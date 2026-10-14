Un autre détail intéressant concerne les supports de bureau inclinés qui sont ici fournis directement dans la boîte. Ceux-ci permettent de découpler les enceintes de la surface du bureau tout en orientant le son vers l’utilisateur. Un petit accessoire presque anodin en apparence, mais qui peut faire une vraie différence à l’écoute (en plus d’un rendu très élégant) et dont la présence évite surtout de devoir ajouter quelques dizaines d’euros à la facture pour obtenir une installation correctement positionnée.