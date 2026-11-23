Il y aurait, comme pourrait le dire Hamlet, « quelque chose de pourri au royaume GeForce » et le correctif tout juste publié semble avoir des effets pour le moins limités.
Un correctif publié en urgence qui ne fait pas le travail demandé ? Ou plutôt qui améliore les choses, sans toutefois corriger l'ensemble du problème ? C'est le constat que l'on peut avoir à propos du correctif 621.35 déployé par NVIDIA pour remédier au problème d'écriture excessive sur les SSD.
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Un correctif publié ce week-end…
Pas plus tard qu'hier, nous avions publié la réaction de NVIDIA face au souci rencontré par certains utilisateurs de cartes graphiques GeForce. Un souci non pas lié aux cartes en elles-mêmes, mais plutôt à leurs pilotes.
Qu'il s'agisse de la version 621.01 ou de la 621.24, des usagers ont rencontré de gros problèmes d'écriture excessive sur le SSD système de leur machine. Il serait question du composant NVDisplay.Container.exe qui occasionnerait de multiples tâches d'écriture sur le SSD et provoquerait une usure accélérée du produit. NVIDIA n'a toutefois pas commenté officiellement cette information.
En revanche, NVIDIA a bien réagi et on peut difficilement faire plus officiel que la publication d'un hotfix pour lequel il est précisé : « Cette mise à jour résout les points suivants : des écritures excessives vers le fichier nvlog.nvlgstg peuvent se produire en arrière-plan ». De notre côté, nous n'avons rencontré aucun problème d'écriture excessive et n'avons donc pu vérifier la chose.
Reste que quand NVIDIA publie un hotfix, nous invitons systématiquement les usagers à vérifier s'ils sont affectés par le problème en question et, le cas échéant, à appliquer le correctif. Nous le faisons pour NVIDIA, mais également pour les rustines déployées par le concurrent AMD qui a d'ailleurs été touché par un problème assez similaire quelques semaines auparavant.
… mais un correctif largement défaillant
Hélas, si dans le cas d'AMD, nous n'avons observé aucune suite – en tout cas pour le moment – après la publication du correctif, il en va autrement pour NVIDIA. Plusieurs voix se sont élevées pour critiquer le hotfix 621.35.
En effet, il semblerait que ladite rustine ne fasse qu'atténuer le phénomène et ne corrige donc pas le problème à sa source. Nos confrères du site VideoCardz relaient notamment les propos d'un utilisateur sur Reddit qui dispose d'un PC à base de carte graphique GeForce RTX 4090 et de SSD Samsung 990 PRO. Il précise que si le patch semblait d'abord fonctionner – seulement 90,8 Ko de données enregistrées sur la première heure –, la situation a dégénéré.
La machine a été laissée en « idle » (inactive) durant toute une nuit de neuf heures et, au matin, le processus d'écriture s'était largement emballé : 40,85 Go de données avaient été écrites, soit le chiffre extravagant de 4,54 Go par heure. C'est un cas extrême qui est ici rapporté, mais d'autres témoignages confirment que le souci n'est pas révolu, même si le patch semble améliorer la situation chez de nombreux usagers.
En l'état, nous attendons donc que NVIDIA publie une nouvelle mise à jour, un correctif plus efficace, et nous ne vous conseillons pas d'installer le hotfix 621.35. Nous vous suggérons plutôt de revenir sur une version plus ancienne des pilotes graphiques GeForce si vous êtes affectés par le problème : évitez les 621.24 et, dans une moindre mesure, les 621.01.
Il est aussi intéressant de signaler l'affirmation de NVIDIA selon laquelle les GeForce RTX 50 ne sont pas affectées par le problème. Des témoignages contredisent cette thèse, même si les cas les plus nombreux semblent survenir sur les générations précédentes de cartes graphiques.