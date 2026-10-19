Et si votre ancien smartphone devenait un appareil entièrement consacré à la musique ? Avec reTONE, un développeur japonais veut redonner une utilité aux téléphones Android vieillissants, même âgés de près de quinze ans. Lecture haute résolution, interface dédiée et compatibilité avec les DAC USB : cette application gratuite promet de transformer les appareils oubliés dans nos tiroirs.
À l'heure où Sony vient d'annoncer des Walkman pouvant atteindre 4 999 euros, reTONE prend le contrepied du baladeur audiophile de luxe. Pourquoi acheter un nouvel appareil quand on peut réutiliser celui que l'on possède déjà ?
Présentée le 18 octobre par la société japonaise Iida Piano, l'application est encore en développement. Elle cible les smartphones Android 4.0 ou ultérieurs équipés d'un processeur ARM, sans nécessiter d'accès root ni de ROM personnalisée.
Une seconde vie consacrée à la musique
reTONE peut remplacer l'écran d'accueil du smartphone par une interface musicale réunissant albums, pochettes, listes de lecture et commandes. L'écran de verrouillage peut également afficher les contrôles, tandis qu'un mode dédié coupe sonneries, notifications et alarmes pour éviter les interruptions.
Une télécommande Bluetooth permet de piloter la lecture depuis un second téléphone Android équipé de reTONE, sans Wi-Fi ni Internet. Elle ne fonctionne donc pas avec un iPhone.
Gratuite et sans publicité, l'application doit être distribuée sous forme d'APK, à installer manuellement plutôt que depuis le Play Store. Son développeur affirme qu'elle ne collecte aucune donnée personnelle et que ses fonctions réseau sont désactivées par défaut.
Un moteur audio conçu pour les anciens Android
Le principal intérêt de reTONE réside dans son moteur audio, capable de décoder les fichiers FLAC haute résolution, AIFF, ALAC et DSD, même sur des téléphones dont le lecteur d'origine ne prend pas en charge ces formats. Le développeur rapporte notamment la lecture de fichiers DSD64 et 24 bits/192 kHz sur un appareil à double cœur de 2012.
L'application cherche aussi à mieux maîtriser le rééchantillonnage. Certains anciens Android convertissent systématiquement les fichiers en 44,1 kHz vers 48 kHz. Lorsque cette opération est inévitable, reTONE l'effectue lui-même en une seule étape, avec un filtre conçu pour préserver le signal jusqu'à 20 kHz.
Cette approche peut présenter un intérêt même avec la prise casque. reTONE propose également une sortie directe vers un DAC USB compatible, pour conserver la fréquence d'origine lorsque le convertisseur le permet, voire transmettre le DSD en natif. L'application peut aussi ouvrir les réglages audio du fabricant, notamment ceux du Hi-Fi Quad DAC de certains smartphones LG.
Il ne faut toutefois pas attendre de miracle acoustique : le résultat dépendra des circuits audio du téléphone et de ses capacités matérielles. L'utilisation d'un DAC USB exige notamment une connexion OTG compatible et une alimentation suffisante.
Contrairement à USB Audio Player PRO, une solution payante, reTONE sera gratuit. L'application n'est cependant pas encore disponible publiquement, et ses performances comme les langues proposées à sa sortie restent à confirmer. Une idée séduisante pour redonner une utilité à un ancien smartphone, sans investir dans un nouvel appareil dédié.