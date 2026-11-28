Alice Huang a semble-t-il bien aidé à faire passer les puces les plus puissantes de NVIDIA en Chine. C'est ce que pointent du doigt de nouvelles informations.
Tout le monde se le demande : Alice Huang est-elle une espionne travaillant pour les services chinois ? La réponse n'a toujours pas été trouvée du côté des plus hautes autorités américaines, mais ce qui apparaît clair dans tous les cas, c'est qu'elle a pu aider à faire traverser la frontière à des composants importants. Car les meilleurs puces de NVIDIA sont bien en train de fonctionner en Chine !
Des puces Blackwell présentes dans un data center de Shanghai
Voilà une trouvaille de Bloomberg qui va faire parler à Washington. Deux sociétés chinoises différentes ont en effet déclaré aux autorités nationales la possession de puces de la génération Blackwell dans un data center de Shanghai, le site du projet du delta du Yangtsé.
Shanghai Shuoyao a ainsi déclaré utiliser un rack GB300 NVL72 (qui comprend 72 GPU NVIDIA B300 et 36 CPU NVIDIA Grace), dont la valeur unitaire est estimée à un prix compris entre 3,7 et 6,5 millions de dollars. L'autre firme, Shanghai Khezan, a elle déclaré détenir un serveur NVIDIA GB 200.
Megaspeed, la société d'Alice Huang, liée aux deux entreprises en question
Pour rappel, les puces de la génération Blackwell sont les produits les plus puissants proposés à ce jour par NVIDIA. Les États-Unis interdisent expressément toute exportation de ces puces en direction de la Chine, contrairement au cas plus flou de la génération précédente Hopper. Mais ça n'est même pas l'information la plus importante.
Car si les États-Unis se doutent que quelques ensembles Blackwell ont pu passer en contrebande avec le temps, ici on découvre aussi des liens avec Alice Huang. Car Shanghai Shuoyao a annoncé publiquement ce mois-ci être un prestataire de service de son entreprise singapourienne, Megaspeed, tout en affirmant au passage que ce partenariat était « limité à une coopération commerciale ordinaire ».
Pour ce qui est de Shanghai Kezhan, Bloomberg nous apprend que la maison mère de Megaspeed, le groupe chinois 7road, a acquis une participation de 16,7% dans son capital. L'étau est-il de train de se resserrer ?