Petite surprise avant même l’été : la Radeon RX 9070 GRE quitte la Chine où elle était jusqu’à présent cantonnée pour une sortie mondiale. Prévue pour se caler entre les RX 9060 XT et RX 9070, elle est conçue pour faire basculer le cœur d’encore un peu plus de joueurs vers AMD.
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- Comble un vide entre 9060 XT et 9070
- Un bon ratio performances/prix
- Progrès très nets en ray tracing
- FSR 4 se développe rapidement
- Ventilation très discrète
- Même MSRP que la RX 9070 ?!
- Format triple ventilateur encombrant
- Consommation un peu élevée
- FSR toujours handicapé face à DLSS
Vous le savez, le test d’une carte graphique prévue pour décliner la génération RDNA 4 ne revient pas sur les améliorations liées à l’architecture d’AMD. Si vous souhaitez en savoir plus sur les nouveautés matérielles et logicielles, nous vous invitons à (re)lire le test des Radeon RX 9070 et RX 9070 XT par votre dévoué.
Radeon RX GRE : des Chinoises qui arrivent parfois en France
C’est maintenant une habitude chez AMD, des cartes spécifiques au marché chinois sortent sous la dénomination « GRE ». En revanche, ce qui est beaucoup moins clair, c’est ce qui détermine pourquoi certains modèles ont ensuite la chance d’un lancement mondial. Ce fut par exemple le cas pour la RX 7900 GRE, mais pas de la RX 7650 GRE. AMD ne s’est jamais expliqué sur ces incongruités, mais pour la RX 9070 GRE, plus de question à se poser : elle est là et bien là.
La carte XFX comparée à la « référence » qu'AMD ne distribue pas. ©Nerces pour Clubic
En théorie, la carte se place comme la passerelle parfaite entre les RX 9060 et les RX 9070. Pourtant, sur le papier, elle semble davantage tenir de la seconde série que de la première : elle emprunte effectivement le GPU Navi 48 des RX 9070 XT et RX 9070, mais s’en distingue avec une version un peu plus « castrée ». De 64 unités de calcul sur la RX 9070 XT, on passe à 56 sur la RX 9070 pour atterrir à 48 sur la RX 9070 GRE.
Logiquement, toutes les autres caractéristiques baissent dans les mêmes proportions. Le nombre de processeurs de flux baisse de 4 096 (RX 9070 XT) à 3 072, les accélérateurs IA chutent de 128 à 96, les accélérateurs ray tracing de 64 à 48, les unités de texturing de 256 à 192 et les unités ROP de 128 à 96. De plus, le cache embarqué est lui aussi en baisse de 64 à 48 Mo, mais peut-être plus important, le bus mémoire chute à 192 bits (contre 256 pour la RX 9070 XT).
Notez l'unique prise pour les trois ventilateurs. ©Nerces pour Clubic
Une réduction généralisée de la voilure qui ne surprend pas et s’inscrit dans la volonté d’économies d’AMD. En étant moins exigeant sur les spécifications nécessaires à la validation de ses puces (il est plus facile d’avoir des Navi 48 avec 48 unités de calcul certifiées que 64), AMD vise moins de déchets dans la production de ses puces. Il en va de même pour la mémoire vidéo (VRAM) : la RX 9070 GRE n’est accompagnée « que » de 12 Go. Nouvelle source d’économies.
Pour le reste, pas grand-chose à signaler de particulier sur le modèle spécifique de Radeon RX 9070 GRE que nous avons reçu. Une chose tout de même frappe d’emblée : alors qu’AMD présente un modèle de référence à deux ventilateurs et que Sapphire a repris ce design pour sa Pulse, les autres constructeurs ont adopté un design à trois ventilateurs avec, donc, des cartes sensiblement plus longues. Dommage, ça aurait été l’occasion de faire des 9070 « compactes ».
Notre XFX mesure donc un tout petit peu moins de 30 centimètres pour une hauteur de 13 cm et une épaisseur de 6 cm. Sans surprise, elle va donc occuper plus de deux emplacements PCI Express dans le PC. Dommage pour un modèle intermédiaire. Notez que la triple ventilation accompagne un dissipateur plutôt costaud et que la carte se retrouve à 1 380 grammes sur la balance. Sans surprise, la connectique reprend les classiques du moment : 1x HDMI 2.1b et 3x DP 2.1b avec, cependant, ces bons vieux connecteurs d’alimentation 8 broches.
Protocole de test
Puisque nous restons sur une carte graphique RDNA 4, notre protocole n’évolue pas réellement depuis les tests des autres Radeon RX 9000. Nous retrouvons notre configuration à base de processeur Intel 12ᵉ génération et de DDR5 G.Skill. Bien sûr, le Resizable BAR est activé dans le bios.
L’erreur de configuration/captures s’est reproduite sur CPU-Z. ©Nerces pour Clubic
Configuration de test
- Carte mère : Asus Rog Strix Z790-E Gaming Wi-Fi II (bios en version 2107)
- Processeur : Intel Core i9-12900K
- Mémoire : G.Skill Ripjaws S5 DDR5-6000 CL28 (2x 16 Go)
- SSD « système » : Kingston KC3000 2 To
- Refroidissement : Asus Rog Ryujin III 360 ARGB
- Alimentation : Be quiet! Power Zone 2 (1 200 watts)
Ultimes informations techniques avec GPU-Z. ©Nerces pour Clubic
Autant que possible, nous éliminons les programmes en mémoire vive, et nous nous assurons que les configurations sont proches, matériellement donc, mais aussi d’un point de vue du logiciel.
- Windows 11 Professionnel 64-bit 25H2 v26200.8457
- Pilotes chipset Intel v10.1.20266.8668
- Pilotes graphiques AMD v26.10.07.07-C
- Pilotes graphiques NVIDIA v596.49
Deux connecteurs d’alimentation 8 broches : rien à signaler ! ©Nerces pour Clubic
Qu’en est-il des performances ?
Nous l’avons dit, sur le papier, la Radeon RX 9070 GRE doit venir s’intercaler entre la RX 9060 XT et la RX 9070. De quoi proposer une alternative de plus en RDNA 4 face aux concurrentes de chez NVIDIA. Voyons cela.
3DMark
Nous démarrons comme toujours nos tests avec l’inévitable 3DMark sur lequel nous faisons toujours tourner trois scènes « de référence » : TimeSpy Extreme est en quelque sorte le standard, Port Royal est là pour la prise en charge du ray tracing alors que SpeedWay constitue la séquence la plus lourde.
Trois scènes aux orientations différentes donc, mais dont les conclusions sont finalement assez similaires et la Radeon RX 9070 GRE semble conforme à ce que l’on en attend : en effet, elle vient bien s’intercaler entre les Radeon RX 9060 XT et Radeon RX 9070 et, ce faisant, elle vient taquiner la GeForce RTX 5070 Founders Edition.
Blender benchmark
Sur Blender benchmark, ce n’est pas une surprise, la Radeon RX 9070 GRE est bien plus en difficulté. Pas une surprise, car c’est le lot commun à toutes les Radeon qui souffrent de la concurrence des GeForce. Là, notre carte XFX ne soutient même pas la comparaison avec la RTX 5060 Ti.
Performances ludiques
Comme ce fut précédemment le cas sur les modèles de cartes graphiques les plus performants, nous mettons de côté les résultats ludiques en 4K (2 160p) afin de nous focaliser sur des définitions plus « exploitables » sur ce genre de cartes : Full HD (1 080p) et en Quad HD (1 440p). Nos tests sont toujours réalisés de la même manière en plein écran, mais synchronisation verticale et G-Sync désactivés. Voici le détail des réglages pour chacun des titres retenus.
- Cyberpunk 2077 : preset RT Overdrive, path tracing ON, ray reconstruction ON, DLSS/FSR qualité avec le nouveau modèle Transformer, frame generation MAX ;
- Avatar: Frontiers of Pandora : preset ultra, FSR équilibré, FSR frame generation ON (fixe) ;
- Black Myth: Wukong : preset cinématique, DLSS/FSR équilibré (60 %), frame generation ON ;
- Forza Motorsport : preset ultra, DLSS/FSR équilibré ;
- Red Dead Redemption 2 : preset ultra, DLSS/FSR OFF ;
- Total War Warhammer III : preset ultra.
Nous débutons en Full HD avec des résultats parfaitement conformes à nos attentes. La Radeon RX 9070 GRE se place effectivement à la perfection entre les Radeon RX 9060 XT et Radeon RX 9070. Elle vient donc bel et bien combler un vide dans la hiérarchie AMD.
Les conclusions varient logiquement un peu d’un jeu à l’autre, mais dans l’ensemble, on voit que la carte signée XFX se comporte bien et permet d’activer tous les détails graphiques sans que la vitesse d’animation ait trop à en souffrir. Tous les jeux sont ici parfaitement jouables à l’exception peut-être de Black Myth: Wukong qui, ne l’oublions pas, est un titre nettement optimisé NVIDIA.
Il ne sera pas nécessaire d’épiloguer sur les résultats obtenus dès lors que les jeux sont configurés en QHD (1 440p). Les conclusions tirées précédemment se retrouvent dans presque tous les cas de figure avec, logiquement, une baisse sensible des performances. Black Myth: Wukong n’est plus jouable du tout à 43 images/s (ips) de moyenne et même Cyberpunk 2077 est un peu juste (64 ips). Sur les autres titres, c’est bien plus agréable et, plus important, la hiérarchie est parfaitement respectée.
En jeu, la Radeon RX 9070 GRE ne démérite donc pas avec des performances un cran en dessous de la RX 9070, mais aussi sensiblement supérieures à celles de la RX 9060 XT. En moyenne, elle est ainsi légèrement au-dessus de la RTX 5060 Ti, même si les choses varient pas mal en fonction des jeux. Notons, pour finir, qu’au-delà de la puissance GPU, jouer en 4K est parfois difficile à cause des 12 Go de VRAM : c’est le cas du Forza Motorsport qui « déborde » et nous le fait savoir.
De l’efficacité /watt et /euro
Qu’il s’agisse d’AMD, d'Intel ou de NVIDIA, tous se réclament d’une certaine efficacité énergétique. Malgré cela, les consommations augmentent encore et toujours avec les générations, mais la RX 9070 GRE devrait tout de même être plus raisonnable que la RX 9070.
Consommation électrique
Sur le papier, rien d’extraordinaire à attendre de cette carte XFX côté consommation électrique. Sur la boîte, le constructeur recommande une alimentation de 650 watts pour ne pas rencontrer de problème.
Au repos, nous sommes un minuscule cran en dessous de la Radeon RX 9070 signée Sapphire, mais un tel écart n’est guère significatif. En revanche, en charge, on sent une baisse sensible entre la RX 9070 et la RX 9070 GRE.
Cependant, à 255 watts mesurés sur 3DMark, la nouvelle venue est encore nettement plus énergivore que la RX 9060 XT. Dommage. Notez au passage que sa consommation est finalement presque identique à celle de la GeForce RTX 5070 FE, laquelle est globalement un net cran au-dessus niveau performances.
Efficacité et « rentabilité »
Afin de tenir davantage compte des spécificités de tel ou tel GPU, nous avons décidé d’utiliser deux scénarios pour évaluer l’efficacité énergétique sur un test utilisant le ray tracing, mais aussi sur un jeu compatible DLSS/FSR et multi-frame generation.
Au moment de tester la Sapphire RX 9070, il était question de 549 $ / 629 €. Aujourd'hui, le MSRP de la XFX RX 9070 GRE est à 549 $ / 569 €. Un décalage euros/dollars pour le moins étonnant : comment AMD peut mettre les cartes au même MSRP en dollars ?! Cela dit, même en euros, cela ne compense pas l'écart sur 3DMark : l'indice performances/prix est en faveur de la Radeon RX 9070… Et il ne faut pas oublier que la réalité des prix en boutique n’a souvent rien à voir avec les MSRP annoncés.
En revanche, le positionnement tarifaire de la RX 9070 GRE par rapport à ses concurrentes NVIDIA (GeForce RTX 5060 Ti et, plus encore, RTX 5070) est plutôt bon.
En performances par watt, la Radeon RX 9070 GRE semble devoir tirer encore un peu plus son épingle du jeu en damant cette fois le pion à sa grande sœur. Notre indicateur performances/watt ne donne pas un gros écart entre les deux, mais il est en faveur de la carte XFX. Une carte qui déborde également la GeForce RTX 5060 Ti et se rapproche de la RX 9060 XT.
En passant sur le test Cyberpunk 2077 et afin de profiter des progrès de la multi-frame generation, les cartes AMD sont logiquement en grande détresse. Il n’est cette fois plus question de concurrencer même la petite GeForce RTX 5060 Ti. En revanche, une fois encore, la RX 9070 GRE tient son rang vis-à-vis des autres modèles RDNA 4. Le bilan est donc globalement positif… À condition que les prix boutiques restent raisonnables.
XFX Radeon RX 9070 GRE, l’avis de Clubic
Plusieurs mois après son lancement en Chine, la Radeon RX 9070 GRE arrive dans le reste du monde, et plus particulièrement en France, comme pour dynamiser un marché de la carte graphique apathique en ce premier semestre 2026. Aucune réelle nouveauté à signaler côté GPU et des tarifs qui ne baissent plus comme ils pouvaient le faire lorsqu’une génération était pas mal rentabilisée.
Dans ce contexte délicat pour les joueurs, l’arrivée d'une offre intermédiaire est toujours bonne à prendre. Sans qu'il soit question de parler de révolution, la Radeon RX 9070 GRE en général et notre modèle XFX en particulier ont une carte à jouer… sans mauvais jeu de mot ! Son placement entre la RX 9060 XT et la RX 9070 devrait lui permettre de s'attirer la faveur des joueurs qui ne cherchent pas forcément à activer tous les détails graphiques en QHD (1 440p).
Dans la majorité des cas, il sera possible de jouer en « élevé » ou « très élevé » avec des options graphiques exigeantes comme le ray tracing, mais sur certains jeux particulièrement lourds, il faudra peut-être accepter de jouer en Full HD pour garder de riches détails. Reste, nous le disions précédemment, à vérifier les prix en magasins !
- Comble un vide entre 9060 XT et 9070
- Un bon ratio performances/prix
- Progrès très nets en ray tracing
- FSR 4 se développe rapidement
- Ventilation très discrète
- Même MSRP que la RX 9070 ?!
- Format triple ventilateur encombrant
- Consommation un peu élevée
- FSR toujours handicapé face à DLSS
Fiche technique XFX AMD Radeon RX 9070 GRE
Résumé
|Mémoire vidéo
|12Go
|Type de mémoire
|GDDR6
|Technologie(s) d'affichage compatible(s)
|FreeSync
|Sorties vidéo
|DisplayPort 2.1b (x3), HDMI 2.1
Performances
|Fréquence de base
|2,220MHz
|Fréquence Boost
|2,790MHz
|Processeurs de flux
|48
|Mémoire vidéo
|12Go
|Interface mémoire
|192 bits
|Type de mémoire
|GDDR6
|Consommation
|220W
|AI Ready
|Oui
Affichage
|Technologie(s) d'affichage compatible(s)
|FreeSync
|VR Ready
|Oui
Connectivité
|Sorties vidéo
|DisplayPort 2.1b (x3), HDMI 2.1
|Connecteur(s) d'alimentation
|PCI Express 16 Broches
|Bus
|PCI Express 5.0 16x
Caractéristiques physiques
|Longueur
|295mm
|Largeur
|130mm
|Epaisseur
|60mm
|LED
|Non
|Type de refroidissement
|Actif (fansink)
Des alternatives à la carte XFX Radeon RX 9070 GRE :
- Performances intéressantes
- Progrès très nets en ray tracing
- Nuisances sonores très faibles
- Consommation modeste
- Excellent ratio perfs/prix
- Carte très encombrante
- FSR 4 encore rare...
- ... et pas au niveau de DLSS 4
- Multi-frame generation bluffante
- DLSS4 toujours plus qualitatif
- NVIDIA override de + en + efficace
- Refroidissement efficace et discret
- Bonnes performances par watt
- Perfs rastérisation un peu décevantes
- 32,9 cm de long, 3,125 slots occupés !
- Prix de Blackwell encore trop élevés