Alex Karp, PDG de Palantir, affirme que seuls les manuels et les neurodivergents ont un avenir face à l'IA. Derrière la provocation, un darwinisme cognitif qui séduit la Silicon Valley.
La déclaration a le mérite de la brutalité. Lors d'un passage récent sur un podcast américain, puis largement repris, Alex Karp a résumé sa vision de l'emploi post-IA. Selon lui, l'IA menace des millions d'emplois traditionnels. Les survivants seront ceux qui ont une formation technique manuelle ou ceux dont le cerveau fonctionne « différemment ». Pas de troisième voie.
Plombier ou neurodivergent : la thèse Karp décryptée
Le premier volet de l'argument est largement partagé. Les métiers manuels qualifiés résistent mieux à l'automatisation. Électriciens, plombiers, charpentiers : leurs gestes échappent encore aux robots. La construction massive de datacenters IA amplifie même la demande. NVIDIA en fait un argument de recrutement. Ce constat ne fait pas débat.
Le second volet est plus trouble. Karp, qui vit avec la dyslexie, affirme que la neurodivergence confère un avantage compétitif face à l'IA. Il appelle les travailleurs à devenir « plus artistes, capables de regarder dans une autre direction ». Palantir a traduit cette philosophie en actes. L'entreprise a lancé un « Neurodivergent Fellowship » rémunéré jusqu'à 200 000 dollars par an. Le programme recrute des profils TDAH, autistes ou dyslexiques. Une « Meritocracy Fellowship » cible les lycéens qui refusent l'université. La première cohorte a attiré 500 candidats pour 22 places.
Karp n'est pas seul. Elon Musk attribue son succès à l'autisme. Peter Thiel qualifie le syndrome d'Asperger d'atout pour créer des entreprises. Le motif se répète : des milliardaires présentent leur différence neurologique comme une supériorité cognitive, sans jamais se questionner sur le biais du survivant qu'ils dessinent en gros. Gizmodo résume l'inquiétude : on glisse de l'inclusion vers une forme de « suprématie neurodivergente ». L'empathie devient une faiblesse. La pensée atypique, un privilège réservé à ceux qui en profitent déjà.
L'alternative Amodei : et si c'était l'empathie qui comptait ?
Daniela Amodei, cofondatrice d'Anthropic et soeur de Dario Amodei, oppose une vision radicalement différente. Selon elle, les compétences humaines deviennent plus précieuses, pas moins. Chez Anthropic, les recruteurs cherchent « des communicants, des gens avec un excellent quotient émotionnel , de la curiosité et de la compassion ». La scientifique en chef de Microsoft, Jaime Teevan, abonde. Les compétences métacognitives, la flexibilité et l'esprit critique deviendront essentiels.
L'étude Gartner confirme une tendance : un cinquième des organisations commerciales du Fortune 500 prévoient de recruter activement des profils neurodivergents d'ici 2027. Mais cette inclusion ne repose pas sur l'idée d'une supériorité cognitive. Elle vise la diversité de pensée dans les équipes. En France, la Coface et l'Observatoire des emplois menacés estiment que 5 millions de postes sont menacés d'ici 2030. Le débat n'est pas théorique.
La thèse Karp séduit parce qu'elle est simple. La réalité l'est moins. Transformer une condition neurologique en argument commercial, puis en critère de recrutement, puis en idéologie de classe : la Silicon Valley connaît le parcours. Reste à savoir si le monde du travail veut suivre.