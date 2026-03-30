Cela fait plusieurs années que l’iPad Air n’évolue plus significativement. Apple semble avoir trouvé son rythme de croisière et une formule qui répond aussi bien à ses besoins qu’à ceux de ses clients. Je le répète souvent, mais le constructeur déteste renverser la table pour le plaisir de la nouveauté, et un bon design est avant tout pensé pour durer.

L’iPad Air M4 n’échappant pas à la règle, je vais surtout me concentrer ici sur les nouveautés qu’Apple apporte à sa tablette, et passer plus rapidement sur le reste. Si vous souhaitez un avis plus complet sur tous les aspects techniques – écran, audio, qualité photo –, comme sur le design de la nouvelle ardoise, je vous renvoie à notre test de l’iPad Air M3, publié en mars 2025. La grande majorité de l’article est toujours d’actualité avec l’iPad Air M4, qui est la copie quasi-carbone de son prédécesseur. À l’intérieur en revanche, quelques changements sont à signaler.