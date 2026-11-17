Aucun nouveau GPU à se mettre sous la dent depuis des mois, alors nous en profitons pour tester des modèles qui sortent un peu des sentiers battus. Après la PNY GeForce RTX 5080 Slim, nous faisons aujourd’hui le grand écart en testant la plus imposante des RTX 5080, l’ASUS GeForce RTX 5080 Noctua Edition. Un monstre de près de 40 cm de long pour 2,7 kg !
- Finitions impeccables
- Performances de très haut niveau
- Ventilation très, très discrète
- Chauffe faible des composants
- L'impact de DLSS 4/4.5
- L'écosystème NVIDIA en général
- Tarif public conseillé élevé
- Carte aux dimensions gigantesques
- Carte très proche des 2,7 kg
- Consommation à la hausse
Vous le savez, le test d’une carte graphique prévue pour décliner la génération Blackwell ne revient pas sur les améliorations liées à l’architecture de NVIDIA. Si vous souhaitez en savoir plus sur les nouveautés matérielles et logicielles, nous vous invitons à (re)lire le test de la GeForce RTX 5090 Founders Edition par Colin.
Une carte qui ne rentrera pas dans tous les PC
Voilà bientôt deux ans que la GeForce RTX 5080 a été lancée par NVIDIA avec son modèle Founders Edition, mais aussi – bien sûr – avec de nombreux modèles issus de ses partenaires. ASUS était logiquement l’un d’entre eux et a décliné la RTX 5080 en plusieurs variantes sorties plus ou moins rapidement. Astral, TUF Gaming ou PRIME ont constitué le gros de l’offre du constructeur avant d’être rejointes par le modèle ProArt et des variantes plus spécifiques (White, Hatsune Miku…).
À droite, notez la découpe du carénage à l’image du logo Noctua. © Nerces pour Clubic
Enfin, la dernière GeForce RTX 5080 imaginée par ASUS l’a été en collaboration avec la marque autrichienne Noctua. Celle-ci cherche à se diversifier en multipliant les partenariats comme celui avec Antec sur un boîtier Flux testé dans nos colonnes. La carte graphique issue de cette collaboration est donc l’ASUS GeForce RTX 5080 Noctua Edition et tout son intérêt repose, vous vous en doutez, sur l’intégration d’un système de refroidissement hors normes.
Après tout, Noctua s’est fait connaître grâce à ses ventilateurs et, plus généralement, ses solutions de refroidissement. Cela passe ici par une large chambre à vapeur qui recouvre aussi bien le GPU, que la VRAM et même les VRM. Que tout le monde en profite ! Noctua souligne l’utilisation d’un pad thermique à changement de phase pour assurer le contact entre le dissipateur contenant la chambre à vapeur et les composants.
Le dissipateur dispose aussi de pas moins de 11 caloducs, lesquels font tous 6 mm de diamètre. Quatre d’entre eux sont dirigés vers l’avant de la carte alors que les sept autres sont orientés vers l’arrière. Un dissipateur en aluminium monobloc contient donc le tout et il est surmonté, Noctua oblige, de trois ventilateurs NF-A12x25 G2 PWM. Oui, d’imposants ventilateurs de 12 cm de diamètre pour 25 mm d’épaisseur, dotés de 9 pales chacun.
Notez, à droite, la présence d’un curseur mode « silence » ou mode « performances ». Nous avons utilisé le second mode. © Nerces pour Clubic
Vous l’aurez remarqué, nous insistons énormément sur le système de refroidissement de la carte ASUS car, il faut le reconnaître, c’est à peu près tout ce qui fait sa spécificité. Notez, cela a une incidence plus que notable sur le gabarit du produit. Dès que l’on a le carton en main, on sent qu’ASUS et Noctua ne sont pas là pour rigoler et à l’ouverture, on est impressionné par les dimensions de la bête, c’est encore plus énorme que la GeForce RTX 4090 FE.
Nous nous retrouvons donc en face d’une carte graphique de 385 mm de long, c’est tout simplement la carte la plus longue jamais passée à Clubic. Elle mesure aussi 151 mm de large, ce qui fait qu’elle dépasse largement (environ 4,5 cm) de l’équerre de fixation. Son épaisseur étant de 80 mm, elle occupera quatre emplacements PCI Express. Enfin, son poids est de 2695 grammes ! Il faudra donc la soutenir dans le boîtier pour ne pas risquer une chute, voire la détérioration du port PCIe.
Logiquement, ASUS livre un accessoire de type « support » avec la carte graphique : utilisez-en un autre si vous le souhaitez, mais pas de blague, il en faut un. ASUS livre également un adaptateur 16 broches / 3x 8 broches, car sa carte est – comme toutes les RTX série 50 ou presque – dotée du fameux connecteur 16 broches de NVIDIA. Voilà, il est temps de passer au test à proprement parler.
Protocole de test
On ne change pas une équipe qui gagne et notre protocole de test ne bouge pas le moins du monde depuis le test de la première carte Blackwell, la GeForce RTX 5090 Founders Edition. Nous retrouvons notre configuration à base de processeur Intel 12e génération et de DDR5 G.Skill. Bien sûr, le Resizable BAR est activé dans le BIOS.
L’erreur de configuration/captures s’est reproduite sur CPU-Z. ©Nerces pour Clubic
Configuration de test
- Carte mère : ASUS ROG Strix Z790-E Gaming Wi-Fi II (BIOS 2107)
- Processeur : Intel Core i9-12900K
- Mémoire : G.Skill Ripjaws S5 DDR5-6000 CL28 (2x 16 Go)
- SSD « système » : Kingston KC3000 2 To
- Refroidissement : ASUS ROG Ryujin III 360 ARGB
- Alimentation : be quiet ! Power Zone 2 (1 200 watts)
Autant que possible, nous éliminons les programmes en mémoire vive, et nous nous assurons que les configurations sont proches, matériellement donc, mais aussi d’un point de vue du logiciel.
- Windows 11 Professionnel 64-bit 25H2 v26200.9974
- Pilotes chipset Intel v10.1.20266.8668
- Pilotes graphiques AMD v26.9.2
- Pilotes graphiques NVIDIA v591.74
Aucune difficulté pour brancher l’unique connecteur 16 broches. © Nerces pour Clubic
Qu’en est-il des performances ?
En s’associant à Noctua, ASUS visait un double objectif : un système de refroidissement performant pour limiter la chauffe tout en restant discret et un moyen de pousser un peu les performances du GPU de NVIDIA. Pari tenu ?
3DMark
Même protocole, même ordre des tests et c’est donc avec l’inévitable 3DMark que nous démarrons les mesures de performances. Time Spy Extreme représente la scène de référence, Port Royal est là pour la prise en charge ray tracing alors que SpeedWay constitue la séquence la plus lourde.
Trois scènes aux orientations différentes donc, mais des conclusions qui ne changent pas le moins du monde. Sans grande surprise, l’ASUS GeForce RTX 5080 Noctua Edition est proche des autres RTX 5080, mais notons qu’elle l’emporte systématiquement avec des écarts parfois notables.
Blender benchmark
Nos conclusions sont globalement les mêmes sur Blender benchmark. Il n’est évidemment pas question d’approcher les performances de la RTX 5090, mais le modèle issu de la collaboration entre ASUS et Noctua se paie à chaque fois les autres RTX 5080 passées chez Clubic.
V-Ray benchmark
V-Ray est un outil de mesure spécifiquement conçu pour le ray tracing et à son tour il confirme tout le bien que l’on pense de cette collaboration ASUS/Noctua. Leur RTX 5080 est simplement la meilleure testée à ce jour.
Procyon image generation benchmark
Pour ne pas alourdir le dossier, nous limitons Procyon à son outil de génération d’images. Exprimées en secondes (le score le plus faible est le meilleur), les valeurs ne montrent pas de très grandes différences entre les modèles de RTX 5080, mais c’est une fois encore l’ASUS GeForce RTX 5080 Noctua Edition qui l’emporte.
Performances ludiques
Comme ce fut précédemment le cas sur les modèles de cartes graphiques les plus performants, nous mettons de côté les résultats ludiques en Full HD (1 080p) pour nous focaliser sur les seules mesures en UHD (2 160p) et en QHD (1 440p). Nos tests sont toujours réalisés de la même manière en plein écran, mais synchronisation verticale et G-Sync désactivés. Voici le détail des réglages pour chacun des titres retenus.
- Cyberpunk 2077 : preset RT Overdrive, path tracing ON, ray reconstruction ON, DLSS qualité avec le nouveau modèle Transformer, frame generation MAX (OFF sur la RTX 3090, 2X sur la RTX 4090 et 4X sur la RTX 5090).
- Avatar: Frontiers of Pandora : preset ultra, FSR équilibré, FSR frame generation ON (fixe)
- Black Myth: Wukong : preset cinématique, DLSS équilibré (60 %), frame generation ON
- Forza Motorsport : preset ultra, DLSS équilibré
- Red Dead Redemption 2 : preset ultra, DLSS OFF
- Total War Warhammer III : preset ultra
Nous n’allons pas jouer les surpris, l’ASUS GeForce RTX 5080 Noctua Edition remporte de la tête et des épaules toutes les oppositions ludiques face aux autres modèles de RTX 5080, et ce, qu’il s’agisse des deux versions PNY ou de la Founders Edition. Les écarts restent faibles, mais la persistance de la domination de la carte ASUS/Noctua est bien réelle.
Il ne sera d’ailleurs pas utile d’aller beaucoup plus loin dans les réflexions en passant au QHD (1 440p), les conclusions, comme les écarts entre les cartes, étant sensiblement identiques. L’ASUS GeForce RTX 5080 Noctua Edition confirme qu’elle est la meilleure joueuse du moment… Exceptions faites des cartes RTX 5090 bien sûr.
De l’efficacité /watt et /euro
Avant de lancer Blackwell, NVIDIA avait promis des optimisations en matière d’efficacité énergétique grâce, notamment, à une gestion plus fine de la consommation. Le test de la RTX 5090 Founders Edition n’avait toutefois pas permis de mettre en évidence de très nets apports. Sans activation de DLSS 4 en tout cas.
Consommation électrique
L’intégration de la solution de refroidissement Noctua ne vient pas modifier les recommandations matérielles : comme sur tous les précédents modèles et comme sur la Founders Edition de NVIDIA, cette RTX 5080 impose l’utilisation d’une alimentation d’au moins 850 W pour être tranquille.
Un petit coup d’optimisation est peut-être passé par là car, au repos, l’ASUS GeForce RTX 5080 Noctua Edition est celle qui consomme le moins de notre sélection. En charge, en revanche, elle se place un cran au-dessus des autres RTX 5080 : avec un système de refroidissement, le GPU peut sans doute davantage prendre ses aises, ce qui expliquerait aussi les performances un peu supérieures.
Efficacité et « rentabilité »
Afin de tenir davantage compte des spécificités de tel ou tel GPU, nous avons décidé d’utiliser deux scénarios pour évaluer l’efficacité énergétique sur un test utilisant le ray tracing, mais aussi sur un jeu compatible DLSS et multi-frame generation.
Nous le disions lors du test de la RTX 5080 Founders Edition, cela reste valable aujourd’hui : « malgré un bond générationnel limité sur les performances brutes, la RTX 5080 propose la meilleure efficacité énergétique de notre sélection ». Un avantage qui ne change cependant pas vraiment d’un modèle de RTX 5080 à l’autre avec, simplement, un tout petit mieux pour l’ASUS GeForce RTX 5080 Noctua Edition, mais alors, tout petit.
Hélas, ASUS et Noctua ont commercialisé leur carte à un prix public conseillé sensiblement supérieur à celui des autres RTX 5080 : 1 599 euros quand NVIDIA lançait sa Founders Edition à 1 179 euros. Forcément, l’indicateur de performances par euro s’en ressent. Cela dit, vous le savez aussi bien que nous, ces prix publics conseillés ne veulent plus rien dire : la carte ASUS/Noctua se négocie plutôt autour des 2 400 euros aujourd’hui. Oui, ça fait très mal pour une « simple » RTX 5080.
N’oublions pas que l’ASUS GeForce RTX 5080 Noctua Edition autant que les autres modèles Blackwell mise beaucoup sur la multi-frame generation. Penchons-nous donc sur l’impact que cette technologie peut avoir sur nos deux indicateurs.
En performances/watt, nous sommes un peu surpris de constater un recul de la carte ASUS/Noctua, elle domine encore les modèles PNY, mais s’incline (de très peu) face à la Founders Edition. Plus gênant, l’impact du prix public conseillé est encore plus notable sur cet indicateur : preuve que cette ASUS GeForce RTX 5080 Noctua Edition est un modèle singulier qui implique un surcoût notable.
Données (fréquence, températures, rotation des ventilateurs) relevées par GPU-Z : à gauche au repos et, à droite, en charge. © Nerces pour Clubic
Avant de conclure, il nous faut revenir sur le pourquoi de ce surcoût. Nous l’avons largement présenté, le système de refroidissement adopté par ASUS et Noctua est à nulle autre pareil. Il a logiquement un impact sur le prix de la carte, mais aussi – et c’est heureux ! – sur l’échauffement des composants autant que sur les nuisances sonores.
Là, c’est bien simple, elle écrase la concurrence : même au plus fort des sollicitations, nous n’avons jamais atteint les 58°C pour le GPU ou les 65°C pour le hotspot, c’est entre 10°C et 15°C de mieux que les autres cartes. Tout cela, en gardant des ventilateurs en général à moins de 1 000 tr/mn, donc particulièrement discrets (moins de 33 dB). Rien à redire ici, la carte est une merveille.
ASUS GeForce RTX 5080 Noctua Edition : l’avis de Clubic
Sur le principe et les résultats, il n’y a strictement rien à redire à propos de cette carte issue de la collaboration entre ASUS et Noctua. Le système de refroidissement mis en place peut sembler « too much » pour nombre d’utilisateurs, mais il garantit effectivement une dissipation thermique remarquable tout en limitant considérablement les nuisances sonores.
Il s’agit sans aucun doute possible de la plus discrète des GeForce RTX 5080 et elle se trouve être d’ailleurs bien plus discrète que toutes les variantes de RTX série 50 passées entre nos mains. Seuls des modèles équipés de watercooling pourraient faire mieux. Cette efficacité permet au GPU NVIDIA de s’exprimer pleinement et même si les écarts sont faibles, c’est aussi la plus performante des RTX 5080 testées à Clubic.
Hélas, chaque médaille ayant son revers, il faut faire avec une carte graphique absolument monstrueuse qui ne rentra clairement pas dans tous les boîtiers. Attention aussi à bien la fixer car avec pas loin de 3 kg sur la balance, elle va peser sur le port PCI Express. Enfin, et là, nous ne surprendrons personne, son tarif est lui aussi démesuré. Lancée à plus ou moins 1 600 euros, elle est aujourd’hui plutôt autour des 2 400/2 500 euros. On vit vraiment une époque formidable.
- Finitions impeccables
- Performances de très haut niveau
- Ventilation très, très discrète
- Chauffe faible des composants
- L'impact de DLSS 4/4.5
- L'écosystème NVIDIA en général
- Tarif public conseillé élevé
- Carte aux dimensions gigantesques
- Carte très proche des 2,7 kg
- Consommation à la hausse
Fiche technique PNY GeForce RTX 5080 Slim OC 16GB
PNY GeForce RTX 5080 Slim OC 16GB
Test ASUS GeForce RTX 5080 Noctua Edition : la carte graphique du silence absolu, mais à quel prix !
|Note
|8
|9
Des alternatives à la carte graphique ASUS GeForce RTX 5080 Noctua Edition :
- Les performances en DLSS4 multi-frame generation
- La qualité d'image du modèle Transformer
- L'efficacité énergétique et performance/prix
- Refroidissement efficace et silencieux
- Les performances en rastérisation qui évoluent peu
- Difficile à trouver au tarif officiel
- Mauvaise position de la prise 16 broches
- Carte bien plus grande que la FE
- La magie du multi-frame generation
- Au niveau de la RTX 4080 FE
- Écosystème NVIDIA très complet
- Refroidissement efficace et discret
- Quid du prix réel et de la disponibilité ?
- Une carte bien encombrante
- Le DLSS 4 encore trop rare