Les PC portables d'entrée de gamme n'ont pas franchement la réputation d'être des foudres de guerre. Qualcomm veut changer cette image avec le Snapdragon C, une puce destinée aux machines pour les étudiants, les familles ou les petites entreprises.

Dévoilé fin mai, le processeur commence désormais à livrer ses premiers chiffres de benchmarks face à l'Intel N250, très présent dans les ordinateurs portables et mini-PC bon marché. Et sur le papier, l'écart est loin d'être anecdotique.

Qualcomm promet jusqu'à 67% d'avance sur batterie

Rappelons que le Snapdragon C embarque huit cœurs Kryo avec une fréquence maximale de 3 GHz sur un cœur, un circuit graphique Adreno et un NPU Hexagon dont Qualcomm ne précise pas la puissance. Il accepte jusqu'à 16 Go de mémoire LPDDR4X, LPDDR5 ou LPDDR5X ainsi que du stockage NVMe PCIe 3.0, mais n'est pas présenté comme une plateforme pour PC Copilot+.

Face à lui, la puce Intel N250 mise sur quatre cœurs et quatre threads avec une fréquence maximale de 3,8 GHz et une enveloppe thermique de base de 6 watts.