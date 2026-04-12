La MagicPad 4 se distingue sur la partie audio grâce à ses huit haut-parleurs – oui, huit, vous avez bien lu – et certifiés IMAX Enhanced, qui délivrent un rendu à la fois puissant et précis. La technologie MagicSpace, la solution de spatialisation maison d’Honor, se montre particulièrement convaincante : les voix restent claires et bien centrées, les médiums sont équilibrés, tandis que les basses affichent une présence surprenante pour un appareil aussi fin. Que l’on soit en stéréo classique ou en mode audio spatial, l’immersion est au rendez-vous. Il faut toutefois noter qu’une légère saturation peut apparaître lorsque le volume dépasse la barre des 50 %. Mais dans l’ensemble, la MagicPad 4 fait forte impression et fait le job pour regarder une série ou un film.

Pour finir, on retrouve, outre les traditionnels boutons de mise en veille et de volume, un port USB-C pour la recharge, ainsi qu’un connecteur au dos pour venir y placer l’étui-clavier, proposé par Honor en option. Notez que la tablette ne propose pas de capteur d’empreintes, et préfère un système de reconnaissance faciale tout ce qu’il y a de plus basique, en plus du code PIN. Un petit point noir selon moi sur un appareil pensé pour un usage professionnel, où la sécurité des données est importante.