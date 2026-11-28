Au sens de l'AI Act, le règlement européen sur l'intelligence artificielle, un médecin libéral ou un centre d'imagerie est un « déployeur », à l'égal d'un hôpital. Dans un cabinet, le médecin est donc souvent aussi l'utilisateur de l'outil, et il garde ses obligations s'il confie l'hébergement ou la maintenance à un prestataire.

Avant l'achat, la HAS et la CNIL lui demandent de rédiger un cahier des charges et de vérifier le marquage CE du logiciel, exigé par les règlements européens sur les dispositifs médicaux. Si l'éditeur conserve vos données de santé sur ses serveurs, le contrat doit respecter les règles du Code de la santé publique sur leur hébergement, avec un prestataire certifié HDS (hébergeur de données de santé).

Le guide recommande ensuite à chaque structure de soins de dresser la liste de ses outils d'IA et de la mettre à jour au moins une fois par an. Une structure aux moyens limités désigne un référent local pour ces outils. Sa charte d'utilisation encadre les logiciels validés, mais aussi ceux que les soignants emploient sans accord, le « shadow AI » des 32 % d'agents hospitaliers équipés à titre personnel. Pour les cliniques et les hôpitaux, cette liste et la formation des soignants entrent dans la certification de la HAS, dans sa version 2027.

La formation à l'outil est une obligation légale. Un médecin libéral peut se faire aider par le fournisseur pour s'habiliter aux outils à haut risque, et ce rôle peut figurer dans le contrat. Toute décision prise avec l'outil passe ensuite par la supervision humaine du professionnel chargé du patient, et c'est à lui de la valider. Le cabinet conserve aussi les résultats de l'IA et les journaux d'activité placés sous son contrôle.

En cas d'incident grave avec un logiciel classé dispositif médical, le praticien libéral le déclare directement à l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). Le guide lui conseille enfin de prévoir dans son contrat une clause de réversibilité, pour récupérer ses données s'il quitte l'éditeur.