Pour environ 650 €, la Flexispot C7 Morpher offre une prestation très premium, qui m'a impressionné notamment pour la variété de ses réglages. Très malléable, bien conçue (et facile à monter), elle est aussi adaptée à la productivité qu'au gaming grâce à son repose-pied qui, conjugué à cette assise sur rails et ce dossier inclinable, fait toute la démonstration de la polyvalence de cette chaise ergonomique.

J'ai quelques réserves, notamment sur ces accoudoirs (très mobiles, mais impossibles à verrouiller) qui peuvent paraître dangereux, ou sur la solidité du repose-pied, justement, après quelques années d'usage. Mais, à l'instant T, j'avoue être conquis par la proposition de Flexispot, qui a aussi le bon goût de décliner son C7 Morpher dans une version plus abordable, si vous préférez aller à l'essentiel. En un mot comme en cent : une réussite, qui donne pratiquement envie de sortir de son lit le matin pour aller s'installer au bureau. En plus, vous pourrez même y finir votre nuit, c'est pas beau ça ?