Sur le principe et les résultats, il n’y a strictement rien à redire à propos de cette carte issue de la collaboration entre ASUS et Noctua. Le système de refroidissement mis en place peut sembler « too much » pour nombre d’utilisateurs, mais il garantit effectivement une dissipation thermique remarquable tout en limitant considérablement les nuisances sonores.

Il s’agit sans aucun doute possible de la plus discrète des GeForce RTX 5080 et elle se trouve être d’ailleurs bien plus discrète que toutes les variantes de RTX série 50 passées entre nos mains. Seuls des modèles équipés de watercooling pourraient faire mieux. Cette efficacité permet au GPU NVIDIA de s’exprimer pleinement et même si les écarts sont faibles, c’est aussi la plus performante des RTX 5080 testées à Clubic.

Hélas, chaque médaille ayant son revers, il faut faire avec une carte graphique absolument monstrueuse qui ne rentra clairement pas dans tous les boîtiers. Attention aussi à bien la fixer car avec pas loin de 3 kg sur la balance, elle va peser sur le port PCI Express. Enfin, et là, nous ne surprendrons personne, son tarif est lui aussi démesuré. Lancée à plus ou moins 1 600 euros, elle est aujourd’hui plutôt autour des 2 400/2 500 euros. On vit vraiment une époque formidable.