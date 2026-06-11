Anthropic vient de publier une étude sur l'impact de l'IA sur le marché du travail, avec une méthode inédite : croiser les capacités théoriques de l'IA avec la façon dont elle est réellement utilisée. Les résultats bousculent pas mal d'idées reçues.
L'intuition commune voudrait que l'IA menace d'abord les tâches répétitives et peu qualifiées. Sauf que la réalité que dessine l'étude Anthropic est nettement plus tordue. En croisant les capacités théoriques de Claude avec les données réelles d'utilisation, les chercheurs ont construit une cartographie du risque professionnel qui contredit frontalement les modèles classiques. Ce n'est pas un exercice de communication : Anthropic est l'une des rares entreprises du secteur à avoir accès à des millions d'interactions réelles, ce qui donne à cette analyse un ancrage empirique que les études purement académiques n'ont pas. Et ce qu'elle révèle sur certains métiers réputés épargnés par l'IA mérite qu'on s'y attarde.
Les métiers menacés par l'IA : le grand écart entre théorie et usage réel
La force de la méthode tient précisément là : ne pas se contenter de demander à un modèle d'IA ce qu'il sait faire en théorie, mais observer ce que les utilisateurs lui demandent concrètement. Ce distinguo change tout. Un modèle peut techniquement rédiger du code, analyser des contrats ou produire des rapports financiers, mais si personne ne l'utilise pour ça dans les faits, le risque pour ces métiers reste spéculatif.
Or les données d'usage de Claude pointent vers une exposition bien plus forte que prévu pour les profils qualifiés. Les développeurs arrivent en tête des métiers les plus sollicités via l'IA, ce qui place la programmation dans une zone de vulnérabilité élevée. Même constat pour les métiers de la vente et du management, où l'IA est déjà intégrée dans les workflows quotidiens. Ce n'est pas une menace abstraite à horizon 2030 : l'IA intensifie déjà la charge de travail dans ces secteurs, en absorbant les tâches à faible valeur ajoutée et en reconfigurant ce qu'on attend des humains.
Les vrais « safe jobs » : cuisiniers, mécaniciens, barmen
Les métiers les mieux protégés ne sont pas les professions libérales à haute valeur symbolique. Ce sont les métiers manuels ancrés dans le monde physique : cuisinier, mécanicien, barman. Des professions que l'IA ne peut tout simplement pas exercer à distance.
Alors que le PDG de Palantir conseillait récemment aux travailleurs de devenir plombier pour survivre à l'IA, l'étude Anthropic lui donne en quelque sorte raison, mais pour des raisons plus structurelles qu'il n'y paraît. Ce n'est pas une question de niveau d'études ou de salaire : c'est une question d'ancrage dans le monde physique. Un mécanicien qui diagnostique une panne sous le capot ou un cuisinier qui ajuste une sauce à la dernière seconde opèrent dans un registre que l'IA ne peut pas encore toucher.
Ce que cette étude dit, au fond, c'est que le critère pertinent n'est plus « tâche répétitive vs créative », ni même « qualifié vs non qualifié ». C'est « numérique vs physique ». Espérons que cette frontière physique/numérique tiendra encore dans cinq ans, quand la robotique commencera à combler le fossé…