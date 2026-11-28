Les employés au sein de la zone euro ne font clairement pas l'impasse sur les outils d'intelligence artificielle. Selon une étude de la banque centrale européenne, ils seraient ainsi, au mois d'août dernier, 44% à l'utiliser au moins une fois par semaine au travail. C'est à peu près autant que les employés américains.

Et quand on regarde au niveau de l'utilisation quotidienne, on est même au-dessus. Ils sont ainsi 18% des employés à expliquer utiliser quotidiennement l'IA au travail, ce qui est supérieur aux réponses positives outre-Atlantique, comme le montre le graphique ci-dessous.