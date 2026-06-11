Or les données d'usage de Claude pointent vers une exposition bien plus forte que prévu pour les profils qualifiés. Les développeurs arrivent en tête des métiers les plus sollicités via l'IA, ce qui place la programmation dans une zone de vulnérabilité élevée. Même constat pour les métiers de la vente et du management, où l'IA est déjà intégrée dans les workflows quotidiens. Ce n'est pas une menace abstraite à horizon 2030 : l'IA intensifie déjà la charge de travail dans ces secteurs, en absorbant les tâches à faible valeur ajoutée et en reconfigurant ce qu'on attend des humains.