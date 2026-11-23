Pas plus tard qu'hier, nous avions publié la réaction de NVIDIA face au souci rencontré par certains utilisateurs de cartes graphiques GeForce. Un souci non pas lié aux cartes en elles-mêmes, mais plutôt à leurs pilotes.

Qu'il s'agisse de la version 621.01 ou de la 621.24, des usagers ont rencontré de gros problèmes d'écriture excessive sur le SSD système de leur machine. Il serait question du composant NVDisplay.Container.exe qui occasionnerait de multiples tâches d'écriture sur le SSD et provoquerait une usure accélérée du produit. NVIDIA n'a toutefois pas commenté officiellement cette information.

En revanche, NVIDIA a bien réagi et on peut difficilement faire plus officiel que la publication d'un hotfix pour lequel il est précisé : « Cette mise à jour résout les points suivants : des écritures excessives vers le fichier nvlog.nvlgstg peuvent se produire en arrière-plan ». De notre côté, nous n'avons rencontré aucun problème d'écriture excessive et n'avons donc pu vérifier la chose.

Reste que quand NVIDIA publie un hotfix, nous invitons systématiquement les usagers à vérifier s'ils sont affectés par le problème en question et, le cas échéant, à appliquer le correctif. Nous le faisons pour NVIDIA, mais également pour les rustines déployées par le concurrent AMD qui a d'ailleurs été touché par un problème assez similaire quelques semaines auparavant.