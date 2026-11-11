ASUS n’a pas nécessairement conçu le meilleur système audio que l’on puisse acheter avec 600 euros. En revanche, le constructeur livre une solution particulièrement cohérente pour un bureau gaming : compacte, facile à installer, dotée d’un caisson lui aussi peu encombrant, généreuse dans le grave et suffisamment puissante pour dépasser largement le cadre de l’écoute en champ proche.



La connectique est excellente, le passage entre les sources fonctionne comme attendu et le Control Hub constitue une vraie réussite. Gear Link complète intelligemment l’ensemble avec suffisamment de réglages pour adapter le Gjallar à différents usages sans rendre le logiciel incontournable.



Quelques compromis subsistent néanmoins. La scène stéréo reste moins large que celle de bonnes enceintes séparées, la restitution musicale manque parfois d’équilibre, avec des voix légèrement en retrait et un grave un peu trop présent, et le Dolby Atmos apporte davantage d’ampleur qu’une véritable sensation de hauteur. Surtout, près de 600 euros restent difficiles à justifier. À ce tarif, la concurrence ne vient plus seulement des produits gaming mais également de systèmes audio capables d’aller plus loin en matière de restitution pure.



Le Gjallar devient en revanche beaucoup plus intéressant dès lors que l’on accorde une forte importance à la compacité, à la polyvalence et à la simplicité de l’installation. Et si son tarif venait à baisser sensiblement à l’occasion du Black Friday ou d’autres périodes promotionnelles, le compromis pourrait devenir séduisant.