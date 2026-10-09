Et il s'agit de postes non crées, et non pas de basculements de CDI vers des CDD. En effet, tout contrats confondus, le recul reste de 22,1%. À noter que ce que l'étude appelle emplois les plus exposés va de journaliste, traducteur ou technicien d'opérations bancaires à développeur informatique. Ces derniers sont ceux qui souffrent clairement le plus, avec une chute du nombre de CDI pour les jeunes de tout simplement 42%. En comparaison, la catégorie de métiers les moins exposés, comme aide-soignante ou ouvrier qualifié, n'enregistre que 7,5% de recul sur cette tranche démographique.

Et pour être plus précis, les auteurs expliquent qu'il s'agit ici moins de postes détruits que d'emplois non créés, les entreprises ne pourvoyant plus à leurs nouveaux besoins en faisant appel aux jeunes, mais plutôt en usant de l'IA. Reste tout de même que, sur le long terme, il se pourrait que le pari soit dangereux. « Si vous avez arrêté de recruter pendant plusieurs années, vous avez arrêté de former certaines compétences et vous allez avoir des jeunes qui vont aussi changer de filière, et donc il va y avoir une sorte de pénurie » alerte Antonin Bergeaud, un des économistes à l'origine de l'étude.