Spécialiste du refroidissement PC, Noctua a découvert de nouveaux horizons au travers de partenariats très ciblés, ici avec Seagate, là avec ASUS. Aujourd’hui, c’est l’association Noctua x Antec qui passe sur le grill. Il vaut quoi cet imposant boîtier Flux Pro Noctua Edition ?
- La qualité des ventilateurs Noctua
- Tout a été pensé pour la discrétion
- Bonne gestion thermique
- Harmonie des coloris
- Polyvalence (PSU, HDD, SSD, AiO)
- Gestion des câbles parfaite
- 6 ans de garantie, ça compte !
- Coût élevé, malgré le bundle
- Pas de prise en charge BTF
- Pas de cale pour carte graphique
- Pas de montage sans vis
À gauche, le Flux Pro Noctua Edition et, à droite, le Flux Pro « tout court » : vous admettrez que de prime abord, les différences sont subtiles. © Antec
Boîtier imposant, conception impeccable
Avant de découvrir le Flux Pro Noctua Edition, précisons que, comme son nom l’indique, ce n’est pas le seul de la gamme. La série Flux regroupe de nombreux boîtiers et un Flux Pro « non Noctua » est aussi disponible. En apparence, les deux modèles sont quasi identiques avec pour principale modification, l’intégration de ventilateurs Noctua en lieu et place des P12R et Tranquil 140 utilisés par Antec. Si vous connaissez ce Flux Pro, vous connaissez déjà pas mal cette Noctua Edition.
De nombreuses protections pour assurer un transport sans encombre : notez la présence de renforts aux quatre coins. © Nerces pour Clubic
Une précision importante, mais qui ne doit rien enlever aux qualités du Flux Pro Noctua Edition, lequel nous arrive dans un imposant carton. À l’intérieur, d’épaisses mousses et des renforts sont là pour assurer un transport sans risque. Sorti de son emballage, le boîtier en impose. Il a les mêmes dimensions que le Flux Pro : 545 mm de haut pour 245 mm de large et une profondeur de 530 mm. Attention, son poids est peut-être encore plus remarquable : un peu plus de 13,5 kg.
Boîtier mêlant adroitement parties pleines, zones mesh et paroi vitrée, le Flux Pro Noctua Edition a fière allure une fois bien mis en évidence. Il est conçu de la même manière que le Flux Pro et affiche donc la connectique sur le dessus du boîtier… Avec de petits caches fournis pour éviter la poussière : 2x USB-A 5 Gbps, un USB-C 10 Gbps, un combo jack audio avec, à côté, le bouton de mise sous tension, le bouton de réinitialisation et, cerise sur le gâteau, le bouton de gestion de l’affichage des températures. Nous y reviendrons.
Une bonne partie du poids du boîtier est liée à la paroi en verre trempé de 4 mm d’épaisseur. © Nerces pour Clubic
L’avant du châssis est constitué d’une surface mesh et il en va de même pour le dessus ainsi que le dessous du boîtier. Cette dernière partie mesh est d’ailleurs aisément amovible pour être nettoyée, alors qu’un simple coup d’aspirateur suffira pour l’avant et le dessus.
Sous le châssis, quatre pieds escamotables bien sûr, mais surtout une grille d’aération qui a le bon goût d’être coulissante. © Nerces pour Clubic
Assemblage simple et options en pagaille
Cette petite partie « tour du propriétaire » effectuée, il est plus que temps de se lancer dans le montage de notre configuration et, là, il faut saluer les efforts d’Antec et de Noctua pour simplifier au maximum les choses. D’abord, la partie inférieure est dévolue à l’alimentation (non fournie) qui pourra faire jusqu’à 300 mm de profondeur ou même jusqu’à 470 mm, si vous décidez de retirer la petite cage pour unités de stockage : 2 au format 3,5 pouces peuvent ainsi être glissées.
Des accessoires en pagaille pour tout monter, mais dommage que le Flux Pro Noctua Edition ne soit pas un peu plus « tool-less ». © Nerces pour Clubic
Notez que ces deux unités viennent en complément des quatre emplacements (2x 2,5 pouces, 2x 3,5 pouces) situés au dos de la carte mère et orientés de telle sorte que la gestion des câbles soit parfaite. Au passage, la plupart des câbles importants sont pré-routés par Antec au travers de scratchs qu’il est facile d’ouvrir pour ajouter d’autres câbles. Puisque nous sommes à parler câbles, soulignons aussi la présence d’un hub de gestion de la ventilation.
. © Nerces pour Clubic
Il s’agit du bien connu NA-FH1 signé Noctua. Il est prévu pour gérer jusqu’à huit ventilateurs et, là encore, entre les scratchs et le pré-câblage, il n’y a aucune difficulté pour tout brancher. Notons ici que Noctua livre donc six ventilateurs avec le boîtier : 2x NF-A12x25 G2 et 4x NF-A14x25 G2. Ils trouveront aisément leur place. Pour ce test, nous les avons associés au tout nouveau kit AiO de watercooling de Noctua, le NL-LC1-36.
. © Nerces pour Clubic
Petit aparté pour souligner la polyvalence du Flux Pro Noctua Edition
Il est effectivement possible d’intégrer jusqu’à 12 ventilateurs et des kits de watercooling peuvent être placés à peu près n’importe où avec de multiples options de dimensions. Résumons tout cela.
Ventilateurs :
- Haut : 3x 120 ou 140 mm
- Arrière : 1x 120 ou 140 mm
- Avant : 3x 120 ou 140 mm
- Protection d’alimentation : 3x 120 mm
- Bas : 2x 120 ou 140 mm
Watercooling :
- Haut : 1x emplacement 120, 140, 240, 280, 360 ou 420 mm
- Arrière : 1x emplacement 120 ou 140 mm
- Avant : 1x emplacement 120, 140, 240, 280, 360 ou 420 mm
- Protection d’alimentation : 1x emplacement 120, 240 ou 360 mm
- Bas : 1x emplacement 120 ou 140 mm
Vous l’aurez compris, nous avons décidé de démarrer par l’installation des ventilateurs et du kit AiO avant de monter le reste des composants. Il faut savoir que le boîtier accepte jusqu’aux cartes mères E-ATX et que le démontage du haut de châssis permet de faire glisser la carte sans difficulté. Le Flux Pro Noctua est conçu pour un maximum de huit cartes d’extension PCI Express, mais là, ça dépendra bien sûr de votre choix de carte mère.
Comme toujours chez Noctua, des fixations antibruit sont livrées. © Nerces pour Clubic
Insertion de la carte graphique, fixation du waterblock sur le CPU et quelques petits détails avant que l’ensemble de la configuration soit prête à être testée. Hélas, il est important de revenir sur deux points gênants : le Flux Pro Noctua Edition ne prend pas en charge les cartes mères BFF et Antec ne livre pas de cale pour maintenir la carte graphique.
Histoire de faire bonne mesure, nous avons décidé de refroidir le processeur avec le kit AiO de watercooling signé Noctua, le NL-LC1-36. © Nerces pour Clubic
Refroidissements, nuisances et gestion ?
Pour ce test du Flux Pro Noctua Edition, nous avons décidé de mettre en place une configuration très souvent mise à contribution sur Clubic. L’idée était de disposer de composants suffisamment puissants pour solliciter le système de refroidissement du boîtier.
Configuration de test
- Carte mère : Asus ROG Strix Z790-E Gaming Wi-Fi II (bios en version 2107)
- Processeur : Intel Core i9-12900K
- Mémoire : G.Skill Ripjaws S5 DDR5-6000 CL28 (2x 16 Go)
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition
- SSD « système » : Kingston KC3000 2 To
- Refroidissement : Noctua NL-LC1-36
- Alimentation : Be quiet! Power Zone 2 (1 200 watts)
Pour ce qui est des tests en eux-mêmes, nous n’avons pas jugé bon de les multiplier, l’idée étant plutôt de soumettre la configuration à une forte charge. Nous avons tout de même conduit d’un côté quelque chose de plus gaming avec 3DMark Fire Strike en stress test et, de l’autre, l’association Furmark + Prime95 pour solliciter davantage les composants.
Second aparté avant les tests eux-mêmes
En effet, il ne faut pas oublier de parler de la partie logicielle et du petit écran que vous avez peut-être repéré sur nos photos. Ce dernier est là pour afficher la température des CPU et GPU. Sachant où il est placé (dans la partie inférieure du boîtier) et vu la taille de la tour, on ne peut s’empêcher de le trouver un peu gadget.
De plus, cet écran est lié à l’utilisation du logiciel Antec iUnity. Il s’agit d’un soft conçu pour surveiller certains éléments de votre PC : CPU, GPU, mémoire vive, activité réseau… Toujours pratique, mais loin d’être indispensable. Notez qu’il peut être couplé à d’autres produits Antec pour, par exemple, assurer la gestion d’un éclairage LED.
Antec présente, en six onglets, l’interface d’iUnity, le logiciel compagnon. © Antec
Refroidissement CPU
Premier test, sans doute le moins intéressant, l’impact du boîtier sur l’échauffement de notre Core i9-12900K à son plein potentiel. Pourquoi le moins intéressant ? Car il dépend évidemment beaucoup des performances du système de refroidissement du CPU, ici le Noctua NL-LC1-36.
Reconnaissons cependant le bon comportement général du boîtier. Avec des températures contenues sur le test 3DMark et encore très raisonnables sur Furmark + Prime95. Vous vous étonnez que nous approchions les 40°C avec un CPU au repos ? Il faut savoir que dans ce contexte, les ventilateurs du boîtier sont tout simplement à l’arrêt.
Refroidissement GPU
Sur notre second test, les températures relevées au niveau du GPU, il faut bien sûr faire avec le système de refroidissement de notre carte graphique, la GeForce RTX 4090 Founders Edition conçue par NVIDIA. Un système imposant, mais imparfait.
Au repos, la carte graphique ne fait pour ainsi dire plus rien et son GPU ne chauffe donc presque pas. En charge en revanche, on voit l’efficacité du flux d’air généré par le boîtier Antec, et ce, en mode silence ou en mode performances. Bien sûr, ce second mode est redoutable – entre 63 et 65 °C selon le scénario – mais il génère davantage de bruit.
Nuisances sonores
Justement, les nuisances sonores, quelles sont-elles ? Rappelons que nous avons utilisé les ventilateurs livrés par Antec dans la configuration classique du Flux Pro Noctua Edition. Il reste donc possible d’ajuster les choses en plus/moins selon vos envies.
Au repos, rien à redire, nous n’avons jamais vu de boîtier au format grande tour aussi discret. En réalité, c’est à peine si on entend notre PC dans ce contexte. En charge mode silence, c’est une fois encore de très haut niveau, mais en charge maximale (Furmark + Prime95), il n’est plus question que de très grande discrétion. Enfin, le mode performances sur la charge maximale montre que si on le souhaite, le Flux Pro Noctua Edition a du répondant… Au mépris du confort de nos oreilles.
Antec Flux Pro Noctua Edition : l’avis de Clubic
Le Flux Pro Noctua Edition est donc la version revisitée par Noctua du très bon Flux Pro d’Antec. Forcément, avec de telles bases, ce boîtier ne pouvait pas être une réelle déception. Les qualités sont là et bien là avec un soin constant du détail, des finitions exemplaires et une efficacité démultipliée par les subtiles touches apportées par Noctua.
Le traitement de la ventilation est ce qui saute aux yeux avec ces excellents modèles Noctua pour remplacer les choix originaux d’Antec. Le hub de gestion des ventilateurs est également signé Noctua pour un confort appréciable alors que l’agencement des câbles n’est jamais oublié. Tout a été pensé pour que le montage soit aussi simple que possible et, chose importante, il ne sera pas non plus difficile de revenir, ensuite, sur votre configuration pour changer quelque élément que ce soit.
Noctua ne se moque pas de nous avec ces petits plus (câbles d’extension, fixations antibruit…), mais le produit est très cher. Alors que le Flux Pro se négocie autour des 200 euros, il faut dépenser le double pour la Noctua Edition. En prenant en compte le surcoût des ventilateurs, du hub et des accessoires Noctua, on retombe plus ou moins sur nos pieds, mais ça reste dur à avaler, d’autant plus dur que les erreurs du boîtier originel (pas de cale GPU, incompatible BTF) sont toujours là.
- La qualité des ventilateurs Noctua
- Tout a été pensé pour la discrétion
- Bonne gestion thermique
- Harmonie des coloris
- Polyvalence (PSU, HDD, SSD, AiO)
- Gestion des câbles parfaite
- 6 ans de garantie, ça compte !
- Coût élevé, malgré le bundle
- Pas de prise en charge BTF
- Pas de cale pour carte graphique
- Pas de montage sans vis
Fiche technique Antec Flux Pro Noctua Edition
Résumé
|Format du boitier
|Grand Tour
|Format(s) de carte mère compatible(s)
|ATX, Mini ITX, Micro ATX, E-ATX
|Longueur max. carte graphique
|455mm
|Format Alimentation compatible
|ATX/EPS
|Connecteur(s) disponible(s)
|Prise Casque (Jack 3.5mm), USB 3.2 x2, USB 3.2 Type C
Caractéristiques physiques
|Largeur
|245mm
|Hauteur
|545mm
|Profondeur
|530mm
|poids
|13.6kg
|Format du boitier
|Grand Tour
|Format(s) de carte mère compatible(s)
|ATX, Mini ITX, Micro ATX, E-ATX
|Longueur max. carte graphique
|455mm
|Hauteur max. ventilateur processeur
|190mm
|Longueur max. alimentation
|470mm
|Format Alimentation compatible
|ATX/EPS
Conception
|Système de fixation sans vis
|Non
|Vitre
|Oui
|Éclairage
|Aucun
|Emplacement(s) SSD et / ou disque dur 3.5"/2.5"
|4
|Emplacement(s) SSD / disque dur 2.5"
|2
Connectique
|Connecteur(s) disponible(s)
|Prise Casque (Jack 3.5mm), USB 3.2 x2, USB 3.2 Type C
|Nombre de slots PCI
|8
Refroidissement
|Nombre d'emplacements pour ventilateur - Arrière
|1
|Dimension de(s) ventilateur(s) arrière compatible(s)
|120 mm, 140 mm
|Nombre d'emplacements pour ventilateur - Avant
|3
|Dimension de(s) ventilateur(s) avant compatible(s)
|120 mm, 140 mm
|Nombre d'emplacements pour ventilateur - Dessous
|2
|Dimension de(s) ventilateur(s) dessous compatible(s)
|120 mm, 140 mm
|Nombre d'emplacements pour ventilateur - Dessus
|3
|Dimension de(s) ventilateur(s) dessus compatible(s)
|120 mm, 140 mm
|Compatible Watercooling
|Oui
|Compatibilité radiateur AIO
|Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm, Radiateur 420 mm