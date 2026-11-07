Enfin, les premiers – enfin le premier – mini-PC Snapdragon arrivent en Europe, mais ce sont l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse qui sont concernées pour le moment… et à quel prix !
Choses promises, choses dues. ASUS lance donc en Europe l'Ascent QN10, le premier mini-PC équipé du processeur Snapdragon X2 Elite de Qualcomm. Une puce dotée de 18 cœurs pour des capacités en intelligence artificielle autant mises en avant par son fabricant que le format des mini-PC ainsi construits. Problème, son prix va refroidir bien des ardeurs.
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Un mini-PC compact animé par le Snapdragon X2 Elite
En fin d'année dernière, nous avions eu l'occasion de nous rendre dans les locaux de Qualcomm. Là, nous avions découvert des machines à quelques reprises présentées par la marque : des mini-PC ultra compacts conçus autour de ses puces Snapdragon.
Depuis, nous attendions vainement que ces mini-PC bénéficient enfin d'une distribution, en particulier en Europe. C'est donc chose faite aujourd'hui avec l'annonce d'ASUS. La marque officialise enfin la commercialisation – sur le vieux continent – de l'Ascent QN10, un mini-PC construit autour du Snapdragon X2 Elite XEE-88-100. La machine n'est toutefois pas encore annoncée en France : pour le moment, après les États-Unis où il est en vente depuis septembre, ce sont l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse qui en profitent.
L'idée, bien sûr, est de proposer une alternative crédible aux offres de mini-PC essentiellement conçues autour de puces signées AMD et Intel. Depuis les premières annonces de Qualcomm, nous savons que le Snapdragon X2 Elite est un candidat crédible. Il est doté de 18 cœurs CPU Oryon, lesquels sont accompagnés d'une solution graphique intégrée Adreno X2-90. De plus, Qualcomm met largement en avant le NPU Hexagon qui doit permettre, en totalisant l'ensemble des composants, d'atteindre une puissance de 80 TOPS.
Pour son Ascent QN10, ASUS associe cette puce Snapdragon à 32 Go de mémoire vive en LPDDR5X-8533 et à un SSD PCIe Gen 4 de 512 Go qu'il est bien sûr possible de remplacer pour plus d'espace de stockage. Côté système d'exploitation, rien de vraiment surprenant, ASUS fait confiance à Microsoft et à son inévitable Windows 11 édition professionnelle.
Non, la « surprise » vient des dimensions de la machine car, comme Qualcomm le laissait entendre, son Snapdragon permet de garder un maximum de puissance (80 TOPS donc) dans un minimum d'espace. L'Ascent QN10 est ainsi donné pour 130 x 130 x 40 millimètres et un poids de seulement 750 grammes, des dimensions auxquelles il faudra sans doute ajouter la brique d'alimentation externe, mais sur ce point-là, nous n'avons pas de précisions.
Prêt à investir plus de 2 000 euros ?
Une machine puissante sur le papier et compacte qui n'en oublie toutefois pas la connectique. ASUS lui offre effectivement rien de moins que trois ports USB4 à 40 Gbps, trois ports USB-A à 10 Gbps et encore un petit USB2 (Type-A, 480 Mbps). Un plus classique port HDMI, un port Ethernet RJ45 2,5 GbE, du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6.0 complètent l'offre.
Ainsi équipé, l'Ascent QN10 semble devoir être un PC à même d'affronter pas mal de scénarios et pas seulement un usage professionnel tourné vers l'IA. Il y a toutefois un « hic » et il est de taille. En effet, ASUS n'annonce ni plus ni moins qu'un prix public conseillé supérieur à 2 000 euros pour sa petite machine, et encore, nous ne parlons ici que de la configuration minimale, celle donc avec 32 Go de mémoire vive et 512 Go de SSD.
Pour ASUS, c'est 2 195 euros en Europe, alors que certains revendeurs allemands se permettent toutefois quelques discounts. Ainsi, chez ARLT Computer, la machine n'est « qu'à » 2 002 euros. C'est le tarif le moins élevé disponible à l'heure actuelle. Des revendeurs plus en vue comme Mindfactory ou Proshop sont un peu plus chers à, respectivement, 2 063 et 2 088 euros. Dans ces trois cas, on reste nettement sous le prix officiel d'ASUS.
Cela dit, cela ne change finalement pas grand-chose au problème. ASUS a beau jeu de mettre en avant les capacités en matière d'intelligence artificielle locale de sa machine pour tenter de faire passer la pilule, l'investissement reste imposant alors que l'on doit se contenter de 32 Go de mémoire vive et d'un SSD particulièrement « riquiqui ».
À l'heure actuelle, les retours sont encore peu nombreux, mais le site allemand ComputerBase a déjà pu avoir la machine entre les mains. Il loue les bonnes performances du CPU dès lors que les applications profitent d'une prise en charge native de l'architecture ARM. La consommation au repos (moins de 5 watts) est également un point intéressant, mais les nuisances sonores en charge sont moins reluisantes (38 dB(A)). De plus, sur des applications x86, les performances seraient moins convaincantes et ASUS ne propose aucun logiciel pour gérer/ajuster performances et puissance de la ventilation.