Les Européens se sont autant saisis de l'outil de l'IA que les Américains. C'est ce que montre une nouvelle étude de la banque centrale européenne.
On a tendance à dire que l'Union européenne est à la traîne de la Chine et des États-Unis dans le secteur de l'intelligence artificielle. Mais ça c'est surtout vrai à la production, avec les géants de l'IA comme Anthropic ou OpenAI, auxquels un Mistral se compare difficilement. Car pour ce qui est de l'utilisation, les Européens se sont saisis de l'outil !
44% des employés de la zone euro utilise l'IA à leur travail au moins une fois par semaine
Les employés au sein de la zone euro ne font clairement pas l'impasse sur les outils d'intelligence artificielle. Selon une étude de la banque centrale européenne, ils seraient ainsi, au mois d'août dernier, 44% à l'utiliser au moins une fois par semaine au travail. C'est à peu près autant que les employés américains.
Et quand on regarde au niveau de l'utilisation quotidienne, on est même au-dessus. Ils sont ainsi 18% des employés à expliquer utiliser quotidiennement l'IA au travail, ce qui est supérieur aux réponses positives outre-Atlantique, comme le montre le graphique ci-dessous.
Les projets d'investissements sont plus élevés aux USA qu'en Europe
Mais cette utilisation accrue ne semble pas entraîner une hausse des investissements en général dans les entreprises, contrairement aux États-Unis, où la croissance est dopée par le développement de la technologie. Les investissements vont croître ainsi dans les sociétés américaines de 40% entre 2021 et fin 2027, contre 12% dans la zone euro.
Reste que l'on est sur un bilan plutôt globalement positif. Les employés utilisant l'IA au travail sont ainsi 56% à dire que la technologie leur permet de traiter un plus gros volume de travail. 47% affirment eux que l'IA leur permet de rendre des résultats de meilleure qualité. Et vous, c'est un peu plus dans votre emploi ?