L'idée, bien sûr, est de proposer une alternative crédible aux offres de mini-PC essentiellement conçues autour de puces signées AMD et Intel. Depuis les premières annonces de Qualcomm, nous savons que le Snapdragon X2 Elite est un candidat crédible. Il est doté de 18 cœurs CPU Oryon, lesquels sont accompagnés d'une solution graphique intégrée Adreno X2-90. De plus, Qualcomm met largement en avant le NPU Hexagon qui doit permettre, en totalisant l'ensemble des composants, d'atteindre une puissance de 80 TOPS.

Pour son Ascent QN10, ASUS associe cette puce Snapdragon à 32 Go de mémoire vive en LPDDR5X-8533 et à un SSD PCIe Gen 4 de 512 Go qu'il est bien sûr possible de remplacer pour plus d'espace de stockage. Côté système d'exploitation, rien de vraiment surprenant, ASUS fait confiance à Microsoft et à son inévitable Windows 11 édition professionnelle.

Non, la « surprise » vient des dimensions de la machine car, comme Qualcomm le laissait entendre, son Snapdragon permet de garder un maximum de puissance (80 TOPS donc) dans un minimum d'espace. L'Ascent QN10 est ainsi donné pour 130 x 130 x 40 millimètres et un poids de seulement 750 grammes, des dimensions auxquelles il faudra sans doute ajouter la brique d'alimentation externe, mais sur ce point-là, nous n'avons pas de précisions.