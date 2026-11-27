Alors qu’elle a pignon sur rue depuis le Covid et la frénésie des aménagements home office, l’entreprise chinoise Flexispot s’est diversifiée bien au-delà des simples bureaux assis-debout. Sur son site, on trouve désormais des tapis de marche, du mobilier plus classique, de la literie, et naturellement des chaises ergonomiques, dont le modèle C7 Morpher a attiré notre œil.
Ce fauteuil ergonomique de milieu de gamme dirons-nous « avancée » se distingue de la C7 classique par l’usage de matériaux plus nobles (plus d’acier, moins de plastique, des mécanismes mieux huilés) et bien entendu de la promesse d’une durabilité accrue. Mérite-t-il votre attention, alors que l’offre s’est considérablement élargie ces dernières années, et malgré un tarif bien plus salé que celui de ses concurrents ? Chiche : j’ai décidé de troquer ma fidèle Herman Miller Aeron contre la Flexispot C7 Morpher le temps de ce test. Toute la question est de savoir si la proposition du fabricant chinois peut réellement détrôner le maître.
- La facilité d'installation
- Une douzaine de réglages faciles à intégrer
- Le confort de l'assise
- L'accompagnement du dossier
- Le repose-pied, sympa pour jouer
- Absence de verrouillage des accoudoirs
- Support lombaire déconcertant
Test réalisé sur un produit fourni par le constructeur.
Un montage (relativement) enfantin
La Flexispot C7 Morpher est une chaise ergonomique livrée en deux parties. Chose dont je me suis rendu compte à mes dépens, alors que j’avais commencé le montage après n’avoir reçu que l’un des deux cartons. Il suffisait pourtant de lire l’énorme "colis 2/2" indiqué sur la tranche du paquet pour m’éviter la déconvenue. Que voulez-vous, je n’ai jamais été très doué pour lire les consignes.
Rassurez-vous, il ne faut pas être doctorant pour mettre la chaise correctement sur pied. Une fois le colis manquant en ma possession (le lendemain), j’entame un processus d’installation tout à fait banal et enfantin. La seule difficulté potentielle ? Le poids de certains éléments (l’assise, notamment). Je ne peux que vous recommander de vous faire aider dans la manœuvre — surtout pour la fixation du dossier, qui nécessite (forcément) de retourner l’ensemble pour, enfin, le déposer sur son embase roulante.
Les instructions sont claires, et la visserie réduite à son minimum. En tout et pour tout, seule une petite dizaine de vis sont nécessaires pour commencer à profiter du C7 Morpher, toutes très simples à installer grâce à la clé Allen à poignée fournie dans le kit. Pour les plus précautionneux, une paire de gants est aussi offerte pour manipuler les éléments avec encore plus de soin.
Les accoudoirs et la têtière s’installent sans plus de difficulté et, Dieu merci, le repose-pied est installé d’usine, réduisant considérablement le temps de construction, que j’estime au total à une vingtaine de minutes, tout au plus. Pour vous dire, j’ai passé beaucoup (beaucoup) plus de temps à désosser les deux énormes cartons dans lesquels m’a été livré le fauteuil qu’à l’assembler.
Des premières impressions rassurantes
La Flexispot C7 Morpher est une chaise beaucoup plus volumineuse que ma chère Aeron. Plus haute (le dossier remonte jusque sous la nuque), elle dispose aussi, comme je l’ai dit, d’une têtière qui l’agrandit encore davantage. L’heure est enfin venue d’y poser mon séant.
Le premier contact est excellent. Si la C7 est (depuis peu) aussi disponible dans une finition mousse, le modèle le plus premium est proposé avec une assise et un dossier en maille (toile Wintex). Un matériau plus respirant, qui trouve notamment son intérêt en été, qui offre aussi une suspension et un effet mémoire de forme plus prononcé qu'un siège classique. On s’y sent un peu comme une orange jetée dans un filet de courses ; le maintien est idéal, et je sens déjà que je pourrai y passer de longues heures sans ressentir la moindre fatigue.
Cela étant, la C7 Morpher est une chaise moins « instantanée » que l’Aeron. La raison est toute simple : vous avez vu un peu le nombre de réglages qui se présentent à nous ? L’installation a beau être terminée, l’heure n’est pas encore à remiser la notice d’utilisation. Une fois assis dans le siège, on trouve pas moins de 11 leviers, boutons, roues et autres réglettes qui permettent d’ajuster finement son assise et son maintien. Sans vouloir passer pour flemmard, le mieux est encore de vous recommander le rapide visionnage de la vidéo officielle de présentation ci-dessous afin de savoir de quoi on parle.
Trouver son réglage
Avec autant de possibilités de réglages, vous allez nécessairement jouer un petit moment avec la C7 Morpher pour trouver celui qui vous convient le mieux. Personnellement, je ne suis pas un énorme fan des appuie-tête, sauf lorsque je joue et que je me vautre dans mon siège. J’ai donc opté pour la position la plus éloignée de ma nuque lorsque je suis en mode « travail », c’est-à-dire le dos droit, les bras alignés avec le bureau.
À ce propos, j’avoue beaucoup aimer les accoudoirs, extrêmement malléables. Ils peuvent évidemment être remontés, mais aussi rapprochés ou éloignés du corps, et pivotés à 360º. J’ai donc une position idéale pour taper au clavier, et je peux aussi me créer comme un plateau sur lequel poser mes coudes lorsque je prends la manette pour jouer. Le meilleur des deux mondes.
Comme à peu près toutes les autres chaises du marché, la C7 Morpher permet aussi de s’allonger. Via la manette latérale gauche, on enclenche ou déclenche la bascule (dont on peut aussi affiner la résistance via une autre commande). A priori aucun risque de basculer en arrière, l’angle n’est pas si prononcé. J’avoue toutefois avoir été surpris par la sensibilité par défaut du mécanisme.
Parmi les autres bidouilles à manipuler avant de profiter pleinement, il y a aussi la glissière du dossier. C’est un peu déconcertant au début : le dossier est censé accompagner les mouvements de votre dos sur une très faible course. J’avoue ne pas être particulièrement impressionné par cette feature, qui m’apparaît surnuméraire dans la proposition générale. Je suis sans doute de la vieille école là-dessus ; j’attends d’un dossier qu’il me maintienne, pas qu’il se déplace avec moi. Toujours est-il que le réglage est là et que, comme avec la bascule, on peut en choisir le retour de force.
Et le coussin lombaire alors ? Il est… Particulier. Habitué au coussin assez dur (et inconfortable, autant l’écrire) de l’Aeron, celui du C7 Morpher me fait presque l’effet d’un câlin. Mais est-il vraiment efficace ? Ici encore, libre à nous de choisir la dureté du coussin via une pompe à air accessible sur la partie droite du dossier. Un autre bouton permet de dégonfler ledit coussin — un peu comme sur le siège de certaines voitures récentes en réalité. Le souci est que le gonflage se limite à deux zones latérales plutôt réduites, qui peuvent alors donner l’impression qu’on enfonce des poings dans vos lombaires. Il va sans doute me falloir continuer de jouer avec cette fonction pour trouver le réglage qui me convient le plus.
Pour bosser, et pour jouer
J’ai trouvé la position idéale pour travailler. Il est maintenant l’heure de trouver mon réglage « geekage jusqu’au bout de la nuit ». Ces dernières années, j’ai pris l’habitude de jouer plutôt dans le salon que dans mon bureau, en partie à cause de la rigidité de la Herman Miller Aeron. Évidemment, maintenir une position correcte même lorsqu’on joue est important. Mais, pardonnez-moi, parfois, j’ai juste envie de m’affaler comme un gros sac. La Flexispot C7 Morpher me permet ça.
En la matière, LA killer feature, c’est le repose-pied. Très facile à utiliser (il s’agit bêtement d’un tiroir placé sous l’assise), c’est la pierre angulaire de mon setup gaming. Je commence donc par le sortir, puis je déverrouille le dossier afin de pouvoir m’allonger légèrement. Je le bloque ensuite dans la configuration souhaitée, puis j’utilise la manette droite qui me permet d’avancer ou de reculer l’assise afin de trouver l’angle idéal. J’ajuste ensuite la têtière, et je pivote les accoudoirs comme je l’exprimais plus haut afin de reposer naturellement mes coudes et tenir la manette confortablement. Ah, là on est bien !
Notez que la largeur de l’assise me permet aussi de m’asseoir jambes croisées, et que le repose-pied ne demande pas forcément de s’allonger selon les règles. Libre à vous de relever une jambe, de coincer un pied sous le coussin ou autre. Flexispot a l’air suffisamment sûr de la solidité de son produit pour l’illustrer richement sur son site, ce qui permet de prendre la mesure de sa polyvalence. Quoi qu’il en soit, je redécouvre le plaisir de jouer à mon bureau grâce à cette nouvelle chaise aux allures de porte-avions sophistiqué.
Quelques réserves
Dans l’ensemble, mon avis sur la Flexispot C7 Morpher est très positif, mais je reste néanmoins prudent sur certains points, et notamment la solidité de l’ensemble. Si mon choix s’était porté sur la Herman Miller Aeron il y a quelques années (d’occasion, bien entendu), c’est en partie pour l’excellente réputation du fauteuil, utilisé aussi bien dans des open spaces depuis une trentaine d’années, que par des ingénieurs du son, des étalonneurs et tout autre type de personnes foncièrement carencées en vitamine D. La Aeron est factuellement increvable, et c’est en partie parce qu’elle est simple. Ce n’est pas une chaise particulièrement confortable ; c’est un fauteuil qui veut se faire oublier, et vous faire oublier que vous êtes assis dans la même position depuis des heures.
La C7 Morpher, à l'inverse, est un bijou de sophistication qui, peut-être, en fait un peu trop pour nous rendre la vie belle. Alors oui, c’est chouette, d’être à l'aise. Mais l’est-ce vraiment à ce point pour garantir un bon maintien et une bonne posture tout au long de la journée ? Les avis sur la question divergent.
La chaise ergonomique de Flexispot est composée de nombreuses parties mobiles, qui représentent toutes un potentiel risque de casse ou a minima de dysfonctionnement. Le repose-pied, en l’occurrence, a beau être monté sur une longue et épaisse tige d’acier, qui sait combien de temps résistera-t-elle au poids de mes jambes ?
De la même façon, j’écrivais plus tôt beaucoup aimer les accoudoirs. Ce que je n’ai pas dit, c’est qu’ils sont presque dangereux. Il manque un élémentaire loquet de verrouillage, sans quoi on risque de les déplacer très facilement. Je ne plaisante pas ; on peut littéralement les déplacer d’un doigt. Si, comme moi, vous avez l’habitude de prendre appui sur les accoudoirs pour vous relever (j’ai 87 ans), vous prenez le risque qu’ils se dérobent sous votre poids et vous fassent perdre l’équilibre.
Enfin, même si je n’ai pas personnellement été confronté au problème en raison de ma morphologie plutôt menue, j’ai lu des avis de personnes dont le dos touche la partie plastique qui sert justement au glissement du dossier une fois qu’ils sont installés, créant de fait un inconfort difficile à supporter sur les longues sessions.
Flexispot C7 Morpher : prix et concurrence
Au prix fort (très régulièrement cassé), la Flexispot C7 Morpher est une chaise proposée à partir de 629,99 € dans sa version maille, sans repose-pieds. Le modèle que nous testons ici, en maille et avec repose-pieds, s’affiche à 689,99 €. Il est disponible dans un unique coloris noir.
On est donc sur une tarification tout à fait premium, pour un produit qui, factuellement, ne propose pas grand-chose de plus que l’excellente Hbada E3 Pro que nous avons testée il y a quelque temps, et qui se négocie pour une fraction de son prix (340 €). Si elle est incontestablement plus premium, la C7 Morpher entre forcément en concurrence avec une quantité astronomique de chaises ergonomiques de plus ou moins bonne tenue vendues sur Amazon ou d’autres places de marché. Ce qui fera la différence, in fine, c’est leur résistance à l'épreuve du temps.
La Flexispot C7 Morpher est garantie 5 ans, et toutes les caractéristiques techniques, dimensions précises et d’autres détails encore sont disponibles sur la page du constructeur.
Chaise ergonomique Flexispot C7 Morpher : l’avis de Clubic
Pour environ 650 €, la Flexispot C7 Morpher offre une prestation très premium, qui m'a impressionné notamment pour la variété de ses réglages. Très malléable, bien conçue (et facile à monter), elle est aussi adaptée à la productivité qu'au gaming grâce à son repose-pied qui, conjugué à cette assise sur rails et ce dossier inclinable, fait toute la démonstration de la polyvalence de cette chaise ergonomique.
J'ai quelques réserves, notamment sur ces accoudoirs (très mobiles, mais impossibles à verrouiller) qui peuvent paraître dangereux, ou sur la solidité du repose-pied, justement, après quelques années d'usage. Mais, à l'instant T, j'avoue être conquis par la proposition de Flexispot, qui a aussi le bon goût de décliner son C7 Morpher dans une version plus abordable, si vous préférez aller à l'essentiel. En un mot comme en cent : une réussite, qui donne pratiquement envie de sortir de son lit le matin pour aller s'installer au bureau. En plus, vous pourrez même y finir votre nuit, c'est pas beau ça ?
- La facilité d'installation
- Une douzaine de réglages faciles à intégrer
- Le confort de l'assise
- L'accompagnement du dossier
- Le repose-pied, sympa pour jouer
- Absence de verrouillage des accoudoirs
- Support lombaire déconcertant