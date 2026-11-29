Pour mesurer cette exposition, les économistes ont soumis à des agents Claude Opus 4.7, le modèle d'IA d'Anthropic, les 16 740 savoir-faire du répertoire des métiers de France Travail. Ces agents ont noté chaque savoir-faire de 0 à 5, selon la capacité de l'IA générative d'avril 2026 à l'accomplir seule. Les chercheurs ont ensuite réduit cette note pour les tâches qui demandent une expertise acquise par l'expérience ou un contact humain.

Parmi les professions de plus de 100 000 salariés, les huit plus exposées relèvent toutes du travail de bureau. Sur une échelle de 0 à 100, les employés et techniciens de la comptabilité obtiennent 99, devant les employés administratifs et commerciaux (97) et les secrétaires (94). Les assistantes maternelles ferment la marche avec un score de 1, aux côtés des employés de maison, des maçons et des aides à domicile.

Les économistes ont réparti les salariés en cinq groupes de taille égale, selon leur exposition. Dans les quatre groupes les moins exposés, les femmes occupent moins de 53 % des postes. Dans l'administration et la gestion des entreprises, elles sont 80 % des employés, contre 56 % des cadres. Ces employés gagnent en moyenne 13,1 euros net de l'heure, contre 29,7 euros pour les cadres, et ils sont nettement plus exposés, avec un score de 96 contre 73. L'écart tient surtout à l'expertise et au contact humain qu'exigent les postes de cadres. L'indice de l'assistant comptable est ainsi environ quatre fois plus élevé que celui du directeur administratif et financier, alors que les deux travaillent autant sur ordinateur. Dans l'industrie, à l'inverse, les ouvriers sont bien moins exposés que les ingénieurs et cadres techniques, à 28 contre 66. Les apprentis sont aussi plus nombreux dans le groupe le plus exposé, avec 5,4 % des salariés contre 3,4 % en moyenne.

Toutefois, cet indice mesure seulement ce que l'IA pourrait faire des tâches d'un métier, préviennent les auteurs. Un métier exposé peut gagner des emplois si l'IA fait baisser ses coûts et lui ouvre de nouveaux débouchés. Le classement correspond malgré tout aux usages observés. D'après l'enquête de la Banque de France, deux tiers des entreprises de 20 salariés et plus utilisent l'IA générative, et trois sur quatre l'emploient d'abord dans leurs services administratifs, financiers ou marketing.