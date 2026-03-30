C’est désormais un rendez-vous : chaque année, alors que le printemps approche, Apple dévoile une nouvelle version de son iPad Air. Voici donc l’iPad Air M4, une évolution de sa tablette milieu de gamme premium qui embarque, sans surprise, la puce M4.
- Qualité de l'écran
- Une puissance de feu avec la puce M4
- Wi-Fi 7 et Bluetooth 6
- Polyvalente pour les usages pro
- Autonomie d'une journée en moyenne
- Dalle LED 60 Hz
- Pas de Face ID
- 128 Go en standard
- iPadOS 26 a encore quelques limitations
- Autonomie plus fragile en charge lourde
Cela fait plusieurs années que l’iPad Air n’évolue plus significativement. Apple semble avoir trouvé son rythme de croisière et une formule qui répond aussi bien à ses besoins qu’à ceux de ses clients. Je le répète souvent, mais le constructeur déteste renverser la table pour le plaisir de la nouveauté, et un bon design est avant tout pensé pour durer.
L’iPad Air M4 n’échappant pas à la règle, je vais surtout me concentrer ici sur les nouveautés qu’Apple apporte à sa tablette, et passer plus rapidement sur le reste. Si vous souhaitez un avis plus complet sur tous les aspects techniques – écran, audio, qualité photo –, comme sur le design de la nouvelle ardoise, je vous renvoie à notre test de l’iPad Air M3, publié en mars 2025. La grande majorité de l’article est toujours d’actualité avec l’iPad Air M4, qui est la copie quasi-carbone de son prédécesseur. À l’intérieur en revanche, quelques changements sont à signaler.
Test réalisé sur un exemplaire prêté par le constructeur.
Le processeur M4 franchit un nouveau palier en termes de puissance
Comme je le disais dans mon test du modèle M3, l’iPad Air est aujourd’hui l’une des tablettes les plus polyvalentes du marché. Elle peut évidemment assurer toutes les tâches du quotidien — navigation web, mail, bureautique, vidéo —, mais en a aussi largement sous le pied pour des usages professionnels ou plus exigeants. L’iPad Air peut s’insérer dans un montage vidéo, servir de studio audio avec Logic Pro ou faire tourner certains traitements liés à l’intelligence artificielle en mobilité.
Je m’attendais à un léger gain de performances, mais le SoC M4 fait bien mieux que le précédent, du moins dans les différents benchmarks. En mono-Core, on passe à 3 710 points, contre 3 043 points pour l’iPad Air M3, et en multi-Core, le chiffre grimpe à 12 580 points contre 11 778 précédemment. Pour la partie GPU, la hausse est encore plus spectaculaire avec 52 747 points, contre 45 122 points pour l’ancien iPad Air.
Le processeur M4 intégré à cette ardoise n’est pas exactement le même que celui de l’iPad Pro M4 sorti en 2024, avec 8 cœurs CPU et 9 cœurs GPU. Le modèle Pro, lui, possède dix cœurs CPU et dix cœurs GPU. Il n’empêche, cette tablette offre des performances très impressionnantes lors de l’utilisation.
Bien évidemment, en mode consommation de contenus, iPadOS 26 se montre irréprochable au quotidien et permet d’ouvrir des dizaines d’onglets Safari et d’applications en simultané sans jamais laisser percevoir le moindre ralentissement. C’est peu surprenant, puisque l’iPad Air M3 possédait déjà une puissance suffisante pour une utilisation polyvalente et sans aucune latence. Même chose côté gaming, avec une expérience impeccable sur les titres proposés dans l’App Store. J’ai essayé notamment Oceanhorn 3, le dernier gros jeu Apple Arcade, qui tourne parfaitement en Ultra. À noter que la puce M4 gère également le ray tracing dans les titres compatibles.
Pour aller plus loin, j’ai profité de la sortie ces dernières semaines de la suite Apple Creator Studio pour retoucher des images avec Pixelmator Pro, et monter un petit film familial sur Final Cut Pro. Des tâches assez simples, à mon échelle, qui sont tout à fait possibles sur l’iPad Air.
L’import des fichiers se réalise directement en branchant la caméra sur la tablette (même si iPadOS m’indique à tort que l’accessoire connecté nécessite trop d’énergie, alors que cela marche parfaitement, un bug sans doute). Ensuite, j’ai pu créer un montage rapide avec l’outil d’IA intégré, mais aussi faire ma propre vidéo au doigt, sans même avoir besoin d’un clavier ou d’une souris. Un fichier HEVC 4K d’environ une minute trente s’exporte en moins d’une minute. L’iPad Air M4 chauffe pas mal pendant toute l’opération, et perd assez rapidement sa batterie, mais ne semble jamais à court de puissance.
L’iPad Air M4 est presque trop performant pour ce que les utilisateurs ont à faire. Pour 95 % des usages, le processeur est bien plus puissant que nécessaire, mais devrait rester très largement au niveau pendant quatre, cinq ou six ans, après autant de mises à jour système. Pour les tâches créatives, l’iPad Air M4 est tout aussi recommandable, et montre alors tout son potentiel. Il est d’ailleurs compatible avec les différents Apple Pencil de dernière génération et possède sa propre version du Magic Keyboard pour le transformer en station de travail mobile.
Puce N1 : les connexions sans fil de l’iPad Air montent en gamme
En plus du processeur M4, l’iPad Air nouvelle génération est équipé pour la première fois de la puce Apple N1. Cette dernière, conçue par le constructeur, permet à la tablette d’intégrer le Wi-Fi 7 ainsi que le Bluetooth 6. Comme avec la puce M4, Apple prépare l’avenir plus qu’elle ne répond à un réel besoin. Les équipements sont encore rares dans les foyers, mais lorsque votre box Internet devra être remplacée ou que vos écouteurs deviendront compatibles, vous serez déjà prêt.
De mon côté, j’utilise depuis quelques mois déjà une box Wi-Fi 7 à la maison, et les débits sont environ 20 % supérieurs à ceux du routeur Wi-Fi 6 présent à l’étage. Dans les faits, la différence reste difficile à percevoir au quotidien : tout est déjà très rapide.
Les versions cellulaires disposent en outre de la puce C1X, le modem maison de la marque pour se connecter aux réseaux 5G. Apple fait en revanche l’impasse sur le port SIM physique : il faut passer par une eSIM pour activer la connexion mobile.
iPadOS 26 : du mieux, mais pas encore aussi utilisable qu’un Mac
iPadOS 26 a légèrement évolué depuis notre dernier test de l’iPad Pro M5. Apple a procédé à quelques petits ajustements pour rendre son système un peu plus flexible qu’auparavant. Si vous aviez l’habitude d’utiliser une ou deux apps en fenêtres flottantes, cette possibilité est de retour. Pour ma part, je place les messages et Apple Music dans cet espace pour y accéder rapidement d’un balayage.
Si un mode fenêtré est disponible, et permet, comme sur le Mac, de placer toutes ses fenêtres sur l’écran et de créer un joyeux bazar pour accéder à toutes vos apps, iPadOS n’est pas macOS et le système d’exploitation mobile est encore un peu limité. Final Cut Pro, à lui seul, illustre bien cette limite et n’est pas aussi complet que son équivalent de bureau. L’application Fichiers s’améliore, mais n’a pas la souplesse d’un Finder.
Les applications restent enfin pensées avant tout pour le tactile. Ce sont des points à intégrer avant d’envisager d’acheter un iPad Air M4 pour remplacer un Mac ou un PC. Si ces limites ne figurent pas parmi vos préoccupations, l’iPad Air M4 restera une excellente tablette pour accompagner vos usages quotidiens.
Autonomie : une grosse journée de batterie pour les utilisateurs avancés
L’iPad Air M4 change peut-être de processeur, mais Apple reste conservatrice sur l’autonomie de sa tablette et annonce une durée d’utilisation de 10 heures.
De mon côté, j’ai pu atteindre environ 12 heures d’autonomie, soit de quoi couvrir une journée complète avant de tenir encore une bonne partie de la soirée devant une série Netflix.
J’ai alterné entre logiciel de montage, jeu vidéo, nombreux mails, messagerie et navigation web, et l’iPad Air a tenu le choc, malgré des baisses significatives de batterie lors de l’utilisation des applications gourmandes en ressources. Si vous utilisez l’iPad Air M4 pour des projets audio/vidéo ou pour du gaming, je vous conseille de garder un chargeur sous la main, par précaution.
La recharge complète demande environ 2 h 30 pour atteindre 100 % avec le bon vieux bloc secteur 20W proposé par Apple en option. L’appareil peut accepter une vitesse de charge jusqu’à 30W avec un chargeur un peu plus costaud, pour réduire légèrement le temps de charge. Il est également possible de limiter la charge à 80 %, une option intéressante pour préserver la batterie sur le long terme en réduisant l’usure liée aux cycles de recharge.
iPad Air M4 : l’avis de Clubic
L’iPad Air M4 ne change presque rien en surface, et c’est précisément ce qui rend cette mise à jour un peu particulière. Apple reprend une formule désormais bien rodée, avec un produit toujours aussi polyvalent et agréable à utiliser au quotidien. Cette nouvelle génération ne cherche pas à réinventer l’iPad Air, mais plutôt à rapprocher encore davantage la tablette de l’univers Pro, sans en adopter totalement les codes ni les tarifs.
Car derrière cette évolution discrète se cache une machine particulièrement ambitieuse. Avec sa puce M4, ses performances de très haut niveau, sa connectivité modernisée et sa compatibilité avec les accessoires les plus avancés de la gamme, l’iPad Air M4 se retrouve, sur bien des points, très proche d’un iPad Pro M4. Certes, il lui manque encore quelques raffinements et certaines fonctions plus premium, mais dans les faits, ces différences ne seront pas décisives pour une large majorité d’utilisateurs, y compris parmi les profils les plus exigeants.
C’est sans doute là que réside tout l’intérêt de cette tablette. L’iPad Air M4 n’est pas seulement un iPad Air un peu plus puissant : c’est un modèle qui vient brouiller encore un peu plus la frontière avec la gamme Pro. À moins d’avoir des besoins très précis, ou de vouloir absolument profiter des options les plus hautes de gamme du catalogue Apple, difficile de ne pas voir dans cet appareil une forme de point d’équilibre. Pour beaucoup, y compris dans un cadre de travail, il offrira déjà l’essentiel de l’expérience Pro, sans les concessions vraiment gênantes.
- Qualité de l'écran
- Une puissance de feu avec la puce M4
- Wi-Fi 7 et Bluetooth 6
- Polyvalente pour les usages pro
- Autonomie d'une journée en moyenne
- Dalle LED 60 Hz
- Pas de Face ID
- 128 Go en standard
- iPadOS 26 a encore quelques limitations
- Autonomie plus fragile en charge lourde
Fiche technique Apple iPad Air M4
Résumé
|Processeur
|Apple M4
|Mémoire vive (RAM)
|12Go
|Type d'écran
|LED tactile
|Type de Dalle
|IPS
|Taille d'écran
|11
|Mémoire interne
|256Go
Système d'exploitation
|Système d'exploitation
|iPadOS
|Version du système d'exploitation
|iPadOS 26
Performance
|Processeur
|Apple M4
|Mémoire vive (RAM)
|12Go
Affichage
|Type d'écran
|LED tactile
|Type de Dalle
|IPS
|Taille d'écran
|11
Stockage
|Mémoire interne
|256Go
Batterie
|Batterie amovible
|Non
|Charge rapide
|Oui
|Recharge sans-fil
|Non
Appareil photo
|Caméra
|12 Mpx
|Flash avant
|Oui
|Flash arrière
|Oui
|Stabilisation d'image
|Optique
|HDR
|Oui
Connectivité
|Wi-Fi
|Oui
|Norme Wi-Fi
|Wi-Fi 7
|Bluetooth
|Oui
|Norme Bluetooth
|Bluetooth 6.0
|Compatible réseau cellulaire
|5G, 4G
Équipement
|Connecteurs disponibles
|Port USB-C
|Nombre haut-parleur
|2
|Accéléromètre
|Oui
|Lecteur biométrique à empreinte digitale
|Oui
|Système de reconnaissance faciale
|Non
Caractéristiques physiques
|Hauteur
|247.6mm
|Largeur
|178.5mm
|Profondeur
|6.1mm
|Poids
|460g