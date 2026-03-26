Le premier volet de l'argument est largement partagé. Les métiers manuels qualifiés résistent mieux à l'automatisation. Électriciens, plombiers, charpentiers : leurs gestes échappent encore aux robots. La construction massive de datacenters IA amplifie même la demande. NVIDIA en fait un argument de recrutement. Ce constat ne fait pas débat.

Le second volet est plus trouble. Karp, qui vit avec la dyslexie, affirme que la neurodivergence confère un avantage compétitif face à l'IA. Il appelle les travailleurs à devenir « plus artistes, capables de regarder dans une autre direction ». Palantir a traduit cette philosophie en actes. L'entreprise a lancé un « Neurodivergent Fellowship » rémunéré jusqu'à 200 000 dollars par an. Le programme recrute des profils TDAH, autistes ou dyslexiques. Une « Meritocracy Fellowship » cible les lycéens qui refusent l'université. La première cohorte a attiré 500 candidats pour 22 places.

Karp n'est pas seul. Elon Musk attribue son succès à l'autisme. Peter Thiel qualifie le syndrome d'Asperger d'atout pour créer des entreprises. Le motif se répète : des milliardaires présentent leur différence neurologique comme une supériorité cognitive, sans jamais se questionner sur le biais du survivant qu'ils dessinent en gros. Gizmodo résume l'inquiétude : on glisse de l'inclusion vers une forme de « suprématie neurodivergente ». L'empathie devient une faiblesse. La pensée atypique, un privilège réservé à ceux qui en profitent déjà.