Après avoir sauté une génération, Honor revient sur le marché des tablettes tactiles avec la MagicPad 4, annoncée comme la plus fine jamais conçue. Une promesse qui s’accompagne d’une autre ambition : remplacer un PC au quotidien.
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- Design ultra-fin et premium
- Performances très élevées
- Écran OLED lumineux et fluide
- Qualité audio impressionnante
- Autonomie en retrait
- Un logiciel parfois confus
- Fonctions IA basiques
Cette dernière phrase, on l’a entendue souvent ces derniers mois lorsqu’un constructeur présente sa nouvelle tablette tactile. Le marché étant toujours dominé de la tête et des épaules par l’iPad d’Apple. Les marques souhaitent se concentrer sur le haut de gamme et visent désormais les professionnels, ou tout simplement les fans de technologie qui souhaitent s’offrir le modèle le plus puissant du moment pour réaliser l’ensemble de leurs tâches quotidiennes.
Avec la MagicPad 4, Honor vise directement cette clientèle en proposant un modèle très bien équipé et présenté davantage comme un outil de production qu’un simple support de consommation. Fiche technique, OS, tout semble pensé pour transformer la tablette tactile en petit ordinateur ultra-portable. J’ai testé la MagicPad 4 pendant une quinzaine de jours pour vérifier tout cela.
Test réalisé sur un exemplaire prêté par le constructeur.
Design : une conception remarquable pour moins de 5 mm d’épaisseur
La Honor MagicPad 4 est donc annoncée comme la tablette tactile la plus fine du monde, titre jusque là détenu par Apple et son iPad Pro. Effectivement, la marque fait ici mieux avec une épaisseur de 4,8 mm, contre 5,1 mm pour la version 13 pouces de l’iPad haut de gamme. Plus que cette guéguerre des chiffres, la Honor MagicPad 4 est une tablette très agréable à utiliser. Elle ne pèse que 450 grammes pour une taille de 12,1 pouces, soit le même poids que l’iPad Pro, mais dans sa version 11 pouces.
Le châssis en aluminium est entouré d’une bordure arrondie, qui épouse parfaitement le creux de la main. Même après de longues minutes d’utilisation, l’appareil ne fatigue pas les muscles et ne fait pas mal aux mains, ce qui peut être le cas de certaines tablettes concurrentes aux bords un peu trop droits et tranchants.
Malgré sa légèreté, la MagicPad 4 bénéficie d’une conception des plus robustes – la marque parle d’une résistance accrue de 55 %, proprement invérifiable. La tablette fait néanmoins une excellente impression. Rien ne craque lors de l’utilisation et j’ai bien essayé de la tordre un peu, mais la structure fait immédiatement de la résistance. Honor a soigné son dernier produit, qui peut visiblement encaisser quelques chocs au fond du sac ou lors de l’utilisation.
La MagicPad 4 se distingue sur la partie audio grâce à ses huit haut-parleurs – oui, huit, vous avez bien lu – et certifiés IMAX Enhanced, qui délivrent un rendu à la fois puissant et précis. La technologie MagicSpace, la solution de spatialisation maison d’Honor, se montre particulièrement convaincante : les voix restent claires et bien centrées, les médiums sont équilibrés, tandis que les basses affichent une présence surprenante pour un appareil aussi fin. Que l’on soit en stéréo classique ou en mode audio spatial, l’immersion est au rendez-vous. Il faut toutefois noter qu’une légère saturation peut apparaître lorsque le volume dépasse la barre des 50 %. Mais dans l’ensemble, la MagicPad 4 fait forte impression et fait le job pour regarder une série ou un film.
Pour finir, on retrouve, outre les traditionnels boutons de mise en veille et de volume, un port USB-C pour la recharge, ainsi qu’un connecteur au dos pour venir y placer l’étui-clavier, proposé par Honor en option. Notez que la tablette ne propose pas de capteur d’empreintes, et préfère un système de reconnaissance faciale tout ce qu’il y a de plus basique, en plus du code PIN. Un petit point noir selon moi sur un appareil pensé pour un usage professionnel, où la sécurité des données est importante.
Le clavier n’est malheureusement pas inclus dans la boîte, mais proposé en option par le constructeur à un prix de 99,90 €. Celui-ci est d’une qualité correcte, avec une bonne sensation lors de la frappe. Deux positions sont proposées pour placer sa tablette dans l’angle qui vous convient le mieux.
Écran : une dalle excellente (et exigeante)
La Honor MagicPad 4 dispose donc d’une dalle de 12,1 pouces OLED, avec une définition de 3000 x 1920 pixels. Elle propose aussi un taux de rafraîchissement de 165 Hz adaptatif, c’est-à-dire que le système d’exploitation fait varier ce taux en fonction des besoins pour économiser la batterie. Il est aussi possible de bloquer dans les réglages à 60 Hz ou 120 Hz. Si les gamers apprécieront cette valeur haute, 165 Hz n'est pas vraiment nécessaire pour la majorité des usages.
L’écran OLED de la MagicPad 4 fait forte impression par sa luminosité, avec un pic annoncé à 2 400 nits en HDR, de quoi garantir une excellente lisibilité et un rendu percutant sur les contenus compatibles. Les technologies Eye Comfort apportent un vrai plus au quotidien en limitant la fatigue visuelle, notamment grâce à une meilleure gestion de la lumière bleue.
La dalle offre par ailleurs une très belle qualité d’image, avec des couleurs riches et des contrastes marqués, qui renforcent le plaisir en vidéo comme en navigation. On note toutefois une limite avec un léger manque de piqué sur certains contenus, surtout lorsque l’affichage descend sous la définition 2K, avec un rendu parfois un peu artificiel dans les détails qui doit provenir de l’upscaling opéré par la tablette.
Aussi, et c’est un peu plus dérangeant, la MagicPad 4 est très sensible aux reflets. Si cela ne dérange pas trop en intérieur, avec une lumière modérée, il est très difficile de l’utiliser sous une fenêtre ou à l’extérieur.
Performances : une puissance impressionnante, presque trop pour une tablette
Honor a visiblement voulu mettre le top du top dans sa dernière tablette et y a intégré un processeur Snapdragon 8 Gen 5. Ce n’est pas la meilleure puce, la version Elite étant enCore plus puissante, mais tout de même SoC de toute dernière génération. La tablette tactile est accompagnée de 12 ou 16 Go de RAM selon la version choisie, et de 256 ou 512 Go de stockage. Ce dernier n’est pas extensible, Honor n’ayant pas jugé bon – ou peut-être tout simplement pas la place – d’ajouter un port microSD sur son appareil.
Les benchmarks parlent d’eux-mêmes : la Honor MagicPad 4 est l’une des tablettes les plus rapides et puissantes du marché. En mono-core ou en multi-core, cette nouvelle génération en remontre à des modèles haut de gamme, comme la Samsung Galaxy Tab S11 sortie à la rentrée 2025.
A l’usage, le constat est identique. Malgré plusieurs applications en cours d’exécution, un navigateur Chrome avec une bonne vingtaine d’onglets ouverts, et un logiciel de montage vidéo à l’écran, la MagicPad 4 réagit comme un charme, sans aucune latence. J’ai bien essayé de pousser un peu l’appareil en ouvrant une bonne quinzaine de logiciels et en passant de l’un à l’autre rapidement, impossible de la faire tousser. Même si Honor vend sa dernière tablette comme un PC ultraportable, j’en serais presque à dire que nous avons trop de puissance à notre disposition face à des usages plus limités que ceux d’un ordinateur. La MagicPad 4 dispose d’une telle marge de manoeuvre qu’elle sera toujours aussi véloce dans deux ou trois ans, une bonne nouvelle pour la durée de vie de l’appareil.
Concernant la partie gaming, rien à signaler non plus. J’ai évidemment utilisé Genshin Impact et le jeu tourne à 60 FPS, graphismes à fond, et aucune latence pendant ma courte partie. N’importe quel jeu mobile tourne comme un charme sur cette tablette, qui d’ailleurs ne chauffe pas vraiment même lorsqu’elle est fortement sollicitée. On sent bien la température grimper lorsque l’on met le doigt sur la zone où se trouve le processeur, mais rien de désagréable tablette en main.
Je profite également de cette partie pour aborder la photo. La MagicPad 4 embarque un capteur photo arrière de 13 Mpx ouvrant à f/2,0 avec autofocus, ainsi qu’une caméra frontale de 9 Mpx à f/2,2 dotée d’un objectif fixe. Sans surprise, la partie photo reste assez secondaire, comme sur la plupart des tablettes. Le module dorsal livre un résultat simplement correct, avec un niveau de bruit visible même en forte luminosité, ce qui limite son intérêt en dehors des usages ponctuels.
À l’avant, la caméra s’en sort mieux pour la visioconférence, avec une image globalement très satisfaisante malgré un léger bruit perceptible sur les bords. En vidéo, l’ensemble reste convenable jusqu’en 4K à 30 images par seconde. Mention spéciale, en revanche, au microphone, qui assure une captation sonore de très bon niveau, claire et sans saturation.
Logiciel : un mode PC bien pensé, et des outils IA sans surprise
La Honor MagicPad 4 tourne sous MagicOS 10, dérivé d’Android 16. Le constructeur précise que l’appareil profitera de mises à jour logicielles durant six ans, une durée désormais habituelle dans l’environnement Android.
L’interface de MagicOS 10 m’a fait immédiatement penser à quelque chose, et pour cause. L’inspiration Apple est évidente, et il semble que les designers aient apprécié Liquid Glass, le nouveau design des appareils de la marque américaine. Effets de transparence, boutons imitant le verre, placement des icônes dans le centre de contrôle, tout y est. Si comme moi vous avez l’habitude de l’écosystème Apple, vous retrouverez facilement vos petits.
Le design, c’est une chose, mais le plus important reste les usages. La MagicPad 4 intègre évidemment plusieurs fonctions IA, regroupées sous la bannière Honor AI. On trouve notamment plusieurs outils de rédaction (écriture, relecture, résumé), des fonctions désormais classiques, que l’on retrouve sur la plupart des tablettes Android récentes.
Plus novateur, le Volet magique, accessible d’un glissement du doigt de la droite de l’écran vers la gauche, va regrouper différents services recommandés par l’IA, en plus de raccourcis vers des applications. Portail magique va lui vous permettre de sélectionner un élément à l’écran en l’entourant, puis le glisser vers le bord de la tablette pour l’utiliser dans l’une des applications recommandées par l’intelligence artificielle.
Honor nous gratifie enfin d’outils d’image, à la fois pour retoucher une photo, supprimer un élément, mais aussi pour transformer une image en lui appliquant un style. Rigolo quelques minutes, mais rapidement dispensable, notamment à côté d’un Gemini et son moteur Nano Gemini 2, bien plus performant. Petite curiosité pour finir : un outil de détection des deepfakes intégré, qui doit normalement vous avertir si vous lui présentez une image créée par la machine de A à Z.
Passons maintenant au mode PC. J’ai utilisé la tablette pour travailler une demi-journée durant sur Clubic, en profitant du multitâche intégré à MagicOS 10. Le système propose un système de fenêtres flottantes, qui permet d’ajouter plusieurs applications à l’écran, comme vous le feriez avec n’importe quel ordinateur. Le mode PC est disponible en tactile, mais honnêtement je trouve ce dispositif bien peu pratique sans un trackpad. Il est vraiment pensé pour manipuler rapidement des fenêtres, et jusqu’à preuve du contraire, le tactile n’est pas aussi intuitif. Dommage que le clavier proposé par la marque n’intègre aucun dispositif de pointage. Il faut connecter en Bluetooth une souris pour bénéficier de la meilleure expérience, j’aurais préféré une solution plus complète.
Autonomie : puissance et légèreté sont les ennemis de la batterie
La Honor MagicPad 4 embarque une batterie d’une capacité plutôt satisfaisante de 10 100 mAh, et ce malgré un design tout en finesse et contraignant pour les ingénieurs. Sur le papier, la batterie semble solide. En pratique, c’est une autre histoire.
Durant mon benchmark réalisé comme à chaque fois avec l’outil PCMark, la MagicPad n’a tenu que 8h16 pour passer de 100 % à 20 %. C’est peu. A titre de comparaison, les dernières Samsung Galaxy Tab S11 pouvait atteindre 12 heures de durée de vie, à l’instar du dernier iPad Pro M5.
En usage réel et polyvalent, l’autonomie de la tablette a tendance à fondre rapidement, et je n’ai jamais réussi à finir une journée complète sans devoir passer par la case recharge. Si vous souhaitez vous équiper d’une MagicPad 4 pour travailler ou utiliser des applications gourmandes en ressources, il vous faudra toujours garder un chargeur et un câble USB-C à proximité pour être sûr de ne pas tomber en rade une fois le soir venu.
La MagicPad 4 fait quand même bien mieux du côté de la recharge, avec un système de charge rapide à 66W, qui permet de récupérer un peu plus de 50 % de batterie en une demi-heure. Problème : cela ne fonctionne qu’avec le chargeur proposé en option (50 €) par la marque. Sur ma station de charge 100W, la charge de la batterie a pris environ 2H30.
Honor MagicPad 4 : l’avis de Clubic
La Honor MagicPad 4 m’a fait une excellente première impression. Très fine, légère et parfaitement finie, elle renvoie immédiatement l’image d’un produit haut de gamme. À l’usage, la puissance est tout aussi convaincante : tout est fluide, rapide, et je n’ai jamais réussi à la mettre en défaut, même avec plusieurs applications ouvertes ou des usages plus exigeants.
Avec le temps, certains compromis deviennent toutefois plus visibles. L’autonomie, d’abord, est en retrait pour une tablette de ce niveau et impose de garder un chargeur à proximité. Le mode PC, ensuite, fonctionne correctement, mais manque encore de confort sur la durée pour s’imposer naturellement. Quant aux fonctions IA, elles sont présentes, mais restent assez anecdotiques dans l’usage quotidien.
Au final, la MagicPad 4 est une tablette très réussie sur ses fondamentaux, mais qui peine encore à concrétiser toutes ses ambitions. Très performante et agréable à utiliser, elle s’impose sans difficulté pour le multimédia et un usage polyvalent, mais laisse une impression d’inachevé sur les usages plus avancés qu’elle met en avant.
- Design ultra-fin et premium
- Performances très élevées
- Écran OLED lumineux et fluide
- Qualité audio impressionnante
- Autonomie en retrait
- Un logiciel parfois confus
- Fonctions IA basiques
Fiche technique Honor MagicPad 4
Résumé
|Processeur
|Snapdragon 8 Gen 5
|Mémoire vive (RAM)
|12Go
|Type d'écran
|LED tactile
|Type de Dalle
|IPS
|Taille d'écran
|12,3"
|Mémoire interne
|256Go
Système d'exploitation
|Système d'exploitation
|Android
|Version du système d'exploitation
|Android 16
|Surcouche Android
|MagicOS 10
Performance
|Processeur
|Snapdragon 8 Gen 5
|Nombre de cœurs CPU
|8
|Mémoire vive (RAM)
|12Go
Affichage
|Type d'écran
|LED tactile
|Type de Dalle
|IPS
|Taille d'écran
|12,3"
Stockage
|Mémoire interne
|256Go
|Stockage externe
|Aucun
Batterie
|Batterie amovible
|Non
|Capacité
|10100 mAh
|Charge rapide
|Oui
|Recharge sans-fil
|Non
Appareil photo
|Caméra
|12 Mpx
|Nombre de capteurs
|2
|Flash avant
|Non
|Flash arrière
|Oui
Connectivité
|Wi-Fi
|Oui
|Norme Wi-Fi
|Wi-Fi 7
|Bluetooth
|Oui
|Norme Bluetooth
|Bluetooth 6.0
|Compatible réseau cellulaire
|Sans SIM
Équipement
|Connecteurs disponibles
|Port USB-C
|Nombre haut-parleur
|8
|Accéléromètre
|Oui
|Lecteur biométrique à empreinte digitale
|Non
|Système de reconnaissance faciale
|Oui
Caractéristiques physiques
|Hauteur
|178.8mm
|Largeur
|273.4mm
|Profondeur
|4.8mm
|Poids
|450g