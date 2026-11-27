Plus fin, plus léger, plus puissant et enfin équipé d’un écran OLED, l’iPad mini 2026 a de sérieux arguments pour séduire. Apple aurait-il transformé sa plus petite tablette en un véritable iPad Pro de poche ?
- Un écran OLED enfin à la hauteur
- Encore plus fin et léger
- L'option verre nano-texturé
- La puissance de l'A20 Pro
- Des performances remarquables en IA locale
- Près de 12 heures d'autonomie
- Recharge rapide
- Une chauffe sensible lors des calculs intensifs
- Des basses moins généreuses
- Des coloris tristounets
J’ai toujours eu un faible pour l’iPad mini. Une petite tablette presque trop mignonne, que l’on glisse partout et que l’on attrape naturellement pour lire, regarder une vidéo ou traîner sur Internet depuis son canapé. Bref, un iPad qui ne cherche pas forcément à remplacer un ordinateur, et c’est aussi pour ça que je l’adore. La précédente génération m’avait pourtant laissé sur ma faim, Apple s’étant contenté de quelques améliorations techniques sans vraiment faire évoluer la formule.
Cette fois, Apple semble avoir entendu nos lamentations. L’iPad mini 2026 gagne en finesse, perd du poids, embarque une puce A20 Pro et, surtout, adopte enfin un écran OLED. Des ambitions revues à la hausse, tout comme le tarif de cette petite tablette, désormais proposé à partir de 759 euros.
Une question m’a donc accompagné durant ce test : l'iPad mini est-il toujours la petite tablette grand public que l'on connaît, ou Apple vient-il de créer un véritable iPad Pro de poche ?
Test réalisé sur un exemplaire prêté par le constructeur.
Design et fabrication : quelques grammes qui changent tout
À première vue, difficile de distinguer ce nouvel iPad mini de son prédécesseur. Apple conserve une construction en aluminium, les mêmes angles arrondis et cette silhouette que l’on reconnaît immédiatement. Pas de révolution esthétique donc, et même une petite déception du côté des coloris. Le mauve, qui apportait un peu de fantaisie à la gamme, disparaît au profit d’un duo argent et noir tristounet. On a connu Apple plus inspiré.
Il faut prendre la tablette en main pour découvrir les véritables changements. L’iPad mini perd 34 grammes et s’affine d’un millimètre par rapport à la génération précédente. Sur le papier, pas de quoi lever un sourcil, et pourtant, la différence se ressent immédiatement.
Le nouvel iPad mini est encore plus agréable à manipuler. Son poids plume permet de le tenir d’une seule main sans effort, même pendant de longues sessions de lecture ou de navigation. Sa finesse renforce cette impression d’avoir un petit écran que l’on peut emporter partout, du salon à la chambre ou dans les transports.
Je m’en suis d’ailleurs rendu compte au fil des soirées : mon iPhone est resté de plus en plus souvent posé sur la table basse. Sans même chercher à changer mes habitudes, j’ai fini par utiliser presque exclusivement l’iPad mini une fois installé dans le canapé. Un changement d’usage qui en dit probablement davantage sur la réussite de ce format que les quelques grammes gagnés sur la balance.
Autre nouveauté, plus discrète, mais particulièrement bienvenue sur ce format : l’iPad mini est désormais certifié IP67 et résiste donc à l’eau et à la poussière. De quoi être un peu plus serein lorsqu’on emporte sa tablette à la plage ou qu’on la pose sur le plan de travail de la cuisine.
Dernière nouveauté : la caméra frontale change de place et est désormais centrée lorsque vous tenez l’iPad mini au format paysage. Le petit format était le dernier iPad à ne pas avoir adopté ce positionnement. Le capteur de 12 mégapixels est quant à lui identique aux précédentes générations.
Écran : l’OLED, enfin !
Apple a résisté des années durant à l’appel de l’OLED. La technologie restait l’apanage de l’iPad Pro, et toutes les autres tablettes, aussi chères soient-elles, devaient se contenter d’une dalle LCD, certes bien calibrée, mais qui commençait à accuser son âge face aux meilleurs écrans de la concurrence. Avec l’iPad mini, Apple commence enfin à changer de fusil d'épaule.
Disons-le tout net : l'iPad mini 2026 est un vrai bond en avant du côté de l’affichage. Le petit modèle ne profite pas de la technologie Tandem OLED de l'iPad Pro (deux couches OLED superposées pour maximiser la luminosité), mais s’en sort très bien. Apple annonce une luminosité maximale de 600 nits, contre 500 sur la précédente génération, avec des pics pouvant atteindre 1 200 nits sur les contenus HDR. De quoi donner un peu plus d’éclat aux scènes les plus lumineuses d’un film. La dalle prend en charge le HDR10 et le Dolby Vision, et les couleurs sont vives sans être trop pétantes. Si vous regardez des films et des vidéos ou retouchez des photos, l'iPad mini offre une qualité d’affichage tout simplement excellente.
Il y a tout de même une sacrée déception : Apple s’en tient à une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. À l’heure où le 120 Hz s’est largement démocratisé sur nos smartphones, il est difficile de comprendre pourquoi le constructeur s’obstine à réserver ProMotion à ses iPad Pro. C’est d’autant plus frustrant sur une tablette aussi puissante et que l’on utilise beaucoup pour faire défiler des pages web ou des articles. Apple a enfin fait entrer l’iPad mini dans l’ère de l’OLED, mais s’est malheureusement arrêté en chemin.
Apple nous a fait parvenir un iPad mini équipé d’un verre nano-texturé. C’est une option déjà accessible sur l’iPad Pro, qui consiste à graver le verre à une échelle nanométrique pour disperser la lumière ambiante et limiter les reflets. Pour lire des magazines, des pages web ou simplement utiliser sa tablette en journée, le résultat est assez bluffant, avec une disparition presque totale des reflets dans mon usage. C'est particulièrement agréable sous une source de lumière ou près d’une fenêtre.
Pour regarder un film ou retoucher des photos, par contre, je suis un peu plus partagé. Le traitement mat atténue à mes yeux une partie de l’effet « waouh » de l’OLED, notamment la profondeur des noirs et le contraste perçu. Le verre nano-texturé est excellent dans ce qu’il propose, mais ne conviendra pas forcément à tout le monde. Si vous achetez avant tout votre iPad mini pour profiter de son nouvel écran OLED devant des films et des séries, je vous conseillerais plutôt la version classique.
Audio : bonjour l’Acoustic Display, adieu les basses généreuses
Pour gagner de la place et affiner encore un peu plus l’iPad mini, Apple a revu son système de haut-parleurs avec une nouvelle technologie baptisée Acoustic Display. Le son n’est plus diffusé de la même manière et bénéficie désormais d’une restitution vers l’avant. Le constructeur promet une expérience audio plus immersive, avec un son directement dirigé vers l’utilisateur.
Dans les faits, je suis un peu moins enthousiaste. L’iPad mini sonne bien, que l’on écoute de la musique ou que l’on regarde une vidéo sur un service de streaming. Si les médiums sont bien présents, je regrette néanmoins des basses moins percutantes et un peu sèches sur tous les contenus que j’ai pu tester.
Performances : une station de travail qui se glisse dans la poche
Lors de la refonte de l’iPad mini en 2021, Apple avait quelque peu changé le positionnement de sa tablette, la faisant passer d’un pur produit de consommation de contenus à une machine de production. Rebelote avec l’iPad mini 2026, équipé d’une puce A20 Pro, de la même famille que celle de l’iPhone 18 Pro. Attention toutefois, notre version de 512 Go est la mieux lotie, avec un CPU à six cœurs et deux Neural Engines de 16 cœurs, contre cinq cœurs CPU et un seul Neural Engine sur les versions 128 et 256 Go. Toutes disposent en revanche d’un GPU à sept cœurs. Notre exemplaire embarque également 12 Go de mémoire vive.
Commençons par les traditionnels benchmarks, qui nous donnent une idée du chemin parcouru par Apple en deux ans. Sur Geekbench 7, l’A20 Pro fait un bond considérable par rapport à l’A17 Pro du précédent iPad mini, aussi bien dans les calculs réalisés sur un seul cœur que lorsque l’ensemble du processeur est sollicité. Plus étonnant encore, la petite tablette parvient à dépasser l'iPad Pro M4 en monocœur, même si ce dernier conserve l’avantage lorsqu’il s’agit de mobiliser tous ses cœurs. On commence à comprendre les ambitions d’Apple avec ce nouvel iPad mini.
La partie graphique n’est pas en reste. Sur 3DMark, qui permet de simuler des scènes de jeu vidéo particulièrement exigeantes, l’iPad mini atteint une moyenne de 39,2 images par seconde sur Solar Bay, un test faisant appel au ray tracing pour reproduire les effets de lumière. Sur ce dernier comme sur Steel Nomad Light, notre exemplaire obtient un score supérieur à 87 % des résultats enregistrés dans la base de données de 3DMark. Pas mal pour une tablette de cette taille !
Dans les faits, difficile de prendre l’iPad mini en défaut, même dans des applications exigeantes. J’ai passé un peu de temps sur Genshin Impact, qui tourne à 60 images par seconde avec de rares chutes de framerate. Le format de l’iPad mini se prête d’ailleurs particulièrement bien au jeu vidéo.
J'ai aussi installé DaVinci Resolve pour le montage vidéo et Affinity pour la création graphique, deux logiciels que l’on serait davantage tenté d’utiliser sur un iPad Pro. Là encore, l’A20 Pro répond présent, avec une excellente réactivité dans les deux applications. La principale limite à mes yeux reste la taille de l’écran, et non la puissance de calcul. On peut tout à fait envisager de travailler sur un iPad mini, même si je ne troquerais pas mon iPad Pro 11 pouces pour cette petite tablette lorsqu’il s’agit de passer plusieurs heures sur un montage vidéo.
Mais Apple a surtout travaillé sur un autre aspect de sa puce cette année, et c’est probablement celui qui m’a le plus surpris durant ce test.
Intelligence artificielle : quand l’iPad mini fait de l’ombre à l’iPad Pro
Apple parle beaucoup d’intelligence artificielle locale dans sa présentation de l’iPad mini. Plutôt que de jouer quelques minutes avec les outils d’Apple Intelligence, j’ai voulu voir ce que cette petite tablette avait réellement dans le ventre en lui faisant exécuter des modèles d’IA générative, sans faire appel à un serveur distant.
J'ai commencé avec PocketPal AI, une application permettant de télécharger et d’utiliser différents modèles de langage. Avec Qwen3 et Gemma 3, deux modèles de quatre milliards de paramètres dans des versions quantifiées, l’iPad mini génère respectivement 37 et 43 tokens par seconde en moyenne sur plusieurs requêtes.
Pour les moins familiers de ces outils, le token correspond à un fragment de texte. À cette vitesse, les réponses défilent à l’écran sans que l’on ait à patienter entre chaque mot. Précision utile : les deux modèles n’utilisent pas le même niveau de quantification, autrement dit de compression, et ces chiffres ne permettent donc pas de les comparer directement.
J’ai ensuite doublé la mise avec Qwen3 8B, un modèle de huit milliards de paramètres qui pèse à lui seul un peu plus de 5 Go. L’iPad mini ne bronche pas au chargement et atteint 21,4 tokens par seconde dans le benchmark intégré à PocketPal, contre près de 39 avec la version 4B. Le modèle le plus lourd mobilise environ la moitié de la mémoire vive de la tablette.
Les limites de l’exercice se font toutefois sentir lors de calculs prolongés. En demandant à Qwen3 4B de rédiger un long récit de science-fiction, j’ai vu le débit tomber à 22 tokens par seconde, et le dos de l’iPad mini chauffer assez franchement. On ne se brûle pas les doigts, mais on sent bien que l’A20 Pro est mis à contribution. Difficile toutefois d’attribuer cette baisse de régime à la seule chauffe, la longueur du texte généré pouvant elle aussi avoir une incidence sur les performances.
Passons à la génération d’images avec Draw Things. Stable Diffusion 1.5 ne demande que cinq petites secondes pour produire une image de 512 × 512 pixels, en 25 étapes de calcul. Avec des modèles plus exigeants, l’exercice se corse. Stable Diffusion XL a réussi à me produire une image de 1 024 × 1 024 pixels en 55 secondes, mais l’application a aussi planté à deux reprises. J’ai obtenu davantage de succès avec FLUX.2 klein 4B, qui a généré une image de 1 024 × 1 024 pixels en quatre étapes, en 1 minute et 38 secondes, là encore avec une chauffe bien perceptible du châssis.
J’ai enfin voulu comparer les performances de l’A20 Pro à celles de mon iPad Pro M4 avec Geekbench AI. Et là, petite surprise : l’iPad mini devance son grand frère sur l’ensemble des neuf scores obtenus. Sur les calculs quantifiés, le benchmark réalisé avec le Neural Engine de l’A20 Pro affiche 66 745 points, contre 48 861 pour le M4, soit un avantage de près de 37 %. Plus étonnant encore, sur ce même type de calculs réalisés avec le GPU, le score de l’iPad mini est plus de deux fois supérieur à celui de l'iPad Pro.
Cela ne veut évidemment pas dire que l'A20 Pro est plus puissant que le M4 dans tous les domaines. Ces benchmarks portent sur des traitements bien spécifiques à l’intelligence artificielle, et notre iPad mini dispose de deux Neural Engines de 16 cœurs. Mais parvenir à faire tourner un chatbot ou à générer une image sans connexion Internet, sur une tablette aussi petite et avec de tels résultats, reste assez bluffant.
Logiciel : iPadOS 27 fait presque du surplace
L’iPad mini 2026 arrive avec iPadOS 27, une version qui ne bouleverse pas nos habitudes. Apple s’est surtout concentré cette année sur les performances, quelques améliorations du multitâche et une intégration plus poussée d’Apple Intelligence. Il manque toutefois le plat de résistance, Siri AI, toujours indisponible dans l’Union européenne.
Le système reste parfaitement adapté à la consultation de contenus, à la lecture et aux applications du quotidien. Pour travailler, c’est une autre histoire. Le gestionnaire de fenêtres permet de jongler entre plusieurs applications, mais sur une dalle de 8,5 pouces, l’espace manque rapidement. Hormis dans deux ou trois situations, je désactive quasi systématiquement la fonction.
Apple a néanmoins ajouté une possibilité intéressante avec iPadOS 27.2 : brancher l’iPad mini à un moniteur externe pour profiter d’un bureau étendu. Une manière de dépasser les limites de son petit écran, même si l’on imagine mal la majorité des acheteurs installer cette tablette sur un bureau pour travailler toute la journée.
Autonomie : une endurance qui fait plaisir
Apple annonce jusqu’à 10 heures d’autonomie en navigation web via Wi-Fi ou en lecture vidéo pour son nouvel iPad mini, une promesse plutôt conservatrice au regard de nos essais. Dans mon utilisation, mêlant navigation web, lecture, vidéos, applications du quotidien et quelques sessions plus exigeantes, la tablette a tenu près de 12 heures avant de réclamer son chargeur. Un excellent résultat pour un appareil aussi compact.
Évidemment, les applications les plus gourmandes, comme l’IA locale ou le jeu vidéo, font fondre la batterie bien plus rapidement. Mais dans un usage plus classique, l’iPad mini se montre particulièrement endurant et vous devriez pouvoir l’embarquer une journée complète avec vous sans craindre la cale sèche.
La recharge est également une bonne surprise. Il faut compter environ 1 h 30 pour retrouver une batterie pleine, et seulement 30 minutes pour atteindre les 50 % de charge. De quoi redonner rapidement un peu de souffle à la tablette avant de repartir. Apple réussit donc un joli compromis entre finesse, légèreté et endurance.
iPad mini (2026) : l’avis de Clubic
L'iPad mini avait besoin d'un bon coup de jeune, et Apple n'a pas fait les choses à moitié. L'arrivée de l'OLED, le travail réalisé sur le poids et la finesse de l'appareil, et l'excellente autonomie font de cette nouvelle génération une tablette dont on a bien du mal à se passer une fois rentré à la maison.
La vraie surprise vient néanmoins de l'A20 Pro. On ne s'attendait pas à pouvoir faire tourner des modèles d'intelligence artificielle aussi exigeants sur un si petit appareil, ni à voir l'iPad mini damer le pion à l'iPad Pro M4 dans nos benchmarks dédiés à l'IA. La chauffe lors des calculs prolongés nous rappelle toutefois les contraintes physiques de cette petite tablette.
Alors, un iPad Pro de poche ? Par certains aspects, oui. On peut monter des vidéos, retoucher des photos ou générer des images sans connexion Internet, mais les 8,5 pouces de l'écran restent peu adaptés à de longues sessions de travail. On apprécie aussi qu'Apple propose son excellent verre nano-texturé sur ce petit modèle, même si l'on choisira l'une ou l'autre dalle en fonction de ses habitudes.
Finalement, malgré toute cette débauche de puissance, c'est toujours pour les mêmes raisons que l'on aime l'iPad mini. C'est une tablette que l'on attrape sans réfléchir, que l'on emporte partout et que l'on prend plaisir à utiliser pour un oui ou pour un non. Apple n'a pas dénaturé son iPad le plus attachant, et c'est peut-être sa plus belle réussite cette année.
- Un écran OLED enfin à la hauteur
- Encore plus fin et léger
- L'option verre nano-texturé
- La puissance de l'A20 Pro
- Des performances remarquables en IA locale
- Près de 12 heures d'autonomie
- Recharge rapide
- Une chauffe sensible lors des calculs intensifs
- Des basses moins généreuses
- Des coloris tristounets
Fiche techniqueApple iPad mini (2026)
Résumé
- Processeur
- Apple A20 Pro
- Type d'écran
- LED tactile
- Type de Dalle
- OLED
- Taille d'écran
- 8.5 pouces
- Mémoire interne
- 128Go
Système d'exploitation
|Système d'exploitation
|iPadOS
|Version du système d'exploitation
|27
|Assistant vocal
|Siri
Performance
|Processeur
|Apple A20 Pro
|Nombre de cœurs CPU
|5
Affichage
|Type d'écran
|LED tactile
|Type de Dalle
|OLED
|Taille d'écran
|8.5 pouces
Stockage
|Mémoire interne
|128Go
Batterie
|Autonomie
|10h
|Type de batterie
|Lithium-polymère
|Batterie amovible
|Non
|Capacité
|4 900 mAh
|Charge rapide
|Oui
|Recharge sans-fil
|Non
Appareil photo
|Caméra
|12 Mpx
|Nombre de capteurs
|2
|Flash avant
|Oui
|Flash arrière
|Oui
|Stabilisation d'image
|Électronique
|HDR
|Oui
Connectivité
|Wi-Fi
|Oui
|Norme Wi-Fi
|Wi-Fi 7
|Bluetooth
|Oui
|Norme Bluetooth
|Bluetooth 6.0
|Compatible réseau cellulaire
|5G, 4G, 3G
Équipement
|Connecteurs disponibles
|Port USB-C
|Accéléromètre
|Oui
|Lecteur biométrique à empreinte digitale
|Oui
|Système de reconnaissance faciale
|Non
Caractéristiques physiques
|Hauteur
|195.3mm
|Largeur
|132.6mm
|Profondeur
|5.4mm
|Poids
|263g