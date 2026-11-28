Quand vous glissez un CD dans un lecteur, un laser lit, à distance du disque, une suite de 0 et de 1 gravée à sa surface. Le physicien a obtenu ses premiers brevets sur ce principe au milieu des années 1960, et il a aussi trouvé une façon de stocker ces données de manière très dense. Au début des années 1970, il avait un prototype fonctionnel. En 1974, il a enregistré sur une plaque de verre un soap opera diffusé à la télévision.

Plus de cent entreprises technologiques ont ensuite testé l'appareil, selon TechSpot. L'inventeur a suivi ses brevets de société en société, de Richland à Salt Lake City puis à Toronto. L'Optical Recording Corporation a racheté une bonne partie de ces brevets, puis a concédé des licences à plusieurs grands fabricants d'électronique grand public, dont Sony et Philips.

Le disque laser a aussi d'autres pères. L'ingénieur américain David Paul Gregg avait mis au point un disque laser analogique dans les années 1950, et pour certains experts cités par TechSpot, trois chercheurs néerlandais de Philips ont ensuite perfectionné cette technique. Sony et Philips ont apporté au CD l'ingénierie et la normalisation, puis l'industrie a construit le DVD et le Blu-ray sur le système de James Russell.

Le CD tient encore bon en France. Les Français ont acheté 8 millions de CD en 2025, selon le Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP), qui représente les producteurs de musique, et il devance toujours le vinyle pour le nombre d'exemplaires vendus. Mais dans le jeu vidéo, Sony arrêtera de presser des Blu-ray pour les nouveaux jeux PlayStation en janvier 2028 .