Le Flux Pro Noctua Edition est donc la version revisitée par Noctua du très bon Flux Pro d’Antec. Forcément, avec de telles bases, ce boîtier ne pouvait pas être une réelle déception. Les qualités sont là et bien là avec un soin constant du détail, des finitions exemplaires et une efficacité démultipliée par les subtiles touches apportées par Noctua.

Le traitement de la ventilation est ce qui saute aux yeux avec ces excellents modèles Noctua pour remplacer les choix originaux d’Antec. Le hub de gestion des ventilateurs est également signé Noctua pour un confort appréciable alors que l’agencement des câbles n’est jamais oublié. Tout a été pensé pour que le montage soit aussi simple que possible et, chose importante, il ne sera pas non plus difficile de revenir, ensuite, sur votre configuration pour changer quelque élément que ce soit.

Noctua ne se moque pas de nous avec ces petits plus (câbles d’extension, fixations antibruit…), mais le produit est très cher. Alors que le Flux Pro se négocie autour des 200 euros, il faut dépenser le double pour la Noctua Edition. En prenant en compte le surcoût des ventilateurs, du hub et des accessoires Noctua, on retombe plus ou moins sur nos pieds, mais ça reste dur à avaler, d’autant plus dur que les erreurs du boîtier originel (pas de cale GPU, incompatible BTF) sont toujours là.