Avec le ROG Gjallar, ASUS ne se contente pas de poser une barre de son sous un moniteur. Dolby Atmos, caisson sans fil, HDMI 2.1, Control Hub et nombreux réglages : l’ensemble veut devenir le véritable centre audio d’une configuration gaming. Une proposition séduisante et particulièrement compacte, mais facturée près de 600 euros.
Sur un bureau, le choix entre une paire d’enceintes, un kit 2.1 et un casque dépend généralement autant de l’espace disponible que des performances recherchées. ASUS tente ici une autre approche avec le ROG Gjallar, une barre de son 2.1.2 pensée avant tout pour accompagner un PC et, éventuellement, plusieurs consoles.
Sur le papier, la proposition est particulièrement complète. La barre associe plusieurs transducteurs frontaux à deux canaux orientés vers le haut, tandis qu’un caisson de 6,5 pouces connecté sans fil prend en charge les basses fréquences. Dolby Atmos, HDMI 2.1 avec eARC, USB-C, Bluetooth 5.3, entrée optique et auxiliaire complètent l’ensemble. ASUS ajoute enfin un Control Hub déporté, équipé d’un écran et de microphones. Autant d’éléments qui permettent au Gjallar de se distinguer assez clairement d’une simple paire d’enceintes de bureau. Cela est-il suffisant pour justifier un tarif avoisinant les 600 euros ?
- Format particulièrement compact
- Caisson sans fil efficace et facile à intégrer
- Son généreux et propre, même à bon volume
- Excellente connectique
- Control Hub réussi et Gear Link qui complète
- Très convaincant pour les jeux solo immersifs
- Finitions perfectibles pour cette gamme tarifaire
- Scène stéréo moins large qu’avec de bonnes enceintes séparées
- Grave un peu trop présent / Voix parfois en retrait
- Atmos plus enveloppant que réellement tridimensionnel
- Micro peu adapté au jeu compétitif ou coopératif
- Prix très élevé
Compact, bien pensé… mais pas irréprochable à ce prix
La première bonne surprise vient du format. Avec un peu plus de 60 cm de largeur, le Gjallar est nettement plus compact que ce que ses ambitions pourraient laisser imaginer. Il trouve facilement sa place sous un moniteur et ne vient pas empiéter exagérément sur l’espace disponible sur le bureau. ASUS a également réussi à conserver une hauteur suffisamment contenue pour qu’il ne masque pas le bas de l’écran dans une installation classique.
Le constat est similaire pour le caisson de basses. Avec seulement 12,5 cm de largeur, il se glisse facilement sous un bureau ou contre un meuble. Sa liaison sans fil limite par ailleurs les contraintes de câblage. Durant notre essai, la connexion s’est montrée parfaitement stable. Seul petit détail : après l’allumage de la barre, le caisson demande parfois trois ou quatre secondes supplémentaires avant de se mettre en marche.
Le design reste identifiable comme un produit ROG, notamment grâce à la bande RGB qui traverse la grille frontale, mais ASUS évite heureusement d’en faire trop. Le Gjallar peut ainsi trouver sa place dans un environnement moins typé gaming, y compris dans un petit salon. L’éclairage apporte surtout une petite touche esthétique supplémentaire ; il ne change évidemment rien à l’expérience une fois concentré sur un jeu.
Les finitions nous laissent en revanche un peu plus circonspects compte tenu du tarif demandé. La grille métallique inspire confiance et fait plutôt bonne impression, mais certains plastiques, notamment aux extrémités et à l’arrière de la barre, apparaissent plus quelconques. Rien de rédhibitoire, et l’assemblage reste sérieux, mais on pouvait attendre un niveau de finition plus homogène sur un produit vendu près de 600 euros.
Le Control Hub fait une vraie différence
Le petit boîtier livré avec le Gjallar pourrait passer pour un accessoire supplémentaire destiné à remplir la fiche technique. À l’usage, c’est pourtant l’un des éléments les plus réussis du produit.
Installé à portée de main sur un bureau, le Control Hub rappelle presque une petite interface de mixage. Son écran est lisible, les différents boutons tombent bien sous la main et surtout, sa grande molette centrale est particulièrement agréable à utiliser. Elle permet de modifier rapidement le volume et une pression suffit notamment à couper le son.
Les commandes donnent accès aux fonctions dont on a réellement besoin au quotidien : changement de source, profils audio, lecture ou encore gestion de l’éclairage RGB. Le Control Hub participe clairement à rendre l’expérience plus premium. Son intérêt est toutefois beaucoup plus évident sur un bureau que dans une installation de salon. À proximité du clavier et de la souris, il devient presque une extension naturelle de la barre. À plusieurs mètres du téléviseur, sa pertinence est forcément plus limitée.
ASUS complète l’ensemble avec Gear Link, accessible sur PC mais également via une application mobile. L’outil ne remplace pas le Control Hub : il vient plutôt combler ce qui aurait difficilement pu être intégré dans une interface matérielle aussi compacte.
On y retrouve notamment un égaliseur complet, la gestion des profils, les réglages détaillés du RGB, la luminosité et les animations de l’écran du Control Hub, le délai avant mise en veille ou encore différents paramètres relatifs au microphone. Il est également possible de réaffecter certaines fonctions du bouton Aura.
Gear Link n’est donc pas indispensable au quotidien, mais il apporte suffisamment de possibilités pour mériter que l’on s’y attarde lors de la première configuration.
Un regret subsiste néanmoins : le niveau du caisson aurait mérité d’être directement réglable depuis le Control Hub. C’est exactement le genre de commande que l’on peut vouloir ajuster rapidement selon que l’on écoute de la musique, que l’on joue ou que l’on regarde un film.
Une connectique taillée pour devenir le centre du bureau
C’est probablement sur ce point que le ROG Gjallar se distingue le plus clairement d’un système d’enceintes traditionnel.
USB-C, HDMI 2.1 avec eARC, optique, entrée auxiliaire et Bluetooth 5.3 permettent de connecter plusieurs sources sans avoir à jongler constamment avec les câbles. ASUS prévoit aussi explicitement l’utilisation avec PC, consoles et appareils mobiles.
Dans notre cas, le Gjallar a principalement été utilisé avec un PC relié en HDMI, mais aussi avec un smartphone en Bluetooth et différents ordinateurs portables connectés à notre moniteur. Le passage d’une source à l’autre s’effectue sans difficulté particulière et nous n’avons pas rencontré de problème de reconnaissance ou de connexion.
Tout le monde n’exploitera évidemment pas cette richesse. Un joueur uniquement équipé d’un PC n’aura probablement jamais besoin de la moitié des entrées disponibles. En revanche, pour quelqu’un qui souhaite connecter ordinateur, console et smartphone au même système audio, la proposition prend tout son sens.
C’est aussi ce qui différencie le Gjallar d’un bon kit stéréo ou 2.1 traditionnel : ASUS ne cherche pas seulement à produire du son, mais à simplifier toute l’installation qui l’entoure.
Un son généreux et un caisson qui fait la différence
À l’écoute, le Gjallar adopte une signature plutôt généreuse. Ce n’est pas un système que nous qualifierions de neutre ou d’analytique, mais ce n’est manifestement pas ce qu’ASUS recherche.
Le caisson participe largement au caractère de l’ensemble. Il descend suffisamment bas pour donner du poids aux impacts et aux ambiances sans systématiquement devenir envahissant. Sa présence constitue surtout une vraie différence face à de petites enceintes de bureau qui doivent composer avec les limites physiques de leurs haut-parleurs.
Comparé aux VULKKANO A5 ARC MKII, que nous avons testées récemment, le Gjallar apporte par exemple davantage d’impact dans le grave. Les enceintes VULKKANO conservent en revanche l’avantage sur la largeur de la scène stéréo, conséquence assez logique de deux enceintes pouvant être écartées de part et d’autre du moniteur. Notre précédent test relevait déjà le caractère généreux mais relativement limité dans l’espace des A5 ARC MKII.
C’est précisément pour cette raison qu’il serait hasardeux d’affirmer que le Gjallar est meilleur ou moins bon qu’un kit 2.1 de manière générale. Il ne joue simplement pas avec les mêmes contraintes.
La scène sonore dépasse légèrement les dimensions physiques de la barre, suffisamment pour éviter une restitution complètement étriquée, mais elle reste malgré tout assez centrée. Des enceintes correctement espacées conservent ici un avantage évident.
La propreté du signal est en revanche excellente. Nous n’avons constaté aucun souffle ou bruit de fond perceptible à courte distance, ce qui est particulièrement appréciable pour un produit destiné à être placé à quelques dizaines de centimètres de l’utilisateur.
La barre conserve également une bonne maîtrise lorsque le volume augmente. Sa réserve de puissance est même largement supérieure à ce dont on a besoin dans une utilisation classique sur bureau. À cette distance, mieux vaut rester raisonnable. Cette puissance devient en revanche intéressante lorsqu’il s’agit de diffuser de la musique dans une pièce ou d’utiliser le Gjallar depuis davantage de recul.
Gaming : le jeu immersif est clairement son terrain de prédilection
C’est finalement manette en main que la signature du Gjallar prend le plus de sens. Sur des jeux tels que Black Myth: Wukong ou Death Stranding, le caisson apporte une dimension plus physique aux environnements, aux impacts et aux effets sonores. La restitution est généreuse, ample et suffisamment dynamique pour renforcer l’immersion d’une façon qu’un casque reproduit difficilement de la même manière.
Ce n’est pas nécessairement mieux qu’un casque : c’est surtout une expérience différente. Là où le casque isole davantage et permet de placer précisément les différents éléments sonores, le Gjallar donne plus facilement l’impression que le jeu occupe réellement la pièce.
Le profil Gaming est d’ailleurs plutôt bien calibré pour cet usage. Le grave reste généreux, mais cette emphase nous dérange beaucoup moins dans un titre spectaculaire que lors d’une écoute musicale. Le Dolby Atmos participe lui aussi à cette sensation, mais il convient de tempérer les promesses associées aux deux canaux orientés vers le haut.
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Oui, la scène gagne en ampleur et le rendu apparaît plus enveloppant. Non, le Gjallar ne crée pas pour autant une véritable bulle sonore autour du joueur. Nous n’avons jamais réellement eu l’impression que des effets provenaient précisément du plafond ou de l’arrière de la position d’écoute. L’apport existe donc, mais il faut davantage le considérer comme une extension de la scène sonore que comme le substitut d’un véritable système multicanal.
La limite devient encore plus évidente sur les FPS compétitifs. Pour profiter d’un jeu solo immersif, la barre fait parfaitement sens. Pour déterminer précisément d’où provient un tir ou un déplacement adverse, un bon casque reste nettement préférable.
Cette remarque vaut également pour le jeu coopératif. Les microphones intégrés au Control Hub peuvent rendre service et Gear Link propose différents traitements destinés à améliorer la captation, notamment une réduction des bruits parasites et de l’écho. Mais l’expérience n’est pas suffisamment convaincante pour remplacer un casque-micro lors de longues sessions avec communication vocale.
Pour la musique, les limites deviennent plus audibles
Le Gjallar est plus facile à prendre en défaut lorsque l’on quitte le jeu vidéo pour revenir à une écoute musicale attentive.
Le mode Musique propose un équilibre globalement agréable, et les différents profils intégrés sont suffisamment pertinents pour que l’on puisse les utiliser sans immédiatement se jeter sur l’égaliseur manuel. Mais la restitution conserve cette tendance généreuse dans le bas du spectre.
Sur nos morceaux de référence, le grave peut ainsi prendre légèrement trop de place et les voix ne se détachent pas toujours aussi clairement que nous l’aurions souhaité. Elles apparaissent parfois un peu en retrait dans le mix.
Ce comportement n’est pas forcément gênant pour une écoute d’ambiance, mais devient plus perceptible lorsque l’on connaît précisément les enregistrements utilisés et que l’on cherche à juger la séparation des différents registres.
C’est là que le positionnement tarifaire du Gjallar devient plus délicat. À près de 600 euros, on peut trouver des ensembles stéréo ou 2.1 plus ambitieux sur le strict terrain acoustique, notamment en matière de largeur de scène, d’équilibre ou de finesse. Toutefois, aucun de ces critères ne résume à lui seul l’intérêt du produit ASUS.
Test Asus ROG Gjallar : l'avis de Clubic
ASUS n’a pas nécessairement conçu le meilleur système audio que l’on puisse acheter avec 600 euros. En revanche, le constructeur livre une solution particulièrement cohérente pour un bureau gaming : compacte, facile à installer, dotée d’un caisson lui aussi peu encombrant, généreuse dans le grave et suffisamment puissante pour dépasser largement le cadre de l’écoute en champ proche.
La connectique est excellente, le passage entre les sources fonctionne comme attendu et le Control Hub constitue une vraie réussite. Gear Link complète intelligemment l’ensemble avec suffisamment de réglages pour adapter le Gjallar à différents usages sans rendre le logiciel incontournable.
Quelques compromis subsistent néanmoins. La scène stéréo reste moins large que celle de bonnes enceintes séparées, la restitution musicale manque parfois d’équilibre, avec des voix légèrement en retrait et un grave un peu trop présent, et le Dolby Atmos apporte davantage d’ampleur qu’une véritable sensation de hauteur. Surtout, près de 600 euros restent difficiles à justifier. À ce tarif, la concurrence ne vient plus seulement des produits gaming mais également de systèmes audio capables d’aller plus loin en matière de restitution pure.
Le Gjallar devient en revanche beaucoup plus intéressant dès lors que l’on accorde une forte importance à la compacité, à la polyvalence et à la simplicité de l’installation. Et si son tarif venait à baisser sensiblement à l’occasion du Black Friday ou d’autres périodes promotionnelles, le compromis pourrait devenir séduisant.
- Format particulièrement compact
- Caisson sans fil efficace et facile à intégrer
- Son généreux et propre, même à bon volume
- Excellente connectique
- Control Hub réussi et Gear Link qui complète
- Très convaincant pour les jeux solo immersifs
- Finitions perfectibles pour cette gamme tarifaire
- Scène stéréo moins large qu’avec de bonnes enceintes séparées
- Grave un peu trop présent / Voix parfois en retrait
- Atmos plus enveloppant que réellement tridimensionnel
- Micro peu adapté au jeu compétitif ou coopératif
- Prix très élevé
Fiche technique Asus ROG Gjallar
Résumé
|Nombre de haut-parleurs
|6
|Entrée audio
|HDMI 2.1, Prise casque - Jack 3.5mm, Audio numérique S/PDIF Optique
|Kit d'enceinte
|2.1.2
|Wi-Fi
|Non
Caractéristiques techniques
|Nombre de haut-parleurs
|6
|Entrée audio
|HDMI 2.1, Prise casque - Jack 3.5mm, Audio numérique S/PDIF Optique
|eARC
|Oui
|Nombre de haut-parleur Tweeter
|2
|Nombre de haut-parleur Large bande
|4
|Dimention des haut-parleur(s)
|Large bande 50 mm, Tweeter 27 mm
|Haut-parleur - Caisson de basse
|165mm
Performances
|Kit d'enceinte
|2.1.2
|Système de compression numérique
|Dolby Atmos
|Réponse en fréquence
|50Hz – 20KHz
|Puissance admissible - Caisson de basse
|65W
Connectivité
|Wi-Fi
|Non
|Bluetooth
|Oui
|Bluetooth Version
|5.3
Caractéristiques physiques
|Hauteur
|92mm
|Largeur
|600mm
|Profondeur
|82mm
|Poids
|2.4kg
|Hauteur - Caisson de basse
|356mm
|Largeur - Caisson de basse
|125mm
|Profondeur - Caisson de basse
|315mm
|Poids - Caisson de basse
|5.7kg