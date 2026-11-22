Sans trop faire de publicité au bug qui a frappé les dernières versions de ses pilotes graphiques, NVIDIA a publié un correctif pour remédier au problème. À n'installer que si vous êtes affectés, bien sûr.
Un fichier des pilotes pour cartes graphiques GeForce avait été accusé de provoquer une utilisation excessive du SSD sur lequel il était installé. NVIDIA n'a pas spécialement commenté la situation, mais s'est fendu d'un correctif de manière à peu près aussi rapide (et discrète) que son concurrent AMD touché par le même problème quelques jours plus tôt.
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Jusqu'à 30 Go inscrits par heure
Jeudi dernier, nous évoquions un problème mis en lumière par nos confrères de Wccftech à propos des cartes graphiques NVIDIA. Plus précisément, le problème concerne les pilotes graphiques et un fichier en particulier.
Isolé par nos confrères, c'est donc NVDisplay.Container.exe qui est incriminé et qui semble faire des siennes, en réalité, depuis plusieurs années sur différentes machines. Dès janvier 2025, des propriétaires de PC Dell indiquaient que cet élément essentiel des pilotes NVIDIA écrivait en boucle dans un fichier de log, mais la quantité de données inscrites a considérablement augmenté avec la publication des pilotes 621.01 et 621.24.
Avec ces deux dernières versions des pilotes GeForce, on parle de 5 à 30 Go de données inscrites par heure avec, toutefois, un bémol : comme l'expliquait Wccftech, il s'agissait de mesures réalisées via le compteur de Windows qui ne correspondent pas forcément aux données réellement inscrites sur les puces de mémoire NAND du SSD. Reste que le problème est gênant.
En ce sens, il rappelle d'ailleurs un problème rencontré quelques jours plus tôt par AMD avec ses pilotes Adrenalin. AMD avait d'ailleurs rapidement reconnu le problème et publié, dans la foulée, la version 26.11.1 de ses pilotes Adrenalin pour les cartes graphiques Radeon.
Un correctif rapidement déployé
NVIDIA n'a finalement pas trop tardé pour reconnaître à son tour le problème, même s'il n'a pas été question de le quantifier de quelque manière que ce soit. Un correctif est d'ores et déjà disponible.
Il s'agit logiquement de ce que l'on appelle un hotfix, c'est-à-dire un correctif ciblant un problème très précis. C'est, à première vue, la seule différence qui existe entre les pilotes graphiques 621.24 et ce hotfix estampillé 621.35. Sur la plateforme X, NVIDIA a publié l'information le lendemain de la révélation par nos confrères de Wccftech.
Dans ce genre de cas, nous ne conseillons pas forcément de mettre à jour les pilotes graphiques. En effet, sur de très nombreuses configurations, aucun problème d'écriture excessive n'a été observé. C'est notamment le cas sur plusieurs de nos PC, à Clubic. En revanche, dès lors que le problème a été identifié, il est impératif d'appliquer le correctif proposé par NVIDIA.
Plusieurs utilisateurs ont d'ailleurs souligné le fait que NVIDIA – pas plus qu'AMD avant lui – n'a évoqué la question de compensations financières si les SSD ont été abusivement sollicités de manière massive.