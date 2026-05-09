Proton Mail, Infomaniak : la souveraineté de vos emails reste une illusion face aux règles dictées par Google

SMTP, c'est le protocole qui fait circuler les emails d'un serveur à l'autre. Son nom complet est Simple Mail Transfer Protocol. Il a été formalisé en 1982 dans la RFC 821, un document technique rédigé par Jon Postel, chercheur à l'université de Californie du Sud, financé par la DARPA, l'agence de recherche militaire américaine. SMTP a été conçu pour un réseau fermé reliant quelques universités américaines. Pas pour un internet ouvert à des milliards d'utilisateurs.

Seulement voilà le problème : SMTP ne prévoit aucun mécanisme pour vérifier qui envoie quoi. Un serveur email peut revendiquer n'importe quelle identité d'expéditeur. Par défaut, le protocole fait confiance à tout le monde. C'est pour cette raison que le spam, le phishing et l'usurpation d'adresse email sont si difficiles à éradiquer : le protocole lui-même ne dispose d'aucun garde-fou natif.

Ce n'est pas une faille qu'on aurait oubliée de corriger. C'est une décision de conception délibérée. En 1982, la priorité était l'interopérabilité : que tout le monde puisse envoyer un email à chacun, le plus simplement possible. La sécurité n'était pas dans le cahier des charges. Quarante-trois ans plus tard, le protocole est toujours là, inchangé dans ses fondamentaux.