Lancés en fin d’année dernière, les claviers KEYZ Elite série 300 et 400 connaissent déjà un successeur. Un remplaçant avec une modification de seulement deux lettres, mais ça change tout. Le KEYZ Elite 400 HE introduit effectivement l’effet Hall (Hall Effect) sans trop faire grimper le prix.
- Bonne qualité de fabrication
- Switchs magnétiques à effet Hall
- Précision, stabilité impeccables
- Des réglages par dizaines !
- Prix intéressant
- Pas de repose-poignets
- Encore un peu sonore
- Rétroéclairage imparfait
The G-Lab poursuit sa montée en gamme
Souvenez-vous, nous sommes en novembre 2025 et The G-Lab présente ses nouveaux claviers avec un objectif clair : sortir du « 100 % produits basiques » que la marque française ne renie cependant pas. De fait, il sera toujours question de proposer des claviers premiers prix pour les usagers qui n’ont pas le budget/l’envie pour plus. Dans le même temps, The G-Lab sent qu’il y a la place pour des produits plus qualitatifs sans trop faire grimper la douloureuse.
Pas mal de petits accessoires sont livrés avec le clavier. ©Nerces pour Clubic
La sortie du KEYZ Elite 400 WG – testé en décembre dernier dans nos colonnes – était une première tentative que nous avions saluée d’un 8/10. Aujourd’hui, l’introduction de l’effet Hall doit permettre d’aller encore un peu plus loin, même si cela veut aussi dire des tarifs un peu plus élevés. Comme à l’époque du 400 WG, il ne s’agit en réalité pas du lancement d’un produit unique, mais d’une gamme de quatre claviers reposant sur le même concept.
Les quatre variantes des KEYZ Elite série 300 et 400. ©The G-Lab
C’est ainsi que l’on retrouve deux modèles dits « 100 % », le KEYZ Elite 400 HE BB – que nous testons aujourd’hui – et l’Elite 400 HE BW, la version blanche. Il y a également deux modèles au format plus compact dit « 75 % » : d’un côté le Elite 300 HE B, en noir, et le Elite 300 HE GRW, en blanc sans inscription sur le dessus des touches. Les deux premiers sont lancés à 119,99 euros, tandis que les deux claviers compacts sont à 99,99 euros.
Avec l’Elite 400 HE, on se retrouve donc en présence d’un clavier au format relativement classique, à 394 millimètres de long pour 142 mm de large et 42 mm d’épaisseur. En effet, il s’agit de touches pleine hauteur et le poids du bébé s’établit à 1,12 kilogramme. Classique, la stabilité ne sera pas un problème. Notons que toute la nouvelle gamme est intégralement en filaire : l’Elite 400 HE est ainsi livré avec un câble USB, un poil de longueur standard (1,8 mètre).
Astucieux placement des LED. ©Nerces pour Clubic
Le câble se branche logiquement sur la tranche avant du clavier. À côté de la prise, on trouve le bouton Windows/macOS et… C’est tout. Sinon, le clavier arbore une esthétique très proche de la série précédente avec un joli mélange de teintes pour les touches. C’est très bien fait. On trouve aussi une molette dans le coin supérieur droit, exactement comme sur la gamme précédente.
Touches PBT et effet Hall
Heureusement, diront certains, mais le premier contact avec les touches du KEYZ Elite 400 HE rassure : The G-Lab a conservé les keycaps en PBT. Ce matériau est le garant d’une plus grande durabilité des touches comme des inscriptions. En revanche, chaque médaille a son revers, il rend plus difficile la fabrication de touches que la lumière peut traverser. The G-Lab a donc opté pour un éclairage tout autour des touches plutôt que « traversant ».
Des touches PBT qui ont le bon goût de proposer des inscriptions à la graphie impeccable. C’est le problème quand on veut faire un clavier plus « gaming », certains fabricants innovent aussi sur la typo employée et ce n’est pas toujours une bonne idée. Là, aucun problème pour lire toutes les touches. Pour la forme, un tout petit reproche : sur les touches chiffrées, The G-Lab a voulu faire tenir les trois caractères sur la même ligne, c’est un peu serré.
Les contacteurs sont des Haimu Arctic 3.4mm. ©Nerces pour Clubic
Toutefois, le plus important dans le KEYZ Elite 400 HE se trouve sous les touches. The G-Lab a d’abord opté pour une construction à cinq couches, dont deux d’isolant, avec ce que l’on appelle dans le jargon un « gasket mount » : il s’agit de monter la plaque du clavier sur des joints en caoutchouc afin que la frappe soit plus douce. Notons en revanche que, pour faire des économies, le clavier est conçu autour d’un châssis en plastique et non en aluminium comme sur les modèles les plus chers.
Pour en revenir aux entrailles de la bête, soulignons l’un des points mis en avant par The G-Lab : la présence de contacteurs magnétiques à effet Hall. Il n’est plus question d’un Switch mécanique, un capteur mesure avec précision la position exacte de la touche… Ce qui ouvre pas mal de possibilités au niveau de l’activation, nous y reviendrons. L’effet Hall a un autre atout : sa durabilité. Absence de contact physique signifie moins d’usure et, de fait, une excellente durée de vie.
À l’usage, ça donne quoi ?
Puisque nous parlions d’usure, il est intéressant de noter qu’il sera toujours possible – dans plusieurs mois ou plusieurs années – de changer des contacteurs défaillants. Les contacteurs ne sont pas soudés au PCB du clavier et The G-Lab autorise le remplacement à chaud. Mieux, la marque livre une petite pince pour retirer simplement keycaps et contacteurs. Encore mieux, The G-Lab livre aussi une poignée de contacteurs « de secours ». Toujours sympa.
Sur les trois bonnes semaines durant lesquelles nous avons remplacé notre clavier par le KEYZ Elite 400 HE, nous n’avons guère eu de reproches à formuler à un clavier que l’on va qualifier de « bon sous tout rapport ». Dès les premiers instants, on sent que la frappe sera fluide, alerte et que les contacteurs utilisés par The G-Lab assurent un excellent travail. Le retour des touches ne pose aucun problème et nous n’avons jamais frappé deux touches à la fois.
Les options de réglage sont très nombreuses et très précises. ©Nerces pour Clubic
Les contacteurs magnétiques sont, ce n’est pas une surprise, redoutables de précision. Ils sont d’ailleurs accompagnés du nouveau logiciel – entièrement sur le Web – de The G-Lab qui permet d’en ajuster l’activation au centième de millimètre près entre 0,01 mm et 3,4 mm. On peut d’ailleurs le faire de manière distincte pour chacune des 98 touches du clavier. Pas mal. En réalité, ce n’est qu’une toute petite partie des multiples réglages possibles.
Les noms des animations liées au rétroéclairage gagneraient à être plus explicites : L1, L2, L3, on a connu mieux. ©Nerces pour Clubic
À ce niveau, l’interface The G-Lab mériterait peut-être un petit traitement esthétique, mais les fonctionnalités sont là et l’ensemble est clair. En plus de l’activation des touches, on peut ajuster leur zone morte, l’axe et revoir leur calibration de manière indépendante. La marque autorise la modification de la fonction de chaque touche, mais aussi l’utilisation d’une fonction secondaire, troisième et quatrième comme bon nous semble. Il est même possible d’émuler la souris !
Des vidéos très parlantes détaillent les fonctionnalités « gaming ». ©Nerces pour Clubic
Là où les choses deviennent un peu dingues pour un clavier à ce niveau de prix : on profite du Switch magnétique pour modifier le seuil de déclenchement de l’appui et du relâchement de chaque touche, on peut aussi ajuster les priorités SOCD, la course dynamique, le déclenchement multiphasique, le double effet et bien d’autres choses encore. The G-Lab est pédagogue : chaque fonctionnalité dispose de sa petite vidéo qui en explique le principe. Bien vu.
Vous vous en doutez, le N-key rollover ou l’anti-ghosting sont de la partie, mais l’intérêt est surtout de pouvoir profiter des fonctionnalités qui nous intéressent et de désactiver les autres. Évidemment, la création de macro reste possible alors qu’un onglet entier est dédié au rétroéclairage RVB et à ses multiples options. Là, petit souci, les préréglages d’animation n’ont pas de nom, mais des codes (L1, L2, L3… L20, L21). On a déjà vu plus rapide à interpréter.
Pour en revenir à l’usage proprement dit, nous n’avons rencontré aucun souci avec les réglages ajustés dans l’interface : tout a toujours parfaitement fonctionné, comme attendu. La précision des ajustements est irréprochable. En revanche, nous avons une remarque sur les nuisances sonores. Si l’ensemble est très correct, les touches ont tendance à « claquer » : sur de la frappe rapide, les « tac – tac » se font plutôt bien entendre.
Grâce aux pieds, les traditionnels trois niveaux d’inclinaison. ©Nerces pour Clubic
Attention, rien d’agressif, le bruit est sourd, comme amorti par les différentes couches mises en place par la marque. Il n’y a pas non plus d’écho, de grincement ou de cliquetis qui pourraient déranger, mais le fait est que le KEYZ Elite 400 HE n’est pas un clavier silencieux. Il est discret et ce n’est déjà pas si mal. D’autant qu’aucun effet de wooble ne se fait ressentir : les touches ne présentent aucune oscillation à l’utilisation.
Enfin, notons que The G-Lab ne livre toujours pas de repose-poignets avec son clavier. C’est un choix récurrent de la marque. Pas forcément un défaut à nos yeux dans la mesure, mais cela dépend de chacun. En revanche, les pieds ajustables avec trois niveaux d’inclinaison (0°, 6° et 9°) sont, eux, bien présents et efficaces. Un dernier mot pour évoquer, simplement, la molette multifonction : c’est la même que sur le KEYZ Elite 400 WG et, donc, toujours aussi pratique.
The G-Lab KEYZ Elite 400 HE : l’avis de Clubic
La marque française persiste et signe. Après le 400 WG en fin d’année 2025, la nouvelle série KEYZ Elite monte encore en gamme, intégrant maintenant des contacteurs magnétiques bluffants de précision et d’efficacité. Bien sûr, tout le monde n’aura pas forcément besoin de tels switchs avec les fonctionnalités qu’ils autorisent, mais pour les amateurs, c’est du tout bon.
Ajustement de la course des contacteurs, réglage de la multi-activation ou de la zone morte, activation du déclenchement multiphasique ou du double effet, les options sont nombreuses et bien expliquées par le logiciel mis à disposition. La précision d’ensemble est impeccable, les keycaps en PBT sont confortables et durables alors que le bruit lors de la frappe est limité, plutôt sourd.
Le KEYZ Elite 400 HE autorise une frappe rapide et agréable tandis que l’intégration de contacteurs magnétiques doit lui assurer une durée de vie confortable. On regrette que le rétroéclairage soit un peu gêné par les touches PBT qu’il ne fait « qu’entourer », mais c’est vraiment pour la forme. À moins de 120 euros et même moins de 100 pour la version 75 %, c’est une bonne affaire.
- Bonne qualité de fabrication
- Switchs magnétiques à effet Hall
- Précision, stabilité impeccables
- Des réglages par dizaines !
- Prix intéressant
- Pas de repose-poignets
- Encore un peu sonore
- Rétroéclairage imparfait
Fiche technique The G-Lab KEYZ Elite 400 HE
Résumé
|Norme du clavier
|AZERTY
|Compact
|Non
|Type d'utilisation
|Gamer
|Sans-Fil
|Non
Format du clavier
|Norme du clavier
|AZERTY
|Localisation du clavier
|Français
|Format du clavier
|Normal
|Compact
|Non
|TKL
|Non
|Ergonomique
|Non
|Type d'utilisation
|Gamer
Connectivité
|Sans-Fil
|Non
|Technologie de connexion du clavier
|Filaire
|Interface avec l'ordinateur
|USB Type C
Ergonomie
|Clavier rétroéclairé
|Oui (RGB)
|Touches Multimédia
|Oui
|Touches macro
|Non
|Pavé numérique
|Oui
|Modulaire
|Non
|Repose-poignet
|Non
Caractéristiques techniques
|OS supporté(s)
|Microsoft Windows, Apple Mac OS
|Type d'alimentation
|Port USB
|Anti-ghosting
|Oui
|USB pass-through
|Non
|Nkey rollover
|Intégral
|Logiciel compagnon
|The G-Lab
Caractéristiques physiques
|Largeur
|394mm
|Hauteur
|42mm
|Profondeur
|143mm
|Poids
|1.1kg
Les alternatives au clavier The G-Lab KEYZ Elite 400 HE :
- Robustesse et élégance du châssis
- Remarquable qualité de frappe
- Switchs redoutables de réactivité
- Modularité très pratique
- Finition remarquable, touches PBT
- Excellents switchs oranges/noirs