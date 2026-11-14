Depuis déjà quelques mois, Noctua multiplie les collaborations afin de faire profiter de nombreuses marques de son savoir-faire – unanimement reconnu, il faut le dire – en matière de dissipation de la chaleur.

Nous avons ainsi eu l'occasion de tester dans nos colonnes le boîtier Antec Flux Pro Noctua Edition et dans les prochains devrait arriver le test de la carte graphique ASUS GeForce RTX 5080 Noctua Edition. Dans un cas comme dans l'autre, Noctua s'est logiquement focalisé sur l'évacuation de la chaleur émise par les composants tout en assurant un certain silence en fonctionnement.

Plus surprenant, Noctua s'est retrouvé au cœur d'une caméra. Un ventilateur Noctua NF-A4x10 5V PWM de 40 x 40 x 10 mm a été installé par les créateurs de la CAIM1 (pour Counter Artificial Intelligence Machine 1), une caméra qui doit produire, au moment même où une photo ou une vidéo est enregistrée, une preuve permettant d’en vérifier l’origine. Un procédé qui nécessite une certaine puissance de calcul, donc de la chauffe. CQFD.