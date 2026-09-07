Google précise de son côté que Gemini for TV doit à terme être étendu aux appareils Google TV fonctionnant sous Android 14 ou une version ultérieure, avec au moins 2 Go de mémoire vive. Cela ne signifie donc pas nécessairement que tous les téléviseurs répondant à ces critères le recevront en même temps.



Pour vérifier la version installée sur son téléviseur, il suffit de passer par Paramètres > Système > À propos et de consulter la version d’Android ainsi que les mises à jour disponibles.