J’ai toujours eu un faible pour l’iPad mini. Une petite tablette presque trop mignonne, que l’on glisse partout et que l’on attrape naturellement pour lire, regarder une vidéo ou traîner sur Internet depuis son canapé. Bref, un iPad qui ne cherche pas forcément à remplacer un ordinateur, et c’est aussi pour ça que je l’adore. La précédente génération m’avait pourtant laissé sur ma faim, Apple s’étant contenté de quelques améliorations techniques sans vraiment faire évoluer la formule.

Cette fois, Apple semble avoir entendu nos lamentations. L’iPad mini 2026 gagne en finesse, perd du poids, embarque une puce A20 Pro et, surtout, adopte enfin un écran OLED. Des ambitions revues à la hausse, tout comme le tarif de cette petite tablette, désormais proposé à partir de 759 euros.

Une question m’a donc accompagné durant ce test : l'iPad mini est-il toujours la petite tablette grand public que l'on connaît, ou Apple vient-il de créer un véritable iPad Pro de poche ?