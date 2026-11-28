James Russell est mort cet automne à Bellevue, près de Seattle, à 95 ans. Dans les années 1960, ce physicien américain a mis au point le premier système d'enregistrement numérique sur un disque lu par un laser, puis Sony et Philips ont acheté des licences sur ses brevets.
Comme souvent avec les objets ou techologies de notre quotidien, on ne sait pas à qui on les doit. C'est le cas des CD et de DVD de nos jeux vidéo et musiques préférés. À Richland, dans l'État de Washington, James Russell voulait se débarrasser des craquements et du souffle des vinyles, provoqués par le frottement de l'aiguille dans les sillons. Il a proposé à son employeur, l'institut de recherche Battelle, de lire un disque numérique avec un faisceau lumineux. Sa hiérarchie a d'abord douté de l'idée. « Je crois que les financeurs pensaient que ça ne marcherait sans doute pas, ou que ça ne servirait à rien, et que, de toute façon, si c'était une bonne idée, IBM l'aurait déjà inventé », racontait-il au Seattle Times en 2004. Battelle lui a malgré tout accordé un petit budget pour ses expériences. Bien en a pris à cet institut.
James Russell a inventé la lecture laser d'un disque numérique
Quand vous glissez un CD dans un lecteur, un laser lit, à distance du disque, une suite de 0 et de 1 gravée à sa surface. Le physicien a obtenu ses premiers brevets sur ce principe au milieu des années 1960, et il a aussi trouvé une façon de stocker ces données de manière très dense. Au début des années 1970, il avait un prototype fonctionnel. En 1974, il a enregistré sur une plaque de verre un soap opera diffusé à la télévision.
Plus de cent entreprises technologiques ont ensuite testé l'appareil, selon TechSpot. L'inventeur a suivi ses brevets de société en société, de Richland à Salt Lake City puis à Toronto. L'Optical Recording Corporation a racheté une bonne partie de ces brevets, puis a concédé des licences à plusieurs grands fabricants d'électronique grand public, dont Sony et Philips.
Le disque laser a aussi d'autres pères. L'ingénieur américain David Paul Gregg avait mis au point un disque laser analogique dans les années 1950, et pour certains experts cités par TechSpot, trois chercheurs néerlandais de Philips ont ensuite perfectionné cette technique. Sony et Philips ont apporté au CD l'ingénierie et la normalisation, puis l'industrie a construit le DVD et le Blu-ray sur le système de James Russell.
Le CD tient encore bon en France. Les Français ont acheté 8 millions de CD en 2025, selon le Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP), qui représente les producteurs de musique, et il devance toujours le vinyle pour le nombre d'exemplaires vendus. Mais dans le jeu vidéo, Sony arrêtera de presser des Blu-ray pour les nouveaux jeux PlayStation en janvier 2028.
James Russell a obtenu plus de 70 brevets au cours de sa vie
Né à Bremerton en 1931, James Russell a appris l'électricité enfant, auprès de l'électricien de la laiterie de son père. Devenu son apprenti, il gagnait 7 cents de l'heure pour aider aux réparations et transporter des bobines de câble. Encore lycéen, il a décroché un emploi sur le chantier d'une station de radio à Port Orchard. Après une licence de physique au Reed College en 1953, il a travaillé pour General Electric à Richland et, d'après TechSpot, a construit la première machine au monde de soudage par faisceau d'électrons, avant de rejoindre Battelle.
James Russell a vu les royalties du CD lui échapper, et son travail a rarement été crédité. Selon sa fille Kristen Russell, il pensait qu'il fallait mettre de côté toute frustration sur ce point pour rester libre de créer. « Plus tard, il haussait les épaules quand on l'interrogeait sur le CD, et répondait que c'était un défi merveilleusement complexe qu'il avait été ravi de résoudre », écrit-elle.
Revenu dans l'État de Washington, il s'est installé à Bellevue, où il a fait du conseil. Ses enfants racontent qu'il notait ses idées d'inventions sur une pile de fiches rangées dans la poche de sa chemise. À 88 ans, il a obtenu son dernier brevet, sur un appareil de mesure des gaz expirés par les patients sous anesthésie.