Xiaomi n’a jamais vraiment quitté le marché des tablettes, mais avec la Pad 8, la marque change clairement de registre. On n’est plus sur une tablette d’entrée de gamme habillée pour faire illusion : le châssis en métal, la dalle haute définition, le processeur haut de gamme : tout ici respire le produit premium.

Alors évidemment, une belle fiche technique ne fait pas tout. J’ai utilisé la Pad 8 pendant une dizaine de jours pour voir ce qu’elle vaut vraiment à l’usage, entre le multimédia, la productivité et le jeu. Et le verdict est globalement positif, avec quelques points qui méritent qu’on s’y arrête.