TCL annonce avoir commencé à déployer Gemini sur ses téléviseurs Google TV en France. L’assistant de Google doit progressivement remplacer Google Assistant sur une sélection de modèles 2025 et 2026, à condition qu’ils puissent passer sous Android 14. Voici les références concernées et ce que l’on peut réellement attendre de Gemini aujourd’hui.
À l’IFA 2026, TCL nous a indiqué que Gemini commençait désormais à arriver en France après un premier lancement aux États-Unis. Pour ce faire, le téléviseur doit d’abord passer sous Android 14. Gemini peut ensuite être ajouté en arrière-plan, sans nouvelle grosse mise à jour système. Lors de notre passage sur le stand, TCL nous a également montré l’apparition d’un nouvel onglet Gemini dans l’interface Google TV, accompagné d’une présentation des possibilités offertes par l'assistant.
Quels téléviseurs TCL sont compatibles avec Gemini ?
Google précise de son côté que Gemini for TV doit à terme être étendu aux appareils Google TV fonctionnant sous Android 14 ou une version ultérieure, avec au moins 2 Go de mémoire vive. Cela ne signifie donc pas nécessairement que tous les téléviseurs répondant à ces critères le recevront en même temps.
Pour vérifier la version installée sur son téléviseur, il suffit de passer par Paramètres > Système > À propos et de consulter la version d’Android ainsi que les mises à jour disponibles.
Des fonctions avancées encore limitées selon les pays
Une fois Gemini activé, il peut être lancé depuis le bouton microphone de la télécommande, ou via « Hey Google » sur les modèles équipés pour l’écoute mains libres. Gemini apporte surtout des requêtes beaucoup plus naturelles que Google Assistant. Il peut rechercher des contenus, répondre à des questions complexes et aller plus loin avec des fonctions génératives.
Google propose par exemple Remix Photos, qui permet de transformer des photos avec l’IA directement depuis Google TV. Cette fonction reste toutefois limitée à certains pays et langues ; Google indique également que des limites quotidiennes s’appliquent à la génération de photos et de vidéos.
Google a également commencé à permettre à Gemini de modifier directement les réglages d’image et de son. Il sera alors possible de demander de modifier la luminosité, le contraste, le mode d’image ou le volume avec une formulation naturelle. Sur le stand, TCL nous a justement expliqué viser une intégration beaucoup plus profonde en 2027, avec davantage de réglages accessibles à la voix.
Reste enfin à voir si Gemini changera réellement les habitudes. La commande vocale reste encore assez peu utilisée sur un téléviseur, et les premières générations d’assistants souffraient souvent de lenteurs ou d’un intérêt limité. Gemini promet beaucoup plus, mais il faudra surtout vérifier si le gain de souplesse et de compréhension suffit à donner enfin envie de parler régulièrement à son téléviseur.
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.