À la fin du mois d'avril, Doctolib prévenait par e-mail ses nombreux utilisateurs avoir modifié les règles encadrant l'utilisation de leurs données médicales, un changement qui n'est pas resté sans conséquence. En ce début de mois de juin, Le Canard enchaîné a révélé que ces nouvelles règles permettraient à des géants américains de l'intelligence artificielle de traiter les informations de santé de 90 millions de patients européens. Une accusation sérieuse, démentie par Doctolib, qui a transmis à Clubic des éléments que nous pouvons confronter avec ce que dit le Canard et avec les politiques de la plateforme, que nous avons pu lire. En rappelant qu'ici, il n'est question de prendre parti ni pour l'un, ni pour l'autre, mais d'apporter un maximum de neutralité.