C'est le cas également du réveil connecté Smart Clock de Lenovo, conçu pour venir s'installer paisiblement sur nos tables de nuit, et commercialisé… en 2019. À l'heure actuelle, de nombreux utilisateurs font état de l’arrivée de Gemini for Home sur divers appareils tiers, qu’il s’agisse d’enceintes ou d’écrans connectés signés Insignia ou Lenovo.

Un mouvement qui pourrait bien annoncer une migration plus large encore, et qui pourrait toucher à terme une très large base de produits connectés, boostés par Google Assistant, et mis au point par les fabricants tiers.