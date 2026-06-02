Plusieurs mois après son lancement en Chine, la Radeon RX 9070 GRE arrive dans le reste du monde, et plus particulièrement en France, comme pour dynamiser un marché de la carte graphique apathique en ce premier semestre 2026. Aucune réelle nouveauté à signaler côté GPU et des tarifs qui ne baissent plus comme ils pouvaient le faire lorsqu’une génération était pas mal rentabilisée.

Dans ce contexte délicat pour les joueurs, l’arrivée d'une offre intermédiaire est toujours bonne à prendre. Sans qu'il soit question de parler de révolution, la Radeon RX 9070 GRE en général et notre modèle XFX en particulier ont une carte à jouer… sans mauvais jeu de mot ! Son placement entre la RX 9060 XT et la RX 9070 devrait lui permettre de s'attirer la faveur des joueurs qui ne cherchent pas forcément à activer tous les détails graphiques en QHD (1 440p).

Dans la majorité des cas, il sera possible de jouer en « élevé » ou « très élevé » avec des options graphiques exigeantes comme le ray tracing, mais sur certains jeux particulièrement lourds, il faudra peut-être accepter de jouer en Full HD pour garder de riches détails. Reste, nous le disions précédemment, à vérifier les prix en magasins !