Toutefois, le plus important dans le KEYZ Elite 400 HE se trouve sous les touches. The G-Lab a d’abord opté pour une construction à cinq couches, dont deux d’isolant, avec ce que l’on appelle dans le jargon un « gasket mount » : il s’agit de monter la plaque du clavier sur des joints en caoutchouc afin que la frappe soit plus douce. Notons en revanche que, pour faire des économies, le clavier est conçu autour d’un châssis en plastique et non en aluminium comme sur les modèles les plus chers.