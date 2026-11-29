Parmi les quelque 4,5 millions de salariés français les plus exposés à l'IA générative, près de 63 % sont des femmes, contre 49,5 % dans l'ensemble des salariés. Les employés de la comptabilité, de l'administration et du secrétariat arrivent en tête de ce classement, établi par des économistes d'HEC Paris et de la Banque de France.
Les femmes et les enfants d'abord ! Des économistes d'HEC Paris et de la Banque de France avaient mesuré en octobre la baisse des embauches de jeunes en CDI dans les métiers exposés à l'IA générative. Depuis la sortie de ChatGPT, en novembre 2022, ces recrutements des 21-29 ans ont reculé de 28,3 %, contre 7,5 % dans les métiers les moins exposés. Antonin Bergeaud, professeur d'économie à HEC Paris, et ses quatre coauteurs ont publié, avec le Laboratoire de l'innovation et du futur du travail (LIFT) de l'école, une nouvelle note sur les salariés de ces métiers. Les postes les plus exposés sont surtout des emplois de bureau peu qualifiés, où les femmes et les apprentis sont nombreux.
Les employés de bureau, premiers exposés à l'IA générative
Pour mesurer cette exposition, les économistes ont soumis à des agents Claude Opus 4.7, le modèle d'IA d'Anthropic, les 16 740 savoir-faire du répertoire des métiers de France Travail. Ces agents ont noté chaque savoir-faire de 0 à 5, selon la capacité de l'IA générative d'avril 2026 à l'accomplir seule. Les chercheurs ont ensuite réduit cette note pour les tâches qui demandent une expertise acquise par l'expérience ou un contact humain.
Parmi les professions de plus de 100 000 salariés, les huit plus exposées relèvent toutes du travail de bureau. Sur une échelle de 0 à 100, les employés et techniciens de la comptabilité obtiennent 99, devant les employés administratifs et commerciaux (97) et les secrétaires (94). Les assistantes maternelles ferment la marche avec un score de 1, aux côtés des employés de maison, des maçons et des aides à domicile.
Les économistes ont réparti les salariés en cinq groupes de taille égale, selon leur exposition. Dans les quatre groupes les moins exposés, les femmes occupent moins de 53 % des postes. Dans l'administration et la gestion des entreprises, elles sont 80 % des employés, contre 56 % des cadres. Ces employés gagnent en moyenne 13,1 euros net de l'heure, contre 29,7 euros pour les cadres, et ils sont nettement plus exposés, avec un score de 96 contre 73. L'écart tient surtout à l'expertise et au contact humain qu'exigent les postes de cadres. L'indice de l'assistant comptable est ainsi environ quatre fois plus élevé que celui du directeur administratif et financier, alors que les deux travaillent autant sur ordinateur. Dans l'industrie, à l'inverse, les ouvriers sont bien moins exposés que les ingénieurs et cadres techniques, à 28 contre 66. Les apprentis sont aussi plus nombreux dans le groupe le plus exposé, avec 5,4 % des salariés contre 3,4 % en moyenne.
Toutefois, cet indice mesure seulement ce que l'IA pourrait faire des tâches d'un métier, préviennent les auteurs. Un métier exposé peut gagner des emplois si l'IA fait baisser ses coûts et lui ouvre de nouveaux débouchés. Le classement correspond malgré tout aux usages observés. D'après l'enquête de la Banque de France, deux tiers des entreprises de 20 salariés et plus utilisent l'IA générative, et trois sur quatre l'emploient d'abord dans leurs services administratifs, financiers ou marketing.
Le recul des embauches touche autant les jeunes femmes que les jeunes hommes
L'AFP a interrogé Antonin Bergeaud sur les conséquences de l'IA pour les inégalités salariales entre femmes et hommes. « Pour l'instant, le recul des embauches des jeunes dans ces emplois, environ 30 % depuis fin 2022, est le même pour les femmes et pour les hommes », a-t-il répondu. Pour lui, tout dépendra de l'usage de l'IA par les entreprises. « Si l'IA remplace une partie de ces tâches, les salaires et les embauches dans des métiers féminisés pourraient en pâtir et l'écart se creuser », ajoute-t-il. Le chercheur voit aussi un risque pour les inégalités entre jeunes et seniors.
Dans la comptabilité ou le secrétariat, les débutants apprennent surtout le métier auprès de collègues plus anciens, et certains employés accèdent ensuite à des postes plus qualifiés. Si l'IA prend en charge une part croissante de leurs tâches, les entreprises pourraient recruter moins à ce niveau, et le nombre de salariés expérimentés pourrait diminuer à terme, avertissent les économistes. Ils proposent aussi de suivre ce que deviennent les apprentis à la fin de leur contrat, pour savoir si l'alternance mène encore à un emploi durable dans ces métiers.
Au travail, vous avez moins d'une chance sur trois d'être encouragé, équipé ou formé à l'IA par votre employeur, contre plus d'une sur deux aux États-Unis, d'après une étude publiée par le NBER, un institut américain de recherche économique. Sur son tableau de bord en ligne, le LIFT donne l'exposition et le profil des salariés de chaque métier et de chaque zone d'emploi, et il suit les embauches par âge et par niveau d'exposition.