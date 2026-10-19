Le principal intérêt de reTONE réside dans son moteur audio, capable de décoder les fichiers FLAC haute résolution, AIFF, ALAC et DSD, même sur des téléphones dont le lecteur d'origine ne prend pas en charge ces formats. Le développeur rapporte notamment la lecture de fichiers DSD64 et 24 bits/192 kHz sur un appareil à double cœur de 2012.



L'application cherche aussi à mieux maîtriser le rééchantillonnage. Certains anciens Android convertissent systématiquement les fichiers en 44,1 kHz vers 48 kHz. Lorsque cette opération est inévitable, reTONE l'effectue lui-même en une seule étape, avec un filtre conçu pour préserver le signal jusqu'à 20 kHz.