de confiance accessible via Internet. Il n'en existe que quelques centaines dans le monde, opérés par des laboratoires de métrologie, des agences gouvernementales ou de grands opérateurs. En dessous, les serveurs de strate 2 se synchronisent sur ces références et répondent aux requêtes du grand public. Nos ordinateurs, téléphones, routeurs interrogent en général un serveur de strate 2 ou 3. Plus on descend dans la pyramide, plus on s'éloigne de la source originale, et plus l'heure peut légèrement dériver. Mais dans tous les cas, la chaîne remonte toujours vers la strate 0. Et pour la quasi-totalité des serveurs dans le monde, cette strate 0 est un récepteur GPS américain.