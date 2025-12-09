Certains utilisateurs constatent que Gemini prend désormais la place de Google Assistant également sur certaines enceintes et écrans connectés des fabricants tiers, notamment Insignia et Lenovo.
Depuis quelques semaines, Google déploie Gemini for Home, une IA pensée pour s’intégrer au cœur de l’écosystème domestique. Enceintes connectées, écrans intelligents ou caméras de surveillance : tous profitent de cette nouvelle couche de compréhension contextuelle censée rendre la maison plus réactive, plus personnalisée… et un peu plus futée au quotidien.
Gemini for Home continue son déploiement aux Etats-Unis
Attendu de pied ferme, Gemini for Home a été déployé en accès anticipé aux États-Unis, avec une mise à jour couvrant la quasi-totalité de ses enceintes, écrans, caméras et sonnettes vendus au cours de la dernière décennie, histoire d’unifier l’expérience et d’actualiser l’existant. Mais les produits Google ne sont pas les seuls concernés.
En novembre dernier, c'est le Lenovo Smart Display 10 qui accueillait cette évolution de l'assistant intelligent « made in Google ». Aujourd'hui, de nouveaux indices confirment que Gemini s’apprête à remplacer Google Assistant sur les enceintes et écrans connectés de fabricants tiers.
Gemini for Home aussi chez Lenovo et Insignia
Ainsi, la mise à jour Gemini for Home a récemment débarqué sur l’Insignia Voice Speaker, une enceinte abordable lancée en 2018, avec Google Assistant intégré. L'Insignia Voice Speaker est pourtant un produit abandonné depuis longtemps, et qui ne recevait plus aucune mise à jour. De quoi renforcer l’idée d’un basculement massif, même pour les modèles les plus anciens.
C'est le cas également du réveil connecté Smart Clock de Lenovo, conçu pour venir s'installer paisiblement sur nos tables de nuit, et commercialisé… en 2019. À l'heure actuelle, de nombreux utilisateurs font état de l’arrivée de Gemini for Home sur divers appareils tiers, qu’il s’agisse d’enceintes ou d’écrans connectés signés Insignia ou Lenovo.
Un mouvement qui pourrait bien annoncer une migration plus large encore, et qui pourrait toucher à terme une très large base de produits connectés, boostés par Google Assistant, et mis au point par les fabricants tiers.
Pour l’instant, Gemini for Home reste réservé aux États-Unis, et ne fonctionne qu’en anglais. L’ouverture à d’autres pays et à d’autres langues n’est prévue qu’au premier trimestre 2026. Entre-temps, Google va devoir satisfaire le marché américain… et force est d'admettre que le géant du Web a encore du chemin à parcourir avant d’envisager une véritable expansion internationale.
- Un modèle de génération puissant
- Une base de connaissances actualisée en temps réel
- Gratuit et intégré à l'écosystème Google