Il y a quelques mois, je testais la Honor MagicPad 4 et ses 4,8 mm d’épaisseur, en me demandant jusqu’où les constructeurs pousseraient cette course à la minceur. Huawei a répondu sans trembler : 4,7 mm, un dixième de millimètre de moins, quand l’iPad Pro M5 se contente de 5,1 mm. La MatePad Pro Max ne s’arrête pas à ce record symbolique. Elle embarque un écran OLED de 13,2 pouces traité PaperMatte, un châssis entièrement métallique et la puce maison Kirin T93 Pro, avec une ambition clairement affichée : remplacer l’ordinateur portable.

Sauf qu’une tablette ne se résume pas à sa fiche technique, surtout quand elle arrive sans les services Google. J’ai utilisé la MatePad Pro Max pendant plusieurs semaines, pour le travail comme pour le divertissement, afin de vérifier si le talent matériel de Huawei suffit à faire oublier ses contraintes logicielles.