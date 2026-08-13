Le nouveau processeur Arm de Qualcomm vise les ordis portables sous Windows 11 les moins chers avec la promesse d'offrir plus de répondant et une meilleure efficacité énergétique que les machines équipées d'une puce Intel N250.
Les PC portables d'entrée de gamme n'ont pas franchement la réputation d'être des foudres de guerre. Qualcomm veut changer cette image avec le Snapdragon C, une puce destinée aux machines pour les étudiants, les familles ou les petites entreprises.
Dévoilé fin mai, le processeur commence désormais à livrer ses premiers chiffres de benchmarks face à l'Intel N250, très présent dans les ordinateurs portables et mini-PC bon marché. Et sur le papier, l'écart est loin d'être anecdotique.
Qualcomm promet jusqu'à 67% d'avance sur batterie
Rappelons que le Snapdragon C embarque huit cœurs Kryo avec une fréquence maximale de 3 GHz sur un cœur, un circuit graphique Adreno et un NPU Hexagon dont Qualcomm ne précise pas la puissance. Il accepte jusqu'à 16 Go de mémoire LPDDR4X, LPDDR5 ou LPDDR5X ainsi que du stockage NVMe PCIe 3.0, mais n'est pas présenté comme une plateforme pour PC Copilot+.
Face à lui, la puce Intel N250 mise sur quatre cœurs et quatre threads avec une fréquence maximale de 3,8 GHz et une enveloppe thermique de base de 6 watts.
Sur deux machines équipées de 8 Go de RAM et testées sur batterie, Qualcomm annonce 44% d'avance en simple cœur et 24% en multicœur dans Geekbench. L'écart grimperait jusqu'à 67% dans Cinebench, tandis que Speedometer 3.1, plus représentatif de la navigation Web, donnerait 39% d'avantage au Snapdragon C. Son efficacité énergétique atteindrait jusqu’à 2,1 fois celle du N250 dans Cinebench multicœur.
Ces chiffres restent toutefois à prendre avec des pincettes. Ils proviennent de Qualcomm, reposent sur deux configurations différentes et n'ont pas encore été vérifiés indépendamment. L'entreprise fabless n'a par ailleurs publié aucun résultat sur secteur ni de mesure concernant les logiciels x86 exécutés par émulation sous Windows on Arm.
Une vraie promesse pour les PC bon marché
Pour l'utilisateur, l'intérêt potentiel est évident. Si ces chiffres se confirment, les portables d'entrée de gamme pourraient gagner en réactivité et en autonomie sans forcément grimper en prix.
L'un des premiers modèles annoncés est d'ailleurs l'Acer Aspire Go 15 avec un écran Full HD de 15,6 pouces, 8 Go de RAM, jusqu'à 512 Go de stockage et une batterie de 53 Wh. Qualcomm évoquait en mai des portables Snapdragon C proposés à partir de 300 dollars. Les premières références européennes apparues chez des revendeurs placent plutôt l'Aspire Go 15 autour de 500 à 600 euros, des montants qui restent toutefois à confirmer.
Asus, HP et Lenovo préparent également des machines autour du Snapdragon C. Espérons que cette nouvelle concurrence suffira à contenir le prix des PC d’entrée de gamme malgré la hausse de la RAM et des SSD.
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