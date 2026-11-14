La marque autrichienne ne se contente pas de partenariats divers et variés, elle tente toujours d'innover dans le domaine du refroidissement. Parfois de manière un peu déroutante.
Spécialiste des solutions de refroidissement pour nos PC, Noctua lance un produit au demeurant un peu surprenant. Il s'agit d'un pad thermique dit « à nanotubes de carbone » qui doit assurer une meilleure dissipation thermique sur le temps long. Mouais.
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Des lignes en harmonie avec celles de l’ordinateur d’Apple, une conception rigoureuse, des matériaux sélectionnés, rien n’a été laissé au hasard, tout comme le service qu’elle rend une fois allumée !
Un pad thermique pour remplacer notre pâte ?
Depuis déjà quelques mois, Noctua multiplie les collaborations afin de faire profiter de nombreuses marques de son savoir-faire – unanimement reconnu, il faut le dire – en matière de dissipation de la chaleur.
Nous avons ainsi eu l'occasion de tester dans nos colonnes le boîtier Antec Flux Pro Noctua Edition et dans les prochains devrait arriver le test de la carte graphique ASUS GeForce RTX 5080 Noctua Edition. Dans un cas comme dans l'autre, Noctua s'est logiquement focalisé sur l'évacuation de la chaleur émise par les composants tout en assurant un certain silence en fonctionnement.
Plus surprenant, Noctua s'est retrouvé au cœur d'une caméra. Un ventilateur Noctua NF-A4x10 5V PWM de 40 x 40 x 10 mm a été installé par les créateurs de la CAIM1 (pour Counter Artificial Intelligence Machine 1), une caméra qui doit produire, au moment même où une photo ou une vidéo est enregistrée, une preuve permettant d’en vérifier l’origine. Un procédé qui nécessite une certaine puissance de calcul, donc de la chauffe. CQFD.
En juin dernier, juste avant l'ouverture du Computex 2026, Noctua était revenu à quelque chose de plus « classique » pour lui. La marque annonçait travailler sur un pad thermique en collaboration avec la marque Carbice. Les partenaires expliquaient que le pad repose sur une technologie inédite – des nanotubes de carbone fixés verticalement sur une base en aluminium – afin d'offrir des performances sans équivalent sur le marché.
Une solution qui vise plutôt les serveurs
Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et que ce soit Noctua ou Carbice, les deux marques ne communiquaient plus le moins du monde, au point que l'on aurait pu croire le projet abandonné. Que nenni.
Noctua nous revient aujourd'hui avec ni plus ni moins qu'un produit d'ores et déjà commercialisé. Le pad thermique porte le nom de NT-CP1 et il s'agit bel et bien de l'accessoire présenté lors en prélude au Computex 2026. Le pad en question est commercialisé 25 dollars sur des plateformes comme Amazon et, attention, il se destine exclusivement aux plateformes AMD. Il est aussi bien compatible AM5 qu'avec l'ancien AM4.
Sur le principe, pourquoi pas. Pourquoi ne pas remplacer de la pâte thermique par un pad, d'autant que Noctua assure que son NT-CP1 est bien plus durable que de la pâte, fusse-t-elle la fameuse NT-H1 de la marque autrichienne ? En réalité, c'est justement là que le bât blesse. En effet, le pad thermique gagne en efficacité avec le temps, à mesure que se multiplient les cycles de chauffe et de refroidissement… Mais il en faut des cycles !
Ce ne sont pas nos mesures, mais celles communiquées par Noctua lui-même qui permettent d'aboutir à cette conclusion. De base, la pâte NT-H1 est plus efficace que le pad thermique NT-CP1, mais vraiment plus efficace : on parle ici de gagner pas loin de 6°C lors des premiers cycles thermiques. En revanche, avec le temps, alors que la pâte tend à perdre de son efficacité, le pad NT-CP1 devient de plus en plus performant.
À partir de 3 000 cycles, l'écart entre les deux solutions n'est plus que d'environ 1°C et il finit par s'inverser autour des 3 500 cycles. Finalement, au bout de 10 000 cycles, Noctua indique que le pad NT-CP1 permet de gagner un peu moins de 2°C par rapport à la pâte NT-H1. Mieux, il ne doit pas avoir besoin d'être changé avant plusieurs dizaines d'années. Reconnaissons que l'on ne peut pas en dire autant de la pâte thermique.
Seulement voilà, pour le commun des mortels, un PC n'est pas conservé « plusieurs dizaines d'années ». De plus, 3 500 cycles thermiques, cela fait près de dix ans à raison d'un cycle par jour et Noctua ne précise pas l'amplitude exacte de ce qu'il appelle un cycle alors qu'il souligne bien l'utilisation d'un processeur extrêmement calorifère pour ses tests, le Ryzen 9 9950X, pas le CPU de M. Tout le monde.
Cela dit, le pad thermique NT-CP1 n'est peut-être pas tant que ça une solution pour nos petits PC domestiques. Gageons qu'il aura davantage sa place dans des serveurs sur lesquels le changement de pâte thermique est complexe. Ils sauront aussi sans aucun doute bien plus apprécier la faculté du NT-CP1 de se bonifier avec le temps et les cycles.