Jeudi dernier, nous évoquions un problème mis en lumière par nos confrères de Wccftech à propos des cartes graphiques NVIDIA. Plus précisément, le problème concerne les pilotes graphiques et un fichier en particulier.

Isolé par nos confrères, c'est donc NVDisplay.Container.exe qui est incriminé et qui semble faire des siennes, en réalité, depuis plusieurs années sur différentes machines. Dès janvier 2025, des propriétaires de PC Dell indiquaient que cet élément essentiel des pilotes NVIDIA écrivait en boucle dans un fichier de log, mais la quantité de données inscrites a considérablement augmenté avec la publication des pilotes 621.01 et 621.24.

Avec ces deux dernières versions des pilotes GeForce, on parle de 5 à 30 Go de données inscrites par heure avec, toutefois, un bémol : comme l'expliquait Wccftech, il s'agissait de mesures réalisées via le compteur de Windows qui ne correspondent pas forcément aux données réellement inscrites sur les puces de mémoire NAND du SSD. Reste que le problème est gênant.

En ce sens, il rappelle d'ailleurs un problème rencontré quelques jours plus tôt par AMD avec ses pilotes Adrenalin. AMD avait d'ailleurs rapidement reconnu le problème et publié, dans la foulée, la version 26.11.1 de ses pilotes Adrenalin pour les cartes graphiques Radeon.