Avec VULKKANO DESK, la marque espagnol VULKKANO lance aujourd’hui son premier système audio pensé spécifiquement pour le bureau. Deux petites enceintes compactes, 50 W RMS, plusieurs options de connexion et un prix de 89,99 €. De quoi améliorer sensiblement le quotidien, sans pour autant transformer son espace de travail en studio.
Entre les enceintes intégrées souvent limitées des ordinateurs portables, la puissance toute relative des haut-parleurs intégrés à certains moniteurs et les systèmes audio plus imposants destinés aux installations hi-fi, il reste une petite place pour des solutions simples, compactes et accessibles. C’est précisément sur ce terrain que VULKKANO s’est fait une place ces dernières années, avec des produits audio conçus pour associer qualité sonore, polyvalence et tarifs contenus.
Un système compact qui ne fait pas l’impasse sur le son
Avec ce nouveau kit VULKKANO DESK, la marque franchit aujourd’hui une nouvelle étape en lançant sa première solution audio pensée exclusivement pour le bureau. Disponible en noir ou en blanc, le système entend répondre aux besoins des télétravailleurs, créateurs de contenu, joueurs ou simplement des utilisateurs qui souhaitent profiter d’un rendu sonore digne de ce nom devant leur PC, sans sacrifier leur espace de travail.
Avec seulement 10 × 15 × 16,5 cm par enceinte, VULKKANO DESK reste particulièrement discret sur un bureau. Chaque enceinte affiche un poids de 2,05 kg, tandis que leur format permet de les installer facilement de part et d’autre d’un écran, même lorsque l’espace disponible est limité.
Mais le constructeur ne s’est pas contenté de réduire le volume occupé. La marque indique que son VULKKANO DESK embarque un amplificateur AD82088D capable de délivrer 50 W RMS, avec une réponse en fréquence annoncée de 45 Hz à 20 kHz. Une configuration qui doit permettre de profiter d’un son plus ample aussi bien pour la musique que pour les films, les jeux vidéo ou les visioconférences.
Un autre détail intéressant concerne les supports de bureau inclinés qui sont ici fournis directement dans la boîte. Ceux-ci permettent de découpler les enceintes de la surface du bureau tout en orientant le son vers l’utilisateur. Un petit accessoire presque anodin en apparence, mais qui peut faire une vraie différence à l’écoute (en plus d’un rendu très élégant) et dont la présence évite surtout de devoir ajouter quelques dizaines d’euros à la facture pour obtenir une installation correctement positionnée.
USB-C, Bluetooth, ARC : DESK veut s’adapter à tous les usages
Sur un bureau, la connectique compte presque autant que la qualité sonore. A cet effet, VULKKANO DESK propose justement plusieurs possibilités pour s’adapter à des configurations très différentes.
La présence d’une entrée USB-C permet notamment de relier directement un ordinateur portable ou fixe, tout en conservant une installation relativement propre. Ce n’est pas tout, puisque le système prend également en charge le Bluetooth, ainsi que les connexions AUX et ARC, ce qui ouvre la porte à d’autres usages, par exemple avec un téléviseur, une console ou un smartphone.
Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans les graves, VULKKANO a également prévu une sortie SUB OUT. De cette manière, le système peut tout à fait évoluer avec l’ajout d’un caisson de basses, sans devoir en aucun cas remplacer les enceintes.
Cette compatibilité prend évidemment tout son sens avec le VULKKANO SUB6 MKII, le caisson de basses maison, avec lequel DESK peut former un ensemble 2.1 particulièrement compact. Le caisson vient alors renforcer les basses pour les jeux et les films, toujours en conservant une empreinte limitée.
VULKKANO DESK disponible dès aujourd’hui à 89,99 €
Proposé à 89,99 €, le nouveau système audio se positionne ainsi sur un segment plutôt accessible, tout en intégrant plusieurs fonctionnalités que l’on ne retrouve pas forcément toujours à ce niveau de prix : 50 W RMS, USB-C, Bluetooth, ARC, sortie pour caisson de basses, supports inclinés fournis…
Avec DESK, VULKKANO mise donc sur une idée assez simple, celle d’offrir au bureau une véritable solution audio, suffisamment compacte pour rester discrète, suffisamment élégante pour s’installer sur un bureau de travail, et suffisamment polyvalente pour accompagner aussi bien une journée de travail qu’une session de jeu ou une session multimédia.