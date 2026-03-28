Deux modèles avec un unique objectif à la clé : réduire l’espace occupé au sein du PC sans rien perdre des qualités des GPU qui, eux, ne bougent pas d’un iota. Pour ce test, nous nous sommes focalisés sur la plus puissante des deux cartes, la RTX 5080 Slim que PNY affuble de la mention « OC » et au sortir de sa boîte, il faut bien admettre que la finesse de la carte fait plaisir à voir… Et plus encore quand on la place à côté de sa grande sœur.