Avant d'utiliser un outil d'intelligence artificielle en consultation, un médecin libéral doit vérifier son marquage CE, se former à son usage et valider chaque décision prise avec son aide. La Haute Autorité de santé (HAS) et la CNIL rassemblent ces règles dans la version finale de leur guide sur l'IA dans les soins, destiné aux cabinets et aux hôpitaux.
Selon une enquête de 2025 de la Fédération hospitalière de France, 65 % des 110 hôpitaux publics interrogés utilisent l'IA en production. Dans une autre enquête, 32 % des agents hospitaliers disent se servir d'outils d'IA personnels, et 45 % d'entre eux estiment que leur établissement manque encore d'outil dédié. La HAS et la CNIL avaient soumis un premier projet de guide à consultation publique jusqu'au 16 avril. Leur version définitive, adoptée le 18 novembre, se compose de onze fiches, de l'achat de l'outil jusqu'à son retrait, et chacune commence par les obligations légales avant un à trois principes à appliquer en priorité.
Les obligations des cabinets médicaux équipés d'un outil d'IA
Au sens de l'AI Act, le règlement européen sur l'intelligence artificielle, un médecin libéral ou un centre d'imagerie est un « déployeur », à l'égal d'un hôpital. Dans un cabinet, le médecin est donc souvent aussi l'utilisateur de l'outil, et il garde ses obligations s'il confie l'hébergement ou la maintenance à un prestataire.
Avant l'achat, la HAS et la CNIL lui demandent de rédiger un cahier des charges et de vérifier le marquage CE du logiciel, exigé par les règlements européens sur les dispositifs médicaux. Si l'éditeur conserve vos données de santé sur ses serveurs, le contrat doit respecter les règles du Code de la santé publique sur leur hébergement, avec un prestataire certifié HDS (hébergeur de données de santé).
Le guide recommande ensuite à chaque structure de soins de dresser la liste de ses outils d'IA et de la mettre à jour au moins une fois par an. Une structure aux moyens limités désigne un référent local pour ces outils. Sa charte d'utilisation encadre les logiciels validés, mais aussi ceux que les soignants emploient sans accord, le « shadow AI » des 32 % d'agents hospitaliers équipés à titre personnel. Pour les cliniques et les hôpitaux, cette liste et la formation des soignants entrent dans la certification de la HAS, dans sa version 2027.
La formation à l'outil est une obligation légale. Un médecin libéral peut se faire aider par le fournisseur pour s'habiliter aux outils à haut risque, et ce rôle peut figurer dans le contrat. Toute décision prise avec l'outil passe ensuite par la supervision humaine du professionnel chargé du patient, et c'est à lui de la valider. Le cabinet conserve aussi les résultats de l'IA et les journaux d'activité placés sous son contrôle.
En cas d'incident grave avec un logiciel classé dispositif médical, le praticien libéral le déclare directement à l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). Le guide lui conseille enfin de prévoir dans son contrat une clause de réversibilité, pour récupérer ses données s'il quitte l'éditeur.
Votre accord avant l'enregistrement de votre consultation par une IA
Pour un soin courant, une information claire suffit en général, et vous gardez vos droits sur vos données personnelles, estiment la HAS et la CNIL. L'article L. 4001-3 du Code de la santé publique oblige en outre votre médecin à vous prévenir s'il utilise un dispositif médical doté d'une IA. Ses textes d'application sont encore en préparation.
Votre médecin doit en revanche obtenir votre accord pour enregistrer votre voix ou votre image, avec un assistant de consultation chargé de rédiger le compte rendu par exemple. Le Code civil protège en effet votre droit à l'image et à la voix. Le praticien peut se contenter de noter votre accord dans les documents qu'il vous remet.
L'enregistrement brut sert uniquement à produire la transcription. Les fichiers audio « doivent donc être supprimés dès que la retranscription est validée », écrivent les deux autorités dans le guide. Si l'éditeur veut entraîner son IA avec ces enregistrements, cette réutilisation relève du RGPD et du droit à l'image et à la voix, et la structure de soins doit vous en informer.
Les règles de l'AI Act sur l'IA à haut risque s'appliqueront aux logiciels classés dispositifs médicaux à partir du 2 août 2028, après le report adopté par l'Union européenne cet été.