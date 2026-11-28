Pour rappel, les puces de la génération Blackwell sont les produits les plus puissants proposés à ce jour par NVIDIA. Les États-Unis interdisent expressément toute exportation de ces puces en direction de la Chine, contrairement au cas plus flou de la génération précédente Hopper. Mais ça n'est même pas l'information la plus importante.

Car si les États-Unis se doutent que quelques ensembles Blackwell ont pu passer en contrebande avec le temps, ici on découvre aussi des liens avec Alice Huang. Car Shanghai Shuoyao a annoncé publiquement ce mois-ci être un prestataire de service de son entreprise singapourienne, Megaspeed, tout en affirmant au passage que ce partenariat était « limité à une coopération commerciale ordinaire ».

Pour ce qui est de Shanghai Kezhan, Bloomberg nous apprend que la maison mère de Megaspeed, le groupe chinois 7road, a acquis une participation de 16,7% dans son capital. L'étau est-il de train de se resserrer ?